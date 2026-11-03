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Время больше не на стороне Москвы: почему Путин хочет договориться о мире в Украине до января

Юрий Берендий
3 ноября 2026, 18:06
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Конгрессмен-демократ считает, что новый Конгресс лишит Белый дом рычагов влияния, а ещё два года войны Путин может не пережить.
Время больше не на стороне Москвы: почему Путин хочет договориться о мире в Украине до января
Трамп и Путин спешат заключить соглашение по Украине до января - в чём причина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatelivemap

Кратко:

  • Белый дом и Кремль спешат заключить соглашение до прихода нового Конгресса
  • От Киева требуют прекратить удары по российским НПЗ
  • Автор колонки считает, что время больше не на стороне Москвы

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин пытаются до января склонить Украину к невыгодному мирному соглашению, пока после промежуточных выборов не начнет работу новый состав Конгресса, который может их остановить. Такое мнение высказал член Палаты представителей США от Демократической партии Джордж Уайтсайдс в колонке для The Hill.

По словам автора, республиканцы могут потерпеть тяжелое поражение на выборах 3 ноября, а демократы - вернуть себе контроль над Палатой представителей. Именно этим он объясняет внезапную кампанию Вашингтона и Москвы по оказанию давления на Киев.

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"Зная, что их политические рычаги вот-вот иссякнут, Трамп и Путин спешат привязать Украину к невыгодному соглашению, прежде чем в январе придет новоизбранный проукраинский Конгресс, который их остановит", - пишет конгрессмен.

Уайтсайдс, входящий в комитет Палаты представителей по вооруженным силам, напоминает: 9 октября Трамп договорился с Путиным о поставках подсанкционного дизельного топлива из страны-агрессора РФ на американский и мировой рынки. В то же время Белый дом требует от Киева прекратить удары дронов с большого расстояния по российским НПЗ, производящим это топливо.

По мнению автора, эта договоренность свидетельствует о том, что украинская кампания ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям ощутимо бьет по России, а собственная ПВО не способна ее остановить. Поэтому Путин, считает конгрессмен, фактически привлек Трампа в качестве щита для своего энергетического сектора.

Как Белый дом оказывает давление на Киев

Когда Зеленский начал сопротивляться, администрация, по словам Вайтсайдса, перешла к давлению на поле боя. Спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер предупредили украинских чиновников, что Вашингтон может прекратить обмен критически важными разведданными, если удары по НПЗ продолжатся.

Автор предполагает, что США, возможно, уже перестали передавать Украине ранние предупреждения о запусках российских баллистических ракет. По его данным, эти удары унесли жизни шести украинцев и оставили без электричества 600 тысяч человек.

Среди других инструментов давления конгрессмен называет:

  • требование Белого дома к Пентагону во главе с Питом Хэгсетом (по имеющимся сообщениям) ограничить скорость военных терминалов Starshield, которыми пользуются ВСУ: связь прерывается, как только терминал движется со скоростью более 100 миль (около 160 км) в час;
  • попытки Виткоффа и Кушнера убедить европейские столицы передать миллиарды замороженных активов ЦБ РФ в механизм под контролем Вашингтона, чтобы "возродить мирные переговоры".

Предложение по активам, по словам автора, европейские лидеры сразу отклонили. Между тем президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что Киев готов прекратить удары по НПЗ, если Россия перестанет атаковать украинскую энергосистему или США хотя бы на месяц обеспечат Украину ракетами Patriot, за которые она заплатит.

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ
Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Почему время играет против Кремля

Уайтсайдс отмечает, что уже сейчас двухпартийная группа сенаторов, в частности республиканцы Митч Макконнелл и Джон Корнин, требует от Трампа отменить дизельное соглашение с РФ. Если в январе демократы получат контроль, они, по его словам, смогут закрепить обмен разведданными законом, заставить Пентагон восстановить полный доступ к Starshield, утвердить многолетнюю военную помощь и сохранить в замороженном состоянии российские суверенные активы.

Конгрессмен убежден, что затяжная война угрожает самому Кремлю.

"Для Путина, который борется с двузначными процентными ставками и острой нехваткой рабочей силы внутри страны, ещё два года изнурительной войны против полностью финансируемой Украины - перспектива, которую он может не пережить", - пишет автор.

Киеву и европейским союзникам, по его мнению, нужно выдержать давление до конца года.

"Сама отчаянность этого давления доказывает, что время больше не на стороне Москвы. Сильные лидеры не суетятся, чтобы успеть до избирательного дедлайна", - подчеркивает Вайтсайдс.

Ослабнет ли давление Трампа на Украину после выборов

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду связал разворот Трампа в сторону Москвы с внутренней политикой США.

"Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс США", - отметил дипломат.

В то же время Огрызко прогнозирует, что после голосования возможности Белого дома оказывать давление на Киев сузятся.

"А после 3 ноября у Трампа начнутся гораздо более сложные времена, чем сегодня. Когда политическая ситуация в США изменится, даже республиканцы будут принимать гораздо более жесткие меры в отношении Трампа, поскольку продолжение нынешней линии заведет Штаты в тупик", - сказал эксперт.

По оценке дипломата, от позиции американского президента напрямую зависят и аппетиты Кремля.

"Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - подчеркнул Огрызко.

Подобного мнения придерживается глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. В интервью "Главред" он предположил, что украинская тема постепенно утратит для Трампа приоритетность.

"После выборов в Конгресс, когда Трамп с высокой вероятностью досрочно приобретёт статус „хромающей утки", тема Украины для него отойдёт на второй план", - отметил эксперт.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, США выступят посредниками на переговорах рабочего уровня между Украиной и Россией, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби. Спецпосланник Трампа Стив Виткофф уточнил, что обсуждения сосредоточатся на вопросах послевоенной безопасности, деэскалации и гуманитарных мерах. Также стороны должны обсудить дальнейшие шаги на пути к миру.

Зеленский тем временем назвал четыре ключевых вопроса, которые Киев планирует поднять в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров. Среди них - прекращение огня в энергетической сфере, разблокирование Черного моря и возвращение украинцев домой. Еще одним пунктом президент назвал подготовку встречи на уровне лидеров.

В то же время администрация Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против Москвы. По данным NYT, в Вашингтоне обсуждают снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций. Москва добивается этого шага на переговорах об участии фонда в поставках российского дизельного топлива в США.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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