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Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Руслана Заклинская
3 ноября 2026, 16:15
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Нацбанк обновил исторический максимум для американской валюты.
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября
Курс валют в Украине на 4 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сколько будет стоить доллар 4 ноября
  • Как изменился официальный курс евро
  • Сколько стоит польский злотый по курсу НБУ

В среду, 4 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар подорожал, тогда как курсы евро и польского злотого практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США установил новый исторический рекорд. На среду курс доллара составляет 45,67 грн/долл.

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Накануне, 3 октября, американская валюта стоила 45,53 грн. За сутки доллар подорожал примерно на 13 копеек.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 октября. Тогда американская валюта стоила 45,60 грн/долл.

Курс евро

Официальный курс евро на 4 ноября установлен на уровне 51,06 грн за евро. Днем ранее европейская валюта стоила 51,05 грн. За сутки евро подорожал менее чем на одну копейку.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на среду составляет 11,55 грн за злотый. Накануне польская валюта стоила столько же после округления. Таким образом, курс злотого практически не изменился.

Каким будет курс доллара в период с 2 по 8 ноября - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в период с 2 по 8 ноября резких колебаний курса доллара не ожидается. По его прогнозу, американская валюта будет стоить 44,85–45,70 грн, а евро - 50–52 грн. В то же время на валютный рынок будут влиять угрозы безопасности, рост цен и политика Национального банка.

Среди главных рисков эксперт называет российские атаки на энергетические объекты, производственные предприятия и логистическую инфраструктуру, а также подорожание топлива. Спрос на валюту на межбанковском рынке может превышать предложение на 20–25%, поэтому НБУ продолжит активно проводить интервенции, объем которых может достичь 1–1,2 млрд долларов.

"В период с 2 по 8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн. И хотя ситуация будет оставаться достаточно динамичной, резких курсовых колебаний пока не ожидается", - подчеркнул Лесовой в комментарии Главреду.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на 3 ноября. Доллар, евро и злотый стремительно взлетели вверх.

Финансовый аналитик Олег Пендзин предупреждает о риске обесценивания гривни из-за возможного недополучения Украиной 29,5 млрд долларов международной помощи. Если Верховная Рада не примет необходимые законы, государству придется прибегнуть к печатанию денег. Поэтому в октябре эксперт советует рассмотреть постепенный выход из гривневых инвестиционных инструментов и пересмотр структуры сбережений.

Председатель Комитета экономистов Украины заявил о возможности курса 46–47 грн в декабре при условии сохранения темпов ослабления гривни. По его мнению, такой сценарий спровоцирует ускорение инфляции во всей экономике.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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