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Кулинарный лайфхак: почему яйца нужно готовить на пару, а не варить

Анна Ярославская
21 августа 2026, 10:49
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Готовка на пару предотвращает прилипание скорлупы к белку.
Вареные яйца
Как сварить яйцо, чтобы легко чистилось и было вкрутую / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

  • Варить яйца лучше в паровой корзине ровно 13 минут
  • Холодный шок со льдом отделяет белок от внутренней пленки
  • Мелкие трещины по всей скорлупе упрощают снятие кожуры

Кажется, что сварить яйцо вкрутую проще простого, но вот очистить его так, чтобы скорлупа снималась вместе с плёнкой и не отрывала кусочки белка, удаётся не всегда.

Главред разобрался, как сварить яйца вкрутую, чтобы они легко чистились.

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Как сделать так, чтобы скорлупа легко чистилась

Как пишет Rural Sprout, яйца нужно не варить, а приготовить на пару, а потом поместить в ледяную ванну.

Что вам понадобится:

  • свежие яйца;
  • кастрюля с плотно прилегающей крышкой;
  • паровая корзина;
  • чаша;
  • лед.

Шаг №1. Поместите паровую корзину в кастрюлю, налейте воды так, чтобы она едва просачивалась сквозь отверстия корзины. Поставьте кастрюлю на плиту и включите сильный огонь

Шаг №2. Пока вода нагревается, тщательно промойте яйца под прохладной проточной водой. Обязательно удалите всю грязь и частицы помета, чтобы они не загрязнили яйца.

Шаг №3. Как только вода закипит, аккуратно поместите яйца в корзину пароварки и плотно закройте крышкой.

Не кладите яйца слишком плотно, идеально один слой. Уменьшите огонь до средне-сильного и установите таймер на 13 минут.

Шаг №4. Пока яйца готовятся на пару, подготовьте ледяную ванну.

Наполните большую керамическую миску льдом (24 кубика льда будет достаточно) и залейте холодной водой.

Шаг №5. Когда прозвенит таймер, выньте каждое яйцо из корзины пароварки щипцами и сразу же поместите в ледяную ванну.

Дайте яйцам полностью остыть в ледяной воде, обычно это занимает около получаса, затем высушите их и положите в холодильник.

Очистка сваренных вкрутую яиц от скорлупы

Чтобы получить идеально очищенное яйцо вкрутую, аккуратно разбейте яйцо о столешницу - нужно, чтобы образовалось как можно больше мелких трещин в скорлупе. Многочисленные трещины облегчат отделение скорлупы.

При очистке обязательно подденьте мембрану яйца. Мембрана имеет свойство плотно прилегать к внешней скорлупе, но если вы сможете поддеть её, очистить яйцо будет гораздо легче.

Подержите яйцо под прохладной проточной водой, пока чистите его от скорлупы. Это поможет удалить мелкие кусочки скорлупы, а холодная вода проникнет под мембрану скорлупы, облегчая процесс очистки.

К слову, традиционно яичную скорлупу выбрасывают после очистки яйца. Однако некоторые ценят ее за уникальные свойства. Скорлупу сушат, измельчают и добавляют в кофе, превращая обычный напиток в настоящий кулинарный эксперимент. Детальнее читайте в материале: Не сумасшедшие, а гурманы: для чего люди добавляют яичную скорлупу в кофе.

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Об источнике: Rural Sprout

Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone".

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