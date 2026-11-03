Мир с РФ — не только прекращение огня: Зеленский назвал основные требования Украины

Зеленский пояснил, какие темы переговоров с РФ Киев вынесет на раунд 10–11 ноября.

https://glavred.info/analytics/mir-s-rf-ne-tolko-prekrashchenie-ognya-zelenskiy-nazval-osnovnye-trebovaniya-ukrainy-10809146.html Ссылка скопирована

Переговоры Украины с РФ - какие решения должны способствовать прекращению огня / Коллаж: Главред

Читайте в материале:

Какие четыре вопроса Украина хочет вынести на переговоры

Почему Зеленский не собирается звонить Путину

Какую роль должна сыграть Европа в завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре ключевых вопроса, которые Киев планирует поднять в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией. Речь идет о прекращении огня в энергетической сфере, разблокировании Черного моря, возвращении украинцев домой и подготовке встречи на уровне лидеров. В то же время украинский президент подчеркивает, что к переговорному процессу обязательно должна быть привлечена Европа, ведь без конкретных гарантий безопасности договоренности не обеспечат прочного мира.

Главред выяснил, какие темы Украина планирует обсуждать на следующем раунде переговоров с Россией, почему Зеленский не хочет звонить Путину и какую позицию по мирному урегулированию занимает Германия.

видео дня

Какую помощь Германия окажет Украине перед зимой

Германия продолжит поддерживать Украину в военной и энергетической сферах. Во время встречи с Владимиром Зеленским федеральный канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что в преддверии зимы особенно важно усилить противовоздушную оборону и защиту энергетической инфраструктуры от российских атак.

Мерц также сообщил о готовности немецкого бизнеса присоединиться к поддержке Украины. Стороны планируют развивать экономическое сотрудничество, в частности, в ходе IX Немецко-украинского экономического форума в Берлине 20 ноября.

Канцлер подчеркнул, что Германия не собирается сокращать помощь, а выполнение обязательств по поддержке Украины зависит и от других европейских партнеров.

"В преддверии зимы особенно важны два направления - противовоздушная оборона и энергетика. Во время нашей встречи в Киеве мы договорились о дополнительной помощи. Сейчас мы реализуем эти договоренности. Немецкий бизнес также готов присоединиться", - заявил Фридрих Мерц.

Отдельно немецкий канцлер напомнил о договоренности стран НАТО выделить 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году. Он призвал партнеров выполнить взятые на себя обязательства.

Кроме того, 19 ноября в Берлине запланирована встреча "Коалиции желающих" с участием представителей европейских государств. Среди главных вопросов - координация дальнейшей помощи Украине, гарантии безопасности после прекращения огня и согласование дипломатических шагов.

Мерц также заявил, что локальное прекращение огня в Олешках могло бы стать примером для договоренностей о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру и в Черном море.

"Пришло время положить конец этой войне. Локальное прекращение огня в Олешках может стать примером для договоренностей о прекращении атак на энергетику и в Чёрном море", - сказал канцлер.

Олешки / Инфографика: Главред

В то же время он отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к конструктивному переговорному процессу. По словам Мерца, Германия будет продолжать оказывать давление на Москву и поддерживать Украину.

Какие четыре вопроса Украина хочет обсудить на переговорах с Россией

Украина планирует вынести на следующий раунд трехсторонних переговоров с США и Россией четыре основных вопроса: прекращение огня в энергетической сфере, разблокирование Черного моря, активизацию обменов и возвращение украинцев домой, а также подготовку встречи на уровне лидеров с участием Европы.

Во время встречи с Фридрихом Мерцем Владимир Зеленский также обсудил ситуацию на фронте и потребности украинской армии. Среди военных вопросов - поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, а также поддержка украинской авиации F-16.

IRIS-T / Инфографика: Главред

Зеленский сообщил, что Украина ожидает возобновления трехсторонних встреч с США и Россией 10–11 ноября в Абу-Даби. Сначала переговоры должны проходить на уровне команд, однако Киев рассчитывает, что впоследствии это откроет путь к встрече непосредственно лидеров государств.

Президент обозначил четыре основных направления, которые Украина хочет обсудить.

Первое - прекращение огня в отношении энергетической и критической инфраструктуры.

Второе - разблокирование Черного моря для обеспечения экспорта зерна.

Третье - активизация обменов и возвращение украинцев домой.

Четвертое - подготовка трехсторонней встречи на уровне президентов при обязательном участии Европы.

"Для нас это приоритетные вопросы. На мой взгляд, для всех нормальных людей это должны быть приоритетные вопросы. Энергетика, то есть прекращение огня с обеих сторон, а также критически важная инфраструктура. Второе - это зерно, а значит, разблокирование Черного моря. В этом заинтересована не только Украина, но и Россия, на мой взгляд, но, безусловно, заинтересованы и другие страны - Африка, Азия и различные наши партнеры. Третий аспект - люди: в каком формате мы можем увеличить обмены. Желательно провести обмен "всех на всех", но, по крайней мере, нужно увеличить количество обменов и сделать возвращение людей домой более интенсивным. Ну и лидеры. Это означает, что желательно подготовить встречу на уровне лидеров в трехстороннем формате с обязательным участием Европы", - пояснил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что Украина координирует основные позиции с Германией и другими европейскими государствами. По его словам, Киев стремится сформировать общее видение будущего мирного урегулирования и условий безопасности после завершения боевых действий.

Параллельно будут проходить консультации между Украиной, США, европейскими государствами и НАТО. Среди вопросов, которые будут обсуждать команды, - восстановление Украины и будущие гарантии безопасности.

Почему Европа должна участвовать в мирных переговорах по Украине

Владимир Зеленский считает участие европейских государств необходимым условием стабильного мирного урегулирования. По его убеждению, договоренности между Украиной, США и Россией не могут определять будущее европейской безопасности без привлечения самих европейцев.

Этот вопрос касается не только военных гарантий, но и восстановления Украины, её экономической интеграции и будущего вступления в Европейский Союз. Президент подчеркнул, что мир должен предусматривать конкретные механизмы защиты, финансирования и восстановления страны.

"Мир - это номер один, но безопасность. Безопасность - это приоритет. Не просто мир - это слово. Это конкретные вещи, конкретные гарантии безопасности, конкретная сильная армия, конкретное сильное финансирование, конкретный бизнес, который восстанавливает тебя, восстанавливает, да, зарабатывает сам этот бизнес - немецкий и другой европейский, точно так, но восстанавливается и твоё государство. От логистики до различных предприятий, школ, университетов - это огромная работа. И поэтому мы очень рассчитываем на то, что в будущем станем частью Европейского Союза, а значит, частью этой безопасности, инфраструктуры Европейского Союза, этой семьи", - отметил президент.

Он также отметил, что Соединённые Штаты необходимы для формирования совместных гарантий безопасности вместе с европейскими партнёрами. В частности, Зеленский упомянул о коалиции желающих, в рамках которой обсуждается европейское присутствие при поддержке США.

По словам главы государства, американская сторона выступает посредником на начальных этапах дипломатического процесса, однако это не означает, что Европа будет оставаться в стороне.

"Когда мы говорим о "Коалиции желающих" - одном из форматов гарантий безопасности при поддержке Соединенных Штатов Америки, - то имеем в виду европейское присутствие. Как можно решить этот вопрос без них? Посредником в этих первых шагах и встречах выступают Соединенные Штаты Америки. Первые шаги - это прекращение огня. Прекращение огня может произойти, извините, даже без встречи, если бы у России было такое желание. Мы этого не видим", - сказал Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что в ходе трехсторонних переговоров европейские представители могут присоединяться к процессу в различных форматах. В частности, речь идет об участии советников по национальной безопасности или непосредственном присутствии за столом переговоров.

Зеленский убежден, что Европа будет играть важную роль в завершении войны.

Трамп и его войны / Инфографика: Главред

Почему Зеленский не хочет звонить Путину или приглашать его в Киев

Владимир Зеленский не видит практического смысла в телефонном разговоре с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным или в приглашении российского президента в Киев. Украинский лидер напомнил о полномасштабном вторжении России в 2022 году и отметил, что приглашение российского лидера в украинскую столицу не приведет к реальной встрече.

Кроме того, Зеленский считает, что телефонный контакт может стать для Москвы способом уклониться от полноценных переговоров, в ходе которых стороны должны обсуждать конкретные шаги по прекращению войны.

"Мы не приглашаем Путина в Киев. Во-первых, в 2022 году они пришли к нам без приглашения. Но нет смысла приглашать Путина в Киев, потому что они не приедут. Приглашать для того, чтобы они не приехали, - это деструктивно. Точно так же, как и приглашать меня в Москву. То, что делает Россия, - деструктивно. Это просто плевок в лицо всему миру, который хочет, чтобы война закончилась", - заявил Владимир Зеленский.

Он также пояснил, что не считает телефонный разговор эффективным способом достижения договоренностей. По его мнению, такой контакт может ограничиться повторением российских исторических аргументов без реальных предложений по прекращению боевых действий.

"Разговор по телефону - безусловно, Россия будет использовать это как повод больше не встречаться. И мы понимаем эту игру. Она бесперспективна. Это будет очень официальный, сухой телефонный разговор, во время которого я в очередной раз буду слушать историческую лекцию от лидера Российской Федерации, а не реальные шаги по тому, как закончить войну. Об этом нужно не просто болтать - нужно садиться за стол переговоров, договариваться и доказывать, в чем эта сторона неправа, потому что она является агрессором. Если мы хотим закончить войну, мы должны встречаться и сделать первый шаг - прекращение огня", - подчеркнул президент.

Почему Украина и Европа должны присутствовать на саммите G20

Фридрих Мерц поддержал позицию Владимира Зеленского относительно необходимости европейского представительства на переговорах. Комментируя возможное приглашение Владимира Путина на саммит "Группы двадцати" в Майами, канцлер Германии подчеркнул, что обсуждение будущего Украины без её представителей неприемлемо.

Мерц отметил, что страна-хозяйка саммита имеет право приглашать других участников. Однако, если среди гостей будет российский президент, вопрос об Украине нельзя рассматривать без присутствия украинского лидера.

По мнению канцлера, дипломатический процесс должен быть направлен на конкретный результат - прекращение огня, а не только на проведение встреч.

"Конечно, хозяин может приглашать других гостей. Если президент Трамп решит пригласить российского президента, то нужно говорить об Украине. А если мы должны говорить об Украине, то президент Украины должен быть за столом переговоров. Поэтому просто нельзя принять ситуацию, когда другие страны решают судьбу Украины без ее участия. А если Украина будет за столом, то Европа также будет за столом", - заявил Фридрих Мерц.

В то же время немецкий канцлер сообщил, что стороны уже проводят консультации по подготовке соответствующих встреч. Он подчеркнул необходимость использовать дипломатические возможности, но только при условии, что они будут способствовать реальному прекращению боевых действий.

G-20 / Инфографика: Главред

Какова ситуация на фронте перед новым раундом переговоров

Накануне ожидаемого раунда переговоров 10–11 ноября Владимир Зеленский оценил положение украинских войск. Президент признал, что ситуация остается сложной, однако подчеркнул, что украинские Силы обороны контролируют обстановку и не фиксируют критических изменений на поле боя.

Отвечая на вопрос о заявленных Генштабом более 54 тысяч российских потерь за октябрь, Зеленский пояснил, что российское командование увеличило численность личного состава, задействованного в наступательных действиях. В то же время, по его оценке, подготовка этих подразделений была недостаточной, что привело к значительным потерям.

Президент также обратил внимание на преимущество противника на отдельных направлениях по количеству военных и беспилотников. Однако, по его словам, украинские защитники благодаря технологическим решениям продолжают эффективно противодействовать российским силам.

"Мы не видим сейчас российского превосходства, не видим сюрпризов. Безусловно, они решили - либо Путин, либо его окружение - после наших удачных операций в этом году сделать такой рывок. И благодаря этому увеличили количество личного состава, участвовавшего в наступлении. На наш взгляд, они были неподготовлены, хотя и имеют преимущество на некоторых направлениях как по численности личного состава, так и по количеству дронов, если честно. Но из-за соответствующей неподготовленности они понесли такие потери. К тому же они не жалеют людей", - пояснил Зеленский.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

В то же время президент признал, что защита украинского воздушного пространства остается гораздо более сложной задачей. Россия продолжает наносить удары по гражданскому населению, энергетическим объектам и инфраструктуре, в частности железнодорожной.

По словам Зеленского, укрепление противовоздушной обороны остается одной из важнейших задач для Украины перед зимой.

"То есть здесь нужно собрать силы и защищаться как можно лучше. Ну и работать, безусловно, с партнерами. Я ещё раз благодарен Германии за усиление энергетического направления и ПВО. Спасибо, но этого недостаточно. И здесь я согласен с Фридрихом: были весомые договоренности во время турецкого саммита НАТО. Всем странам нужно вспомнить об этих договоренностях и ускорить оказание помощи Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам, однако вопрос военной безопасности должен оставаться неотъемлемой частью договоренностей о прекращении войны.

"Мы вступаем в переговорный процесс в нормальном состоянии, хотя сталкиваемся с очень серьезными сложностями с ПВО. На поле боя ситуация также остается нормальной. Мы готовы к дипломатическим шагам, к миру, к общению, к справедливым договоренностям. Но, еще раз подчеркиваю, нужна безопасность. Мир и гарантии безопасности - это параллельные процессы, и они очень важны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Patriot / Инфографика: Главред

Какую военную помощь Германия обещает Украине

Германия продолжит работать над укреплением украинной противовоздушной обороны и поставками необходимого вооружения. Фридрих Мерц признал, что в системе ПВО Украины остаются пробелы, требующие дополнительного внимания со стороны партнеров.

Канцлер также привёл оценку российских потерь за октябрь 2026 года. По его словам, речь идёт о 52 тысячах российских военных: половина из них погибла, а другая половина получила тяжёлые ранения.

Немецкий политик подчеркнул, что эти показатели свидетельствуют о высокой цене продолжения войны для России. В то же время он заверил, что Берлин не прекратит помощь Украине, пока продолжаются боевые действия.

"52 тысячи солдат, половина из них погибли, а вторая половина тяжело ранена. Они больше не смогут участвовать в боевых действиях. И это также показывает, насколько травматична ситуация с российской стороны. Поэтому настало время, чтобы эта война закончилась. Но пока Путин ведет эту войну, мы будем и впредь поддерживать Украину", - заявил Фридрих Мерц.

Он также сообщил, что 19 ноября в Германии состоится встреча "Коалиции желающих" с участием представителей правительств и государств. В ходе встречи планируется обсудить дальнейшие механизмы поддержки Украины, в частности военную помощь и устранение препятствий для поставок необходимого вооружения.

Отдельно канцлер упомянул о боеприпасах для украинских истребителей F-16 и ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны. По его словам, Германия будет работать над тем, чтобы необходимые поставки осуществлялись без препятствий.

F-16 / Инфографика: Главред

Чего ожидать от предстоящих переговоров - комментарий эксперта

Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в ноябре, однако это не будет означать приближение окончания войны. Кремль будет пытаться использовать новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, продолжая боевые действия против Украины. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

"Это – своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил Олещук.

Главным условием для перехода к содержательному дипломатическому процессу Олещук считает прекращение боевых действий. Пока война продолжается, каждая сторона заинтересована прежде всего в укреплении собственных позиций перед возможными договоренностями.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, ведущиеся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться завоевать более выгодные позиции", - заявил Олещук.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред