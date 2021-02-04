Из-за санкций сайты телеканалов Медведчука пошли на хитрость

Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne вынудили их сменить домены своих сайтов.
Из-за санкций, которые ввел президент Владимир Зеленский, сайты телеканалов Медведчука – 112 Украина, ZIK и NewsOne – вынуждены были сменить домены своих сайтов.
Старые домены у них отобрали, а владельцы доменов потеряли возможность их администрировать.
Первым с этой проблемой столкнулся сайт телеканала ZIK. А сегодня были "потерняы" и сайты телеканалов NewsOne и 112 Украина. Теперь найти эти медиа можно по адресам www.newsoneua.tv и 112ua.tv, пишет телеграм-канал Klymenko Time.
В NewsOne заявили, что причиной изменений стало вмешательство госорганов в работу основного домена.
Санкции против каналов Медведчука: новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО, согласно которому в отношении соратника Медведчука, нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака вводятся санкции. Он является владельцем телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, вследствие чего их работа должна быть прекращена.
- В ночь со 2 на 3 февраля украинские провайдеры кабельного телевидения и ряд других сервисов отключили 112 Украина, NewsOne и ZIK. Их можно смотреть на YouTube и на сайтах телеканалов.
- В Офисе президента заявили, что причиной санкций в отношении телеканалов является появление железобетонных сведений о финансировании Zik,112 и NewsOne с территории России.
- В ЕС заявили, что понимают принятое Киевом решение, однако уточнили, что подобные меры не должны быть реализованы за счет свободы средств массовой информации.
Автор: Диана Беловодская