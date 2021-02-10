Кравчук сделал громкое заявление о дерзких действиях России на Донбассе

Кравчук прокомментировал ситуацию на Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что перемирие на Донбассе перестало действовать, а Россия начала действовать открыто и ведет двойную игру.

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное – черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча свои намерения. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда оно может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит. В первую очередь думать об Украине", – сказал Кравчук, передает Гордон.

По его словам, он еще не наблюдал настолько открытых и циничных действий, которые совершает Россия на Донбассе.

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"За полгода, пока я возглавляю украинскую делегацию в ТКГ, я видел много разных движений и полудвижений. Россияне вроде участвуют в работе ТКГ, но ведут двойную игру. Они не стыдятся ничего и демонстрируют, что они над схваткой, якобы помогают Украине решить внутренний конфликт. В то же самое время российские пропагандисты приезжают и рассказывают про российский Донбасс, а местным вожакам ставится задание на территории Донецкой и Луганской областей (обратите внимание – не тех районов, которые не контролирует Украина) построить национальные государства, которые должны интегрироваться в Россию. Это и есть двойная игра, обман", – сказал политик.

По его мнению, Россия меняться не собирается и будет действовать привычными ей методами.

"Россия воюет 150 лет. За это время, кроме давления и принуждения к миру, она ничего не использовала. Не надо думать, что если мы будем уступать, они станут более сговорчивыми. Поэтому выполняя международные договоренности, придерживаясь пути к миру, мы должны на силу отвечать силой… Снисходительностью, мягкостью, призывами к компромиссам мы ничего не добьемся. Нам надо быть последовательными и жесткими", – заявил Кравчук.

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