Зачем болгары наклеивают алюминиевую фольгу на стены: неожиданный лайфхак

Вы узнаете:
- Как фольга поможет найти причину сырости на стене
- Что делать, если виноват конденсат
- Как проверить, не течет ли вода сквозь стену
Появляется ли влага на стене из-за конденсата или просачивается снаружи через конструкцию, можно проверить с помощью обычной пищевой фольги и скотча. Кусок фольги размером примерно 30 на 30 см оставляют на проблемном участке на 24–48 часов. После этого источник проблемы определяют по тому, с какой стороны фольги появилась влага, сообщает венгерское издание Kerteszkedj.
Чаще всего эта проблема возникает в отопительный сезон: угол наружной стены становится сырым, краска отслаивается, проступают пятна.
Разница между двумя причинами принципиальная. Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью. Пар в квартире образуется при приготовлении пищи, при приёме душа, при сушке белья и даже при дыхании.
Другая ситуация - когда вода проникает сквозь конструкцию. Её причиной может быть треснувшая труба, забитый или переполненный водосток, вода, застоявшаяся у фундамента, или трещина. В таком случае ни проветривание, ни осушитель воздуха стену не высушат.
Как провести проверку
Сначала влажный участок тщательно высушивают феном или вентилятором. Затем фольгу разглаживают на пятне и заклеивают скотчем все четыре края, чтобы под неё не попадал воздух.
В течение 24–48 часов фольгу не трогают, после чего осторожно снимают и осматривают обе стороны:
- влага со стороны комнаты означает конденсат: воздух в квартире слишком влажный по отношению к температуре стены;
- влага со стороны стены свидетельствует о том, что вода проникает сквозь стену, и нужно искать её источник;
- влажность с обеих сторон указывает на то, что проблемы могут быть одновременными.
Что делать в зависимости от результата
Если виноват конденсат, вытяжки в ванной и на кухне стоит оставлять включенными ещё некоторое время после использования. Также нужно регулярно проветривать и отодвигать мебель на несколько сантиметров от холодной наружной стены, чтобы за ней циркулировал воздух. В спальне за ночь скапливается много пара, поэтому утром её проветривают в первую очередь.
Оптимальная влажность в квартире зимой составляет 40–60%, и проверить её можно с помощью недорогого гигрометра. Если показатель длительное время держится выше 60%, поможет осушитель.
Когда вода поступает снаружи, издание советует проверить желоб и водосточную трубу. Они не должны быть забиты или продырявлены, а вода из них не должна стекать под стену. Грунт вокруг дома должен иметь уклон от стены, а у цоколя не должна застаиваться дождевая вода.
Скрытую протечку трубы в стене поможет выявить водомер. Вечером, когда водой уже никто не пользуется, нужно записать показания, а утром сверить их. Если цифры изменились при закрытых кранах, где-то течет вода.
В старых домах без гидроизоляции пятна может вызывать влага, капиллярно поднимающаяся из грунта, и здесь нужен специалист. Удалять плесневый налет имеет смысл только после устранения источника влаги, иначе через несколько недель он появится снова.
Смотрите видео о секретах двух сторон фольги:
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Об источнике - Kertészkedj
Венгерскоязычный онлайн-журнал о доме, хозяйстве и саде. Издание описывает проверенные методы в доступной форме: советы по уборке и сантехнике, методы борьбы с вредителями, советы по экономии на отоплении и коммунальных услугах, кулинарные рецепты и советы по садоводству.
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