У Зеленского раскрыли важную деталь финансирования 112 Украина, ZIK и Newsone

В Офисе президента объяснили санкции против Козака и группы его телеканалов / УНИАН

Основанием для принятия решения о введении санкций против соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и его телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone, является наличие железобетонных доказательств, подтверждающих финансирование медиаресурсов из России. Как сообщает Укринформ, об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, Совет национальной безопасности и обороны получил серьезные доказательство того, что телеканалы, связанные с Медведчуком, финансируются из России. В связи с этим было принято решение о введении ограничений против Тараса Козака и группы его телеканалов. Власти приняли рациональное решение в условиях российской агрессии против Украины.

"Вчера СНБО принял консолидированное решение о наложении санкций в отношении трех телеканалов и их владельца. Очевидно, что основанием этому стали неопровержимые свидетельства и доказательства, что эти телеканалы уже долгий период времени финансируются государством-агрессором. Соответственно, государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе", - сказал чиновник, добавив, что доказательства о финансовом спонсорстве телеканалов 112 Украина, ZIK Newsone из России получены от СБУ.Читайте такжеУ Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина

При этом он добавил, что данное решение никоим образом не связано с нарушением принципа свободной журналистики на территории страны. Расследования против главы государства и властей продолжатся и в дальнейшем.

"Но не стоит путать СМИ, не стоит путать новости и фейки, пропаганду - это совершенно разные вещи", - подчеркнул Игорь Жовква.

Санкции против каналов Медведчука