СМИ рассказали о раскрытой схеме финансирования каналов Козака через "ЛНР"

Тарас Козак / Фото: Newsone

Средства, полученные от осуществления противоправной деятельности на оккупированном Донбассе направляются для финансирование деятельности телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

По сообщению источников в СНБО и СБУ, ООО Торговый дом Донские угли, которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из группы нардепа Тараса Козака, пишет Украинская правда.

Правоохранители также подозревают, что представители Донских углей вместе с ГП Торговый дом Восточный Энерго-Альянс, "министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержание деятельности псевдореспублики.

Учитывая все это СБУ 2 февраля открыло уголовное производство по ст.258-5 "Финансирование терроризма".

Что известно о Торговом доме Донские угли

Ранее сообщалось о том, что в ОРДЛО угольная отрасль переходит под контроль нардепа Виктора Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Именно для этого было создано предприятие Торговый дом. Донские угли, которое "захватило" угольный рынок оккупированных территорий.

Как уточняет Восточная правозащитная группа в Facebook, на данный момент происходит смена кураторов предприятий, в частности, контроль над добычей угля Москва передает компании, которую связывают с "оппозиционным народным депутатом".

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: