Санкции против каналов Козака: ЕС напомнил Киеву о свободе СМИ

В Евросоюзе прокомментировали санкции против каналов Тараса Козака / Reuters

В Европейском Союзе прокомментировали введение санкций Украины против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку.

По словам представителя внешней дипломатической службы ЕС Питера Стано, в Брюсселе проинформированы о том, что 2 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы оцениваем последствия этого решения. По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - прокомментировал представитель ЕС.

При этом он подчеркнул, что согласно Соглашение об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ.

Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK"Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - отметил Стано.

Кроме того, представитель европейской дипломатии высказал убеждение, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели".

"Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации. ЕС будет продолжать взаимодействовать с украинскими властями и делиться своим опытом в этом отношении", - добавил он.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: