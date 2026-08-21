Как за 15 минут очистить килограмм грибов от песка: хитрый трюк с мукой

Вы узнаете:
- Как быстро очистить грибы от песка и мелкой грязи
- Зачем лисички присыпать мукой перед промывкой
Грибы часто сложно очистить от песка и мелкой грязи. Украинский повар Александр Огородник показал простой способ, который помогает быстро промыть грибы и подготовить их к приготовлению.
Главред узнал, что в TikTok он показал лайфхак, благодаря которому грибы становятся идеально чистыми всего за 15 минут.
Как быстро промыть грибы от песка
Прежде всего грибы нужно высыпать в миску и залить холодной водой. Если это лисички, то их стоит немного очистить от листьев и другого заметного мусора, после чего переложить на противень или другую удобную поверхность.
"Лисички особенно трудно мыть, потому что в них обычно очень много песка. Поэтому, смотрите, набрали воду, немного очистили грибы от листьев, и теперь берем противень, уже промытые грибы, выкладываем на противень", - говорит он.
После первой промывки грибы нужно равномерно присыпать обычной мукой. Для этого повар советует воспользоваться ситечком, чтобы мука распределилась по грибам тонким слоем.
"Теперь слегка перемешиваем и даем грибочкам постоять примерно 8–10 минут, чтобы мука набухла и впитала в себя всю грязь, оставшуюся на грибочках", - добавил повар.
Когда пройдет около 10 минут, грибы нужно ещё раз тщательно промыть холодной водой.
Смотрите видео с лайфхаком:
@o_gorodnik ❓Какие ваши любимые грибы? Мои любимые - белые, лисички и мамины маринованные опята??. 1. Залить грибы холодной водой в миску и слегка промыть. 2. Переложить грибы на противень и через сито посыпать их ровным слоем муки, а затем слегка перемешать руками. 3. Оставить на 8–10 минут, чтобы мука набухла и впитала в себя всю грязь, оставшуюся на грибах. 4. Промыть грибы под проточной холодной водой и откинуть на салфетки или кухонное полотенце, чтобы удалить лишнюю воду. 5. Этим лайфхаком пользуются профессиональные повара уже много лет, воспользуйтесь им и вы, чтобы хоть немного облегчить себе жизнь???. ❗️Прошу вас поставить лайк❤️ и оставить хорошее настроение в комментариях?.#грибы#лисички#лайфхак#повар#кухня#грибнойсезон♬ оригинальный звук - o_gorodnik
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О персоне: Александр Огородник
Александр Огородник - украинский повар с 10-летним опытом работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, владелец закрытого Кулинарного клуба, который делится рецептами различных блюд на своём YouTube-канале, в Instagram и TikTok.
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