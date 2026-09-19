Покупать или продавать: взлетит ли доллар до 50 грн и что будет с курсом в октябре

Взлетит ли курс доллара до 50 грн в октябре? Эксперты оценили риски инфляции и рассказали, что делать с долларами, гривневыми депозитами и ОВГЗ.

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Покупать или продавать доллары: прогноз курса доллара на октябрь 2026 года / Коллаж: Главред

​О чем идет речь в материале:

Как изменится курс валют в октябре

Стоит ли продавать доллары в октябре

На какие продукты больше всего влияет курс доллара

Курс доллара в Украине в октябре будет зависеть от интервенций НБУ, динамики инфляции, спроса со стороны импортеров и объемов поступления международного финансирования. Часть экспертов ожидает относительно узкий коридор в пределах 44,6–45,4 грн за доллар, тогда как другие предполагают движение к отметке 49–50 грн в случае усиления экономических и финансовых рисков.

Главред выяснил, каким будет курс доллара в Украине в конце сентября и в октябре 2026 года, а также стоит ли сейчас покупать или продавать валюту.

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Каким будет курс доллара в Украине в конце сентября

В течение ближайшей недели (21–27 сентября) валютный рынок, скорее всего, продолжит двигаться в рамках сформировавшихся ранее тенденций. Несмотря на то, что на рынок одновременно влияет множество факторов, способных увеличить спрос на иностранную валюту, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка "Глобус" Тарас Лесовой в эксклюзивном комментарии Главреду отметил, что даже при наличии факторов, способствующих увеличению спроса на валюту, оснований для резких изменений пока нет.

"Курс доллара в период с 21 по 27 сентября, скорее всего, будет находиться в пределах 44,4–44,8 грн. Вместе с тем евро, которое традиционно в большей степени зависит от международного соотношения евро/доллар, может оставаться в диапазоне 51,5–52,5 грн", - отметил Тарас Лесовой.

По словам банкира, главным дисбалансом остается превышение спроса над предложением. Он оценивает его примерно в 15–20%, а в качестве основных источников спроса называет потребности импортеров в топливе, энергетическом оборудовании и других критически важных товарах. Кроме того, на поведение бизнеса влияет стремление заранее защитить средства от возможных изменений курса.

"В то же время именно Нацбанк и в дальнейшем будет оставаться главным игроком рынка. В августе объем валютных интервенций составил около $4,82 млрд, то есть более $1,1 млрд в среднем в неделю. Благодаря этому регулятор фактически компенсирует значительную часть дефицита предложения валюты и не позволяет локальным всплескам спроса быстро переходить в курсовые скачки", - пояснил Лесовой.

На начало сентября международные резервы Украины составляли около $48,7 млрд. Эксперт считает, что этого ресурса хватит примерно на четыре месяца будущего импорта, а ожидаемое увеличение резервов до около $70 млрд к концу года должно поддержать нынешнюю валютную политику.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Как инфляция может повлиять на доллар осенью

Тарас Лесовой также обращает внимание на то, что низкий месячный рост цен в августе не означает исчезновения инфляционного давления.

"В августе потребительские цены выросли всего на 0,1% за месяц, однако годовая инфляция уже достигла 8,1%. При этом низкий месячный показатель в значительной степени объясняется сезонным удешевлением овощей и фруктов, тогда как топливо, транспорт и ряд других товаров и услуг продолжали дорожать", - подчеркнул эксперт.

Особое внимание он советует уделять расходам, которые могут возрасти осенью. Речь идет о логистике, энергетике и последствиях новых атак, способных увеличить себестоимость товаров и услуг.

"НБУ ожидает, что к концу года инфляция может приблизиться к 10%, и именно ее дальнейшая динамика во многом будет определять как финансовые ожидания населения, так и потенциальный спрос на валюту", - отметил Тарас Лесовой.

На этом фоне гривневые финансовые инструменты остаются одним из факторов, способных сдерживать дополнительный спрос на доллар. Учетная ставка НБУ составляет 15,5%, отдельные депозитные программы предлагают до 17,5% годовых, а доходность гривневых ОВГЗ в зависимости от срока оценивается примерно в 15,2–16,5%.

Какими будут курсовые колебания в конце сентября

Отдельно Лесовой очерчивает параметры, в которых может двигаться валютный рынок в течение 21–27 сентября.

Ожидаемые ежедневные изменения также остаются сравнительно небольшими. Для межбанка речь идет о колебаниях до 0,05–0,15 грн, для коммерческих банков - до 0,1–0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

Разница между курсами покупки и продажи на межбанке может составлять до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро. В коммерческих банках этот спред может быть шире - до 0,5–0,6 грн за доллар и 0,8–1 грн за евро, а в обменных пунктах - до 0,6–1 грн за доллар и 1–1,3 грн за евро.

По оценке эксперта, разница между курсами покупки на наличном рынке может составлять 0,2–0,3 грн за доллар и 0,3–0,5 грн за евро в коммерческих банках, а в обменных пунктах - 0,3–0,5 грн и 0,5–0,7 грн соответственно. Разница между курсами продажи может составить 0,1–0,2 грн за доллар и 0,2–0,3 грн за евро в банках и до 0,3–0,5 грн за доллар и до 0,5 грн за евро в обменных пунктах.

Средняя разница между межбанковским и наличным курсами, в зависимости от валюты, ожидается на уровне 0,1–0,15 грн. Средние недельные отклонения при этом могут достигать 1–1,5% от начального курса недели.

"Информационная напряженность может оставаться высокой, а непосредственные изменения курса, вероятно, будут неспешными", - отметил Лесовой.

Стоит ли продавать гривню в октябре и покупать валюту

Другую оценку рисков дает финансовый аналитик Олег Пендзин. Он обращает внимание не только на текущие валютные интервенции НБУ, но и на ситуацию с международным финансированием Украины, от которого зависит возможность государства поддерживать расходы и макрофинансовую стабильность.

По его мнению, критическим фактором ближайшего периода станет работа Верховной Рады. Речь идет о принятии законодательных решений, необходимых для разблокирования части внешней финансовой помощи. В материале речь идет о 26 законах, от которых, по оценке Пендзина, зависит получение значительного объема международного финансирования.

"Из-за провала предыдущих голосований под угрозой недополучения находятся 29,5 млрд долларов", - подчеркнул Пендзин в комментарии ТСН.ua.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Он уточняет, что речь идет о решениях, касающихся борьбы с коррупцией и функционирования ряда государственных институтов. Среди названных направлений - реформа Высшего антикоррупционного суда, работа Высшей квалификационной комиссии судей, деятельность Национальной комиссии по ценным бумагам, реформирование "Укрзализныци" и усиление проверок физических лиц-предпринимателей.

В этом контексте эксперт связывает финансовую помощь не только с бюджетными возможностями, но и со способностью государства финансировать военные и социальные расходы до конца 2026 года. Если необходимые решения не будут приняты, Пендзин ожидает усиления давления на гривню.

"В противном случае нас ждет печатание денег и быстрое обесценивание гривни", - заявил Пендзин.

Именно поэтому эксперт допускает, что уже в октябре владельцам гривневых инвестиционных инструментов может понадобиться пересмотр структуры сбережений. В то же время эта оценка напрямую связана с его сценарием относительно внешнего финансирования, а не только с текущими значениями межбанковского курса.

"В октябре, возможно, придется принимать решение о постепенном выходе из гривневых инвестиционных инструментов", - отметил Пендзин.

Как сформировать запас денег на фоне валютных рисков

Экономист и глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский занимает иную позицию в отношении гривневых инвестиционных инструментов. Он считает преждевременным решение полностью выходить из них, но в то же время подчеркивает необходимость иметь доступный резерв средств.

Его рекомендация касается прежде всего той части сбережений, которая может понадобиться семье в непредвиденной ситуации. Такой резерв, по его мнению, должен быть максимально ликвидным и не зависеть от необходимости быстро продавать долгосрочные активы.

"Это наличная гривня и валюта в соотношении 50/50 в сумме не менее трех месяцев базовых расходов семьи", - советует Забловский .

По его словам, резерв должен быть доступен практически мгновенно. Его назначение - покрывать базовые расходы в случае чрезвычайной ситуации, тогда как средства, превышающие этот объем, могут размещаться в финансовых инструментах с соответствующей доходностью.

В своей структуре сбережений Забловский отдельно выделяет ОВГЗ. Они, по его подходу, могут служить инструментом для той части средств, которая не нужна семье непосредственно сейчас.

"Все, что превышает эту сумму, выгоднее всего держать в облигациях внутреннего государственного займа", - заявил Забловский.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Нужно ли продавать доллары

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рассматривает валютные сбережения прежде всего как способ снижения риска для накоплений. Он обращает внимание на риски, связанные с финансированием государства и общим состоянием экономики, которые могут изменить ситуацию осенью.

"Ситуация складывается настолько сложной, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, сколько как страховку от обесценивания сбережений. Очевидно, что продавать доллары и евро не стоит, ведь курс пока не растет", - сказал Андрей Шевчишин.

Финансовый аналитик также оценивает бюджетные макропоказатели с учетом военных рисков. По его мнению, часть заложенных расчетов формировалась до последних масштабных ударов по инфраструктуре и энергетике, поэтому не отражает всех актуальных угроз для экономики.

"Особенно сейчас, в условиях войны, когда никто не может спрогнозировать перспективы экономики, развития ситуации на фронте и в тылу. К тому же не забываем, что бюджетные макропоказатели закладывались до августовских и сентябрьских обстрелов и не учитывают энергетические и другие риски", - отметил Шевчишин.

По его сценарию, в случае продолжения войны реальный ВВП в 2027 году может остаться вблизи нынешнего уровня - в диапазоне от -0,5% до +0,5%. Он также оценивает риск ускорения инфляции в 12,5% и допускает ослабление гривни до 49–50 грн за доллар.

Учитывая это, аналитик считает правительственные ориентиры слишком оптимистичными:

"Эти показатели выглядят слишком оптимистичными с учетом текущей ситуации", - добавил Андрей Шевчишин.

Какой курс доллара прогнозируют на октябрь 2026 года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозирует умеренные колебания валютного курса и в октябре. Он напоминает, что с октября 2023 года Украина работает в режиме управляемой гибкости, при котором курс не фиксируется, но НБУ может корректировать баланс спроса и предложения посредством интервенций.

"В начале сентября объем таких продаж составлял около $1,33 млрд в неделю. Более $1 млрд НБУ продавал уже восьмую неделю подряд. Это свидетельствует о высоком спросе на иностранную валюту", - рассказал Сергей Мамедов в комментарии Фактам.

По его оценке, регулятор пока имеет возможности удовлетворять этот спрос. Дополнительным фактором остаются относительно небольшие разрывы между межбанковским и наличным сегментами.

"В октябре курс доллара в основном будет находиться в пределах 44,6–45,4 грн/$. На динамику будут влиять инфляция, цены на топливо, ситуация с внешней торговлей, спрос на валюту со стороны импортеров, международная помощь и ход войны", - отметил банкир.

По его мнению, именно валютные интервенции НБУ останутся одним из ключевых стабилизаторов. Поэтому в базовой оценке он не закладывает резкого изменения курсового тренда в течение октября.

Каким будет курс валют в следующем году

Параллельно с прогнозами на октябрь появились расчетные показатели валютного курса на 2027 год. Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в государственном бюджете заложен средний курс 47,1 грн за доллар, а на конец года - 48,3 грн. В то же время представители бизнеса в своих бюджетах используют более высокий ориентир.

"Бюджетный курс не стоит воспринимать как прогноз фактического движения валютного рынка. Правительство никогда не угадывало с этим показателем, а цифра в бюджете имеет прежде всего расчетное значение", - отметил Ярослав Железняк.

По данным Европейской бизнес-ассоциации, компании в своих бюджетах на 2027 год в среднем закладывают около 49 грн за доллар. Этот показатель отражает плановые предположения бизнеса, а не гарантированный будущий курс.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также подчеркивает разницу между бюджетным показателем и фактическим движением гривни. Для него ключевым остается влияние войны, энергетических рисков, внешнего финансирования и состояния экономики.

"Курс в бюджете всегда выполнял функцию пересчёта, а не ориентира для движения. Как правило, фактические показатели отличаются от бюджетных ориентиров. Но это касается не только курса, но и других показателей", - пояснил экономический эксперт в комментарии Фокусу.

Какие продукты в Украине больше всего зависят от курса доллара

Валютные колебания могут сказываться не только на сбережениях, но и на повседневных расходах. Руководитель аналитического отдела ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка объясняет, что наиболее чувствительными являются товары, которые Украина не производит или не может производить в достаточных объемах.

"Сегодня наиболее чувствительными к курсу валюты, доллару, остаются товары, которые Украина либо практически не производит, либо производит в недостаточных объемах", - сообщил Максим Гопка в комментарии РБК-Украина.

К этой группе он относит кофе, какао, бананы, другие тропические фрукты, часть морепродуктов, отдельные специи и другое импортное сырье. Для таких товаров валютный компонент непосредственно присутствует в закупочной цене.

"Здесь влияние курса достаточно прямое. Импортер покупает продукцию за валюту, именно поэтому изменение курса постепенно отражается на цене в гривнях", - пояснил аналитик.

В то же время валютный фактор затрагивает и себестоимость украинского производства. В зависимости от категории продукции на нее могут влиять цены на технику, топливо, удобрения, средства защиты растений, оборудование и упаковку.

"Но от этих факторов существенно зависят не все группы продуктов", - уточнил Максим Гопка.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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