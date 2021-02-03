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СМИ рассказали о раскрытой схеме финансирования каналов Козака через "ЛНР"

3 февраля 2021, 13:19
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В схему было также вовлечено "министерство доходов и сборов ЛНР", утверждают в СБУ

Тарас Козак
Тарас Козак / Фото: Newsone

Средства, полученные от осуществления противоправной деятельности на оккупированном Донбассе направляются для финансирование деятельности телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne.

По сообщению источников в СНБО и СБУ, ООО Торговый дом Донские угли, которое ведет свою деятельность в ОРЛО, финансирует телеканалы из группы нардепа Тараса Козака, пишет Украинская правда.

Правоохранители также подозревают, что представители Донских углей вместе с ГП Торговый дом Восточный Энерго-Альянс, "министерством доходов и сборов ЛНР" и другими незаконными образованиями создали преступный механизм приобретения каменного угля, добытого на оккупированных территориях Луганщины, его реализации энергогенерирующим компаниям РФ с уплатой соответствующих налогов в бюджет "ЛНР", дальнейшего использования полученных доходов для осуществления террористических актов, а также поддержание деятельности псевдореспублики.

Учитывая все это СБУ 2 февраля открыло уголовное производство по ст.258-5 "Финансирование терроризма".

Что известно о Торговом доме Донские угли

Ранее сообщалось о том, что в ОРДЛО угольная отрасль переходит под контроль нардепа Виктора Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Именно для этого было создано предприятие Торговый дом. Донские угли, которое "захватило" угольный рынок оккупированных территорий.

Как уточняет Восточная правозащитная группа в Facebook, на данный момент происходит смена кураторов предприятий, в частности, контроль над добычей угля Москва передает компании, которую связывают с "оппозиционным народным депутатом".

Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
СБУ ЛНР ZIK NewsOne 112 Украина Тарас Козак
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