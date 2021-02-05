У Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России

Обострение на Донбассе может произойти из-за изменения позиции Украины по России - Гармаш/ УНИАН

Москва способна пойти на обострение ситуации на Донбассе, однако это может произойти не из-за санкций против каналов Медведчука, а по причине серьезного изменения политики Украины в отношении России. Санкции в против 112, NewsOne и ZIK – это только начало, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель Донецка в ТКГ Денис Гармаш.

По его словам, изменения в ситуации на Донбассе могут произойти из-за глобальных экономических сдвигов и других вызовов, с которыми сталкивается РФ. Новое столкновение может произойти в качестве ответной реакции Москвы на изменения позиции Киева по России.

"Нельзя говорить, что завтра Россия обидится на санкции против трех телеканалов и начнет обострение на фронте. Она может начать обострение, реагируя на глобальное изменение позиции Украины в отношении России", - считает Гармаш.Читайте такжеВ Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска"

Журналист акцентировал внимание на том, что Зеленский, похоже, больше не надеется на шанс мирно договориться с Россией, поэтому он решил изменить подход. В дальнейшем позиция Киева в отношении Москвы будет только усиливаться.

"Президент Зеленский наконец утратил иллюзию, что с Россией можно договориться, и занял более решительную и принципиальную позицию. Санкции против трех телеканалов – это только первый шаг в изменении политики руководства нашего государства. Я думаю, что эти шаги будут и дальше – уже в ближайшее время мы их увидим, они будут последовательные, и будут продолжаться", - подчеркнул Денис Гармаш.

Конфликт России и Украины