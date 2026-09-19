Чтобы не вернуться с пустой корзиной: когда стоит собирать грибы в сентябре

Вы узнаете:
- Как фаза Луны влияет на рост грибов
- В каких лесах растут маслятки и рыжики
Осень - лучшее время для тихой охоты, которая так по душе многим украинцам. Однако, чтобы не остаться с пустой корзинкой, стоит выбирать правильное время для сбора грибов.
Главред решил разобраться, когда лучше всего собирать грибы.
Когда грибы растут в лесу
Пик грибного сезона приходится на сентябрь и октябрь - именно в эти месяцы лес дарит наибольшее видовое разнообразие съедобных грибов, но решающим фактором остается не дата, а погода предыдущих дней, пишет vlisi.
Оптимальное время для похода - от 3 до 7 дней после сильного ливня, за которым последовали несколько теплых, но не жарких солнечных дней.
Наиболее результативным считается выход в лес на второй-третий день после осадков, обязательно в солнечную погоду. Влага питает подземную грибницу и выталкивает плодовые тела на поверхность почвы, а солнечное тепло заставляет их раскрываться.
Как фазы Луны влияют на грибы
Еще один ориентир, которым пользуются опытные грибники, - лунный цикл. Грибы более чем на 90 % состоят из воды, а вода активно реагирует на смену фаз, поэтому в период растущей Луны рост ускоряется, а в период убывающей - замедляется.
На какие дни приходится растущая Луна:
- 12–25 сентября;
- 11–25 октября;
- 10–23 ноября.
Где искать грибы в сентябре
Обычно белые грибы встречаются в сосновых, дубовых и березовых лесах - чаще всего на опушках, солнечных полянах и среди мха.
Осенние опята стоит искать на старых пнях, поваленных деревьях и местах вырубки, где они растут большими группами.
Маслятки сосредоточены в молодых сосновых насаждениях и хвойных лесах, часто прячутся под хвойной подстилкой на освещенных участках.
Рыжики ищут в сосновых и еловых массивах, в частности во влажной хвойной подстилке и на песчаных почвах.
Лисички же предпочитают смешанные леса, мох и влажную траву, где также появляются большими группами.
Как быстро найти грибные места в лесу - видео:
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Об источнике: Vlisi.com.ua
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