У Кравчука раскрыли новые планы Зеленского по Донбассу и России

Зеленский утратил иллюзию о том, что с Россией можно договориться мирным путем, считает Сергей Гармаш.
Москва способна пойти на обострение ситуации на Донбассе, однако это может произойти не из-за санкций против каналов Медведчука, а по причине серьезного изменения политики Украины в отношении России. Санкции в против 112, NewsOne и ZIK – это только начало, заявил в эфире телеканала Украина 24 представитель Донецка в ТКГ Денис Гармаш.
По его словам, изменения в ситуации на Донбассе могут произойти из-за глобальных экономических сдвигов и других вызовов, с которыми сталкивается РФ. Новое столкновение может произойти в качестве ответной реакции Москвы на изменения позиции Киева по России.
"Нельзя говорить, что завтра Россия обидится на санкции против трех телеканалов и начнет обострение на фронте. Она может начать обострение, реагируя на глобальное изменение позиции Украины в отношении России", - считает Гармаш.Читайте такжеВ Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска"
Журналист акцентировал внимание на том, что Зеленский, похоже, больше не надеется на шанс мирно договориться с Россией, поэтому он решил изменить подход. В дальнейшем позиция Киева в отношении Москвы будет только усиливаться.
"Президент Зеленский наконец утратил иллюзию, что с Россией можно договориться, и занял более решительную и принципиальную позицию. Санкции против трех телеканалов – это только первый шаг в изменении политики руководства нашего государства. Я думаю, что эти шаги будут и дальше – уже в ближайшее время мы их увидим, они будут последовательные, и будут продолжаться", - подчеркнул Денис Гармаш.
Конфликт России и Украины
- В оккупированном Донецке 28-29 января прошел форум "Русский Донбасс", в рамках которого при участии россиян была обнародована новая доктрина "ЛДНР", подразумевающая захват подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской области, а также усиление экономического сотрудничества с Россией.
- Глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян в ходе мероприятия призвала Россию присоединить оккупированный Донбасс.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее введение санкций против соратника Виктора Медведчука – нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ предусматривает блокирование его активов, в числе которых телеканалы 112, NewsOne и ZIK, вещание которых запретили на территории страны.