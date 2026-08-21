Кулинарный лайфхак: почему яйца нужно готовить на пару, а не варить

Готовка на пару предотвращает прилипание скорлупы к белку.

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Как сварить яйцо, чтобы легко чистилось и было вкрутую / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

Варить яйца лучше в паровой корзине ровно 13 минут

Холодный шок со льдом отделяет белок от внутренней пленки

Мелкие трещины по всей скорлупе упрощают снятие кожуры

Кажется, что сварить яйцо вкрутую проще простого, но вот очистить его так, чтобы скорлупа снималась вместе с плёнкой и не отрывала кусочки белка, удаётся не всегда.

Главред разобрался, как сварить яйца вкрутую, чтобы они легко чистились.

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Как сделать так, чтобы скорлупа легко чистилась

Как пишет Rural Sprout, яйца нужно не варить, а приготовить на пару, а потом поместить в ледяную ванну.

Что вам понадобится:

свежие яйца;

кастрюля с плотно прилегающей крышкой;

паровая корзина;

чаша;

лед.

Шаг №1. Поместите паровую корзину в кастрюлю, налейте воды так, чтобы она едва просачивалась сквозь отверстия корзины. Поставьте кастрюлю на плиту и включите сильный огонь

Шаг №2. Пока вода нагревается, тщательно промойте яйца под прохладной проточной водой. Обязательно удалите всю грязь и частицы помета, чтобы они не загрязнили яйца.

Шаг №3. Как только вода закипит, аккуратно поместите яйца в корзину пароварки и плотно закройте крышкой.

Не кладите яйца слишком плотно, идеально один слой. Уменьшите огонь до средне-сильного и установите таймер на 13 минут.

Шаг №4. Пока яйца готовятся на пару, подготовьте ледяную ванну.

Наполните большую керамическую миску льдом (24 кубика льда будет достаточно) и залейте холодной водой.

Шаг №5. Когда прозвенит таймер, выньте каждое яйцо из корзины пароварки щипцами и сразу же поместите в ледяную ванну.

Дайте яйцам полностью остыть в ледяной воде, обычно это занимает около получаса, затем высушите их и положите в холодильник.

Очистка сваренных вкрутую яиц от скорлупы

Чтобы получить идеально очищенное яйцо вкрутую, аккуратно разбейте яйцо о столешницу - нужно, чтобы образовалось как можно больше мелких трещин в скорлупе. Многочисленные трещины облегчат отделение скорлупы.

При очистке обязательно подденьте мембрану яйца. Мембрана имеет свойство плотно прилегать к внешней скорлупе, но если вы сможете поддеть её, очистить яйцо будет гораздо легче.

Подержите яйцо под прохладной проточной водой, пока чистите его от скорлупы. Это поможет удалить мелкие кусочки скорлупы, а холодная вода проникнет под мембрану скорлупы, облегчая процесс очистки.

К слову, традиционно яичную скорлупу выбрасывают после очистки яйца. Однако некоторые ценят ее за уникальные свойства. Скорлупу сушат, измельчают и добавляют в кофе, превращая обычный напиток в настоящий кулинарный эксперимент. Детальнее читайте в материале: Не сумасшедшие, а гурманы: для чего люди добавляют яичную скорлупу в кофе.

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Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

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