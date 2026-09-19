Чтобы не вернуться с пустой корзиной: когда стоит собирать грибы в сентябре

Сентябрь и октябрь отличаются наибольшим видовым разнообразием грибов, но урожай зависит от осадков, влажности почвы и температуры.

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В какие дни стоит собирать грибы в сентябре / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как фаза Луны влияет на рост грибов

В каких лесах растут маслятки и рыжики

Осень - лучшее время для тихой охоты, которая так по душе многим украинцам. Однако, чтобы не остаться с пустой корзинкой, стоит выбирать правильное время для сбора грибов.

Главред решил разобраться, когда лучше всего собирать грибы.

видео дня

Когда грибы растут в лесу

Пик грибного сезона приходится на сентябрь и октябрь - именно в эти месяцы лес дарит наибольшее видовое разнообразие съедобных грибов, но решающим фактором остается не дата, а погода предыдущих дней, пишет vlisi.

Оптимальное время для похода - от 3 до 7 дней после сильного ливня, за которым последовали несколько теплых, но не жарких солнечных дней.

Наиболее результативным считается выход в лес на второй-третий день после осадков, обязательно в солнечную погоду. Влага питает подземную грибницу и выталкивает плодовые тела на поверхность почвы, а солнечное тепло заставляет их раскрываться.

Как фазы Луны влияют на грибы

Еще один ориентир, которым пользуются опытные грибники, - лунный цикл. Грибы более чем на 90 % состоят из воды, а вода активно реагирует на смену фаз, поэтому в период растущей Луны рост ускоряется, а в период убывающей - замедляется.

На какие дни приходится растущая Луна:

12–25 сентября;

11–25 октября;

10–23 ноября.

Календарь грибника / Инфографика: Главред

Где искать грибы в сентябре

Обычно белые грибы встречаются в сосновых, дубовых и березовых лесах - чаще всего на опушках, солнечных полянах и среди мха.

Осенние опята стоит искать на старых пнях, поваленных деревьях и местах вырубки, где они растут большими группами.

Маслятки сосредоточены в молодых сосновых насаждениях и хвойных лесах, часто прячутся под хвойной подстилкой на освещенных участках.

Рыжики ищут в сосновых и еловых массивах, в частности во влажной хвойной подстилке и на песчаных почвах.

Лисички же предпочитают смешанные леса, мох и влажную траву, где также появляются большими группами.

Как быстро найти грибные места в лесу - видео:

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