УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Досье

Бизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас Козак

3 февраля 2021, 12:24 досье

Тарас Козак - один из наиболее скрытных депутатов ОПЗЖ.

Тарас Козак
Зеленский решением СНБО ввел персональные санкции против соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака / УНИАН

Вечером вторника, 2 февраля, президент Владимир Зеленский указом, основанным на решении СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) ввел персональные санкции против бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука – Тараса Козака.

Что известно о Тарасе Козаке

48-летний соратник Виктора Медведчука родился во Львове. В 1995 году окончил экономический факультет Львовского сельскохозяйственного института по специальности "Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В 1995 году поступил на юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, по специальности "Правоведение". В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, получил звание кандидата экономических наук.

С 1993 года — старший государственный налоговый ревизор-инспектор, начальник оперативно-контрольного отдела, заместитель начальника — начальник управления оперативного контроля Государственной налоговой инспекции г. Львова.

С 1998 года — заместитель председателя — начальник управления оперативного контроля и предотвращения нарушений в сфере деятельности субъектов предпринимательства.

К слову, в это же время Козак впервые познакомился с Виктором Медведчуком – именно младший брат Медведчука, Сергей, в то время был начальником налоговой администрации Львовской области. С тех пор Козак стал быстро продвигаться по карьерной лестнице.

  • С 2001 по 2003 год — первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации во Львовской области.
  • С 2003 по 2004 год — начальник Западной региональной таможни.
  • С 2004 года — заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины — начальник Западной региональной таможни.
  • С 2005 по 2010 год — заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины.

Заслуженный экономист Украины (2004). Почётный работник налоговой службы (2000). Награждён орденом "За заслуги" III степени (2002) и Орденом Почёта Молдавии (2009).

Заместитель Председателя общественной организации "Центр правового государства", руководителем которой является Виктор Медведчук.Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было

Политическая карьера

Свой путь в политике Тарас Козак начал в середине нулевых. В частности, в 2006-м Козак безуспешно баллотировался в Верховную Раду в первой двадцатке блока Наталии Витренко "Народна оппозиция".

В 2010 году Козак был избран депутатом Львовского облсовета от Украинской селянской демократической партии по 29 округу (Жовковский район) и был депутатом облсовета до 2014 года.

В 2012 году Козак, так же, как и в случае с Витренко, неудачно баллотировался в парламент по 122 округу (Львовская область), но уже как самовыдвиженец.

В 2014 году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционный блок", был членом комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

В 2019 году Козак, замыкая первую десятку партии ОПЗЖ, был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва, причем в нынешнем созыве он сумел сохранить за собой место члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

С 2018 года Тарас Козак является владельцем корпоративных прав на каналы NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Скандалы и компромат

"Серый кардинал" ОПЗЖ Тарас Козак, несмотря на его не слишком заметную деятельность в стенах парламента, несколько раз становился фигурантом коррупционных скандалов.

Например, в 2019 году журналисты "Схем" уличили его в том, что Козак не внес в ежегодную декларацию данные о своей гражданской супруге, Наталье Лавренюк. Именно она, по данным журналистов, является совладелицей многомиллионного нефтяного бизнеса совместно с четой Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

К слову, в августе 2020 года Козак стал одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии ряда положений антикоррупционного законодательства, результатом которого стало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Читайте такжеЗеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступатьТакже с Козаком СМИ связывали монополиста украинского сигаретного рынка – компанию "Тедис", которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов с 2,5 миллиардов гривен, полученных на дистрибуции сигарет и переводе этих средств на кипрский офшор, бенефициаром которого является сам Тарас Козак.

Кроме того, Козак был фигурантом скандала с продажей украинским теплоэнергостанциям угля с неподконтрольного Украине Донбасса под видом угля из ЮАР. По данным журналистов, продажей занималась компания, связанная с Козаком и Медведчуком.

СНБО санкции Оксана Марченко Виктор Медведчук новости Украины Тарас Козак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Бизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас КозакБизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас Козак
Следующий материал

Последние новости

13:59
Кремль подтвердил поставку российской вакцины от коронавируса на Донбасс
13:58
Marvel сниает сериал по фильму Черная пантера про Вакнаду
13:40
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
13:31
Зеленский сделал новое заявление о санкциях против каналов Медведчука Видео
13:19
СМИ рассказали о раскрытой схеме финансирования каналов Козака через "ЛНР" Видео
Реклама
12:50
Появилось решение суда по скандальному делу репера Сереги и Полины Ололо
12:45
У Путина жестко отреагировали на санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина Видео
12:32
Украина ввела санкции против двух авиакомпаний: в СБУ назвали причину Видео
12:24
Бизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас Козак досье
12:17
Оливковое масло: 11 научно доказанных преимуществ для здоровья Видео
12:16
Алина Астровская опровергла слухи о свадьбе
12:15
Зеленского вытеснили с первого места в рейтинге доверия к политикам – опрос
12:06
Свежий опрос выявил фаворитов украинского электората на выборах в Раду Видео
12:00
Три самые удачные стрижки с эффектом омоложения для женщин после 40 лет Фото Видео
11:53
За кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг
11:49
Властелин колец повторно выходит в кино в Украине
11:47
Баканов объяснил санкционный удар по каналам Козака Видео
11:38
День Максима – поздравления, открытки, приметы
11:06
Сериал Перші ластівки продлили на 3 сезон - когда ждать продолжение
10:59
Зеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK Видео
Реклама
10:52
Порошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака Видео
10:52
Гороскоп для всех на 3 февраля: зеленый свет для интима и возвращение мира Видео
10:49
У Зеленского объяснили, почему заблокировали NewsOne, 112 и ZIK Видео
10:39
Зеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступать мнение
10:30
Коалиция Слуги народа и Батькивщины: эксперт спрогнозировал игру Тимошенко Видео
10:27
В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов Видео
10:18
Диетолог и фитнес-тренер "уничтожили" мифы, которые мешают похудеть Видео
10:17
"Что жюри, что группа": новая песня Go-A на Евровидение разозлила украинцев
10:16
Разумков объяснил, почему не поддержал санкции против "медведчуковских" телеканалов Видео
10:14
Украина вылетела из "первой лиги" американской политики мнение
10:12
У "фейкового полковника" Семочкина нашли недвижимость и оффшоры
09:38
Психологи назвали 5 мифов о воспитании подростков Видео
09:35
Дни Путина будут сочтены: эксперт назвал условие "дворцового переворота" в РФ Видео
09:05
Санкции против каналов соратника Медведчука: стали известны неожиданные детали решения СНБО Видео
09:03
Конфискация жилья и запрет на выезд: как украинцев хотят наказывать за ЖКХ долги
08:40
В Минкульте прокомментировали блокировку телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина Видео
08:27
Тимошенко метит в премьеры, но держит козырь в рукаве мнение
08:16
"Беларусь 2.0.": в Москве после оглашения приговора Навальному дико схватили 1400 человек Видео
08:08
Стало известно, в какой колонии Навальный будет отбывать наказание Видео
07:40
Как узнать, кто звонил с неизвестного номера: 3 простых способа
Реклама
07:29
Newsone, 112 Украина и ZIK пропали с экранов: где смотреть заблокированные телеканалы Видео
07:14
Профилактика рака: помидоры и их польза для здоровья Видео
07:09
Зеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было мнение
06:57
Зачем США рвутся в переговоры по Донбассу, и что это значит для Украины мнение
06:49
Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK Видео
06:31
Костюмы с юбкой невероятной красоты ждут нас в сезоне весна-лето 2021 Фото Видео
06:02
Диетологи рассказали, что не рекомендуют есть и пить за завтраком Видео
05:28
Астролог сказал, когда под запретом денежные риски Видео
05:05
Снимали порчу по фото и лечили болезни онлайн: на Херсонщине разоблачили мошенниц
03:50
Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата, традиции и приметы Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять