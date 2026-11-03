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Зачем болгары наклеивают алюминиевую фольгу на стены: неожиданный лайфхак

Дарья Пшеничник
3 ноября 2026, 16:07
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От результата зависит, хватит ли проветривания или придется искать протечку.
Зачем болгары наклеивают алюминиевую фольгу на стены: неожиданный лайфхак
Как выяснить причину появления влажных пятен на стене с помощью фольги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как фольга поможет найти причину сырости на стене
  • Что делать, если виноват конденсат
  • Как проверить, не течет ли вода сквозь стену

видео дня

Появляется ли влага на стене из-за конденсата или просачивается снаружи через конструкцию, можно проверить с помощью обычной пищевой фольги и скотча. Кусок фольги размером примерно 30 на 30 см оставляют на проблемном участке на 24–48 часов. После этого источник проблемы определяют по тому, с какой стороны фольги появилась влага, сообщает венгерское издание Kerteszkedj.

Чаще всего эта проблема возникает в отопительный сезон: угол наружной стены становится сырым, краска отслаивается, проступают пятна.

Разница между двумя причинами принципиальная. Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью. Пар в квартире образуется при приготовлении пищи, при приёме душа, при сушке белья и даже при дыхании.

Другая ситуация - когда вода проникает сквозь конструкцию. Её причиной может быть треснувшая труба, забитый или переполненный водосток, вода, застоявшаяся у фундамента, или трещина. В таком случае ни проветривание, ни осушитель воздуха стену не высушат.

Как провести проверку

Сначала влажный участок тщательно высушивают феном или вентилятором. Затем фольгу разглаживают на пятне и заклеивают скотчем все четыре края, чтобы под неё не попадал воздух.

В течение 24–48 часов фольгу не трогают, после чего осторожно снимают и осматривают обе стороны:

  • влага со стороны комнаты означает конденсат: воздух в квартире слишком влажный по отношению к температуре стены;
  • влага со стороны стены свидетельствует о том, что вода проникает сквозь стену, и нужно искать её источник;
  • влажность с обеих сторон указывает на то, что проблемы могут быть одновременными.
Как еще можно использовать фольгу
Как еще можно использовать фольгу / Инфографика: Главред

Что делать в зависимости от результата

Если виноват конденсат, вытяжки в ванной и на кухне стоит оставлять включенными ещё некоторое время после использования. Также нужно регулярно проветривать и отодвигать мебель на несколько сантиметров от холодной наружной стены, чтобы за ней циркулировал воздух. В спальне за ночь скапливается много пара, поэтому утром её проветривают в первую очередь.

Оптимальная влажность в квартире зимой составляет 40–60%, и проверить её можно с помощью недорогого гигрометра. Если показатель длительное время держится выше 60%, поможет осушитель.

Когда вода поступает снаружи, издание советует проверить желоб и водосточную трубу. Они не должны быть забиты или продырявлены, а вода из них не должна стекать под стену. Грунт вокруг дома должен иметь уклон от стены, а у цоколя не должна застаиваться дождевая вода.

Скрытую протечку трубы в стене поможет выявить водомер. Вечером, когда водой уже никто не пользуется, нужно записать показания, а утром сверить их. Если цифры изменились при закрытых кранах, где-то течет вода.

В старых домах без гидроизоляции пятна может вызывать влага, капиллярно поднимающаяся из грунта, и здесь нужен специалист. Удалять плесневый налет имеет смысл только после устранения источника влаги, иначе через несколько недель он появится снова.

Смотрите видео о секретах двух сторон фольги:

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Об источнике - Kertészkedj

Венгерскоязычный онлайн-журнал о доме, хозяйстве и саде. Издание описывает проверенные методы в доступной форме: советы по уборке и сантехнике, методы борьбы с вредителями, советы по экономии на отоплении и коммунальных услугах, кулинарные рецепты и советы по садоводству.

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