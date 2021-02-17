Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие / УНИАН

Украина готова продолжать консультации в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Но только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

"Глава украинской делегации Кравчук жестко напомнил представителям РФ, что именно Россия является стороной конфликта, оккупирует Крым и ОРДЛОУ, а также является участником ТКГ при посредничестве ОБСЕ. И любые консультации будут продолжены украинской стороной только в случае, если они будут иметь действенный практический смысл", - сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ по итогам заседания, которое состоялось в среду, 17 февраля.

На нем обсуждались вопросы возобновления работы КПВВ "Золотое" через линию разграничения, а также допуска инспекторов МАГАТЭ на оккупированные территории в Донецк и Луганск, запрос на который был подан еще в декабре 2020 года.

И глава делегации России Борис Грызлов не смог ответить на вопросы Кравчука по допуску делегации в ОРДЛО.

"Теперь Украина готова обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям ради усиления давления на Россию, чтобы добиться проведения инспекции МАГАТЭ на оккупированном ею Донбассе", - уточнили в пресс-службе делагации.

Отмечается, что "российская сторона несколько раз пыталась перевести обсуждение от практических шагов по выполнению Нормандских и Минских договоренностей".

Ситуация на Донбасса – о чем сообщалось ранее: