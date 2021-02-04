В Раде допустили поражение Зеленского в борьбе с Медведчуком и призвали отказаться от "Минска"

Указом Зеленского Банковая еще больше отдалилась от Кремля - нардеп / Офис президента

Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против Тараса Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK может быть оспорен в Верховном суде, поэтому власти должны тщательно подготовиться к процессу, чтобы не проиграть из-за неготовности к отстаиванию своих решений. Следующим шагом должен стать отказ от Минских соглашений, которые выгодны только России, считает нардеп от фракции Голос Сергей Рахманин, о чем сообщает пресс-служба политической силы в Facebook.

По его словам, решение о санкциях против каналов Медведчука и его соратников является резонансным прецедентом. Далее следует отказаться от невыгодных Украине Минских соглашений. Власти должны быть готовы отстаивать свою позицию, иначе Верховный суд может признать решение Зеленского необоснованным, вследствие чего Медведчук отбелит репутацию своих медиаресурсов.Читайте такжеВ Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука

"Банковая теперь еще чуть дальше от Кремля. Возможно, это – первый шаг к очевидному: окончательному отказу от "Минска". Надеемся, что материалы, на основании которых принималось столь резонансное решение, были полными и обоснованными. В противном случае внедрение санкций может признать необоснованным Верховный суд. Если это произойдет, Медведчук отбелит репутацию своих медиазагонов окончательно. Поэтому власть должна готовиться к правовой защите решения заблаговременно и тщательно. Худший вариант – проиграть суд из-за собственной несостоятельности", - подчеркнул Рахманин.

Санкции против каналов Медведчука