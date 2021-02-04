Из-за санкций сайты телеканалов Медведчука пошли на хитрость

Санкции против 112 Украина, ZIK и NewsOne затронули и их сайты / HyperHost

Из-за санкций, которые ввел президент Владимир Зеленский, сайты телеканалов Медведчука – 112 Украина, ZIK и NewsOne – вынуждены были сменить домены своих сайтов.

Старые домены у них отобрали, а владельцы доменов потеряли возможность их администрировать.

Первым с этой проблемой столкнулся сайт телеканала ZIK. А сегодня были "потерняы" и сайты телеканалов NewsOne и 112 Украина. Теперь найти эти медиа можно по адресам www.newsoneua.tv и 112ua.tv, пишет телеграм-канал Klymenko Time.

В NewsOne заявили, что причиной изменений стало вмешательство госорганов в работу основного домена.

Санкции против каналов Медведчука: новости