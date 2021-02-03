Бизнес-партнер Медведчука и серый кардинал ОПЗЖ: кто такой Тарас Козак

Зеленский решением СНБО ввел персональные санкции против соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака / УНИАН

Вечером вторника, 2 февраля, президент Владимир Зеленский указом, основанным на решении СНБО (Совета нацбезопасности и обороны) ввел персональные санкции против бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука – Тараса Козака.

Что известно о Тарасе Козаке

48-летний соратник Виктора Медведчука родился во Львове. В 1995 году окончил экономический факультет Львовского сельскохозяйственного института по специальности "Бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности". В 1995 году поступил на юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко, по специальности "Правоведение". В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию, получил звание кандидата экономических наук.

С 1993 года — старший государственный налоговый ревизор-инспектор, начальник оперативно-контрольного отдела, заместитель начальника — начальник управления оперативного контроля Государственной налоговой инспекции г. Львова.

С 1998 года — заместитель председателя — начальник управления оперативного контроля и предотвращения нарушений в сфере деятельности субъектов предпринимательства.

К слову, в это же время Козак впервые познакомился с Виктором Медведчуком – именно младший брат Медведчука, Сергей, в то время был начальником налоговой администрации Львовской области. С тех пор Козак стал быстро продвигаться по карьерной лестнице.

С 2001 по 2003 год — первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации во Львовской области.

С 2003 по 2004 год — начальник Западной региональной таможни.

С 2004 года — заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины — начальник Западной региональной таможни.

С 2005 по 2010 год — заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины.

Заслуженный экономист Украины (2004). Почётный работник налоговой службы (2000). Награждён орденом "За заслуги" III степени (2002) и Орденом Почёта Молдавии (2009).

Заместитель Председателя общественной организации "Центр правового государства", руководителем которой является Виктор Медведчук.Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не было

Политическая карьера

Свой путь в политике Тарас Козак начал в середине нулевых. В частности, в 2006-м Козак безуспешно баллотировался в Верховную Раду в первой двадцатке блока Наталии Витренко "Народна оппозиция".

В 2010 году Козак был избран депутатом Львовского облсовета от Украинской селянской демократической партии по 29 округу (Жовковский район) и был депутатом облсовета до 2014 года.

В 2012 году Козак, так же, как и в случае с Витренко, неудачно баллотировался в парламент по 122 округу (Львовская область), но уже как самовыдвиженец.

В 2014 году был избран народным депутатом от партии "Оппозиционный блок", был членом комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики.

В 2019 году Козак, замыкая первую десятку партии ОПЗЖ, был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва, причем в нынешнем созыве он сумел сохранить за собой место члена комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

С 2018 года Тарас Козак является владельцем корпоративных прав на каналы NewsOne, 112 Украина и ZIK.

Скандалы и компромат

"Серый кардинал" ОПЗЖ Тарас Козак, несмотря на его не слишком заметную деятельность в стенах парламента, несколько раз становился фигурантом коррупционных скандалов.

Например, в 2019 году журналисты "Схем" уличили его в том, что Козак не внес в ежегодную декларацию данные о своей гражданской супруге, Наталье Лавренюк. Именно она, по данным журналистов, является совладелицей многомиллионного нефтяного бизнеса совместно с четой Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

К слову, в августе 2020 года Козак стал одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии ряда положений антикоррупционного законодательства, результатом которого стало скандальное решение КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Читайте такжеЗеленский сделал сильный шаг, главное теперь - не отступатьТакже с Козаком СМИ связывали монополиста украинского сигаретного рынка – компанию "Тедис", которую обвиняли в уклонении от уплаты налогов с 2,5 миллиардов гривен, полученных на дистрибуции сигарет и переводе этих средств на кипрский офшор, бенефициаром которого является сам Тарас Козак.

Кроме того, Козак был фигурантом скандала с продажей украинским теплоэнергостанциям угля с неподконтрольного Украине Донбасса под видом угля из ЮАР. По данным журналистов, продажей занималась компания, связанная с Козаком и Медведчуком.