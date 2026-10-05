Алексея Гончаренко выгнали из фракции Порошенко после скандала — все подробности

Гончаренко исключили из фракции "Европейской солидарности" из-за разногласий по поводу окончания войны, переговоров с РФ и будущего Украины.

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Гончаренко исключили из фракции ЕС - названа причина скандала / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Гончаренко исключили из фракции из-за разногласий относительно будущего Украины

Партия не готова идти на уступки в отношении ключевых ценностей

Фракция "Европейская солидарность" объявила об исключении народного депутата Алексея Гончаренко из-за разногласий по поводу завершения войны и будущей системы безопасности Украины. В партии заявили, что его публичная позиция больше не соответствует базовым принципам политической силы. Об этом говорится в официальном заявлении партии"Европейская солидарность".

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В партии подчеркнули, что внутренние споры являются нормальной частью демократической партии, однако отдельно выделили вопросы, которые считают фундаментальными для государства. Речь идет о сильной украинской армии, украинском языке, независимой церкви, вступлении в ЕС и НАТО.

"Для „Европейской солидарности" такими принципами являются сильная украинская армия, украинский язык, независимая украинская церковь, членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Мы убеждены: это фундамент украинской государственности", - говорится в заявлении партии.

Ключевой причиной конфликта в "ЕС" назвали публичные высказывания Гончаренко о возможном завершении войны и будущей архитектуре безопасности Украины. В партии считают, что эти взгляды уже не согласуются с её политической и идеологической линией.

"Публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины расходятся с позицией "Европейской солидарности" и ее идеологическими принципами", - отметили в партии.

В "Европейской солидарности" подчеркнули, что это решение не означает отрицания совместной работы с депутатом в прошлом. В то же время там считают, что формальное единство фракции не может сохраняться, если ее участники имеют принципиально разные взгляды на дальнейшее развитие страны.

Отдельно партия возложила ответственность за переговорную стратегию на действующую власть. В заявлении подчеркивается, что именно власть, обладающая монобольшинством, должна определять дипломатический курс и объяснить обществу, каким она видит реалистичный путь к прекращению огня и справедливому миру.

В "ЕС" также заявили, что обществу нужна широкая дискуссия об условиях завершения войны, гарантиях безопасности и предотвращении новой агрессии со стороны России. При этом партия настаивает: компромиссы возможны, но они не должны касаться независимости Украины, её европейского курса, национальной идентичности и права самостоятельно определять собственную систему безопасности.

"Компромиссы могут быть частью пути к завершению войны. Но независимость Украины, ее европейское будущее, вопросы национальной идентичности и право самостоятельно определять систему собственной безопасности - не предмет компромисса", - заявили в "Европейской солидарности".

В партии также напомнили, что её команду составляют не только парламентская фракция, но и десятки тысяч партийцев. Особо подчеркнули позицию членов "ЕС", которые сейчас служат в ВСУ и, по словам партии, являются важной частью её видения защиты Украины.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Что известно о скандальных заявлениях Гончаренко

Скандал вокруг Алексея Гончаренко разгорелся после серии его постов о ситуации на фронте и перспективах завершения войны. Часть предложенных им подходов в сети и в его собственной фракции назвали капитулянтскими.

Он предложил изменить подход Украины к переговорам с Россией и начать договариваться даже по вопросам, которые ранее Киев не рассматривал как предмет торга. Свою позицию депутат обосновал оценкой ситуации на фронте, человеческими потерями, экономическими проблемами и зависимостью Украины от финансовой поддержки партнеров.

"Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну; мы теряем огромное количество людей; у нас нет своих денег не просто на ведение войны, а даже на функционирование страны; мы теряем бизнес и экономику", - написал Гончаренко.

Депутат призвал вернуться к тому, что назвал "реальностью", и исходить из прагматических интересов Украины и её партнёров. Среди возможных шагов он назвал ослабление санкций против России в обмен на прекращение дальних ударов, разблокирование Черного моря и ограничение боевых действий на отдельном участке фронта.

"И если нашим союзникам важны деньги. А нашим американским союзникам хочется низких цен на энергоресурсы. И санкции с России все равно снимут, то, может, не будем дураками и попробуем этим воспользоваться? Например, сами выступим за снятие санкций с России в обмен на прекращение любых ударов на большие расстояния, разблокирование Черного моря и ограничение боевых действий на отдельном участке фронта на Донбассе", - считает народный депутат.

Гончаренко также предложил не ограничивать переговоры лишь вопросом прекращения войны. По его замыслу, договоренности можно было бы заключать постепенно - от отдельных вопросов к более широкому соглашению.

"Мы не можем сразу договориться об окончании войны. Давайте договариваться обо всём на свете… Когда мы шаг за шагом начнём договариваться и будем соблюдать эти договоренности, то постепенно можно будет договориться и о чём-то большем. И, наконец, добиться мира", - написал Гончаренко, не уточнив, что именно сейчас Россия выступает против проведения переговоров до полной оккупации Донбасса.

Среди потенциальных тем для переговоров депутат назвал также нейтральный статус Украины в контексте членства в НАТО.

Еще одним направлением, которое Гончаренко предлагал вынести на возможные переговоры, стали вопросы языка, религии и исторической памяти. При этом он не предлагал менять статус украинского языка как основного языка образования, культуры и науки, но считал, что граждане должны сохранять возможность общаться на русском.

Что касается церковной сферы, депутат не поддержал полный запрет для граждан выбирать русскую православную религиозную общину.

Таким образом, к потенциальной повестке дня переговоров Гончаренко относил не только военные и территориальные вопросы, но и языковую политику, церковную сферу и подходы к исторической памяти.

Отдельно Гончаренко предложил искать компромисс по Донбассу. Его видение предусматривает прекращение ударов, фиксацию линии боевых действий, создание нейтральной зоны, отвод украинских и российских войск и возможный международный контроль.

"Мы испробовали все возможное. Мы не можем победить Россию. Россия не может победить нас", - заявил депутат.

После резонанса вокруг заявлений Гончаренко парламентская фракция "Европейская солидарность", в которую он на тот момент входил, обнародовала отдельную позицию относительно возможных условий завершения войны. В партии подчеркнули, что переговоры должны привести к прекращению боевых действий, но не могут предусматривать отказ Украины от основ государственности.

"Мир должен остановить войну. Но мир не может означать капитуляцию украинской государственности и идентичности", - заявили во фракции "Европейская солидарность".

Как отреагировал Зеленский на предложения Гончаренко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против призывов к прекращению боевых действий на условиях, предполагающих уступки России, заявив, что такая позиция может угрожать самой Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам .

По словам главы государства, несмотря на сложность ситуации, Украина не должна поддаваться давлению Кремля. Он также заверил, что люди, делающие подобные заявления, не определяют ход переговорного процесса.

"Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться Путину и России, потому что Украину сломают. Это, безусловно, личная ответственность. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен", - сказал Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул ответственность народных депутатов за позицию в отношении государственных интересов. По его словам, понятие единства предполагает не только общую позицию, но и ответственность тех, кто представляет граждан в парламенте.

"Говоря о единстве, необходимо также понимать, что единство - это ответственность, прежде всего народных избранников. Они служат Украине, и сдавать интересы нашего государства нельзя ни в коем случае", - подчеркнул президент.

В то же время Зеленский призвал избегать заявлений, которые могут усиливать напряженность внутри страны. Он связал распространение панических настроений со выгодным для России сценарием.

"Но, тем не менее, сеять панику не нужно. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия именно этого и добивается", - отметил глава государства.

Политика Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о возобновлении декларирования для сотрудников правоохранительных органов и Сил безопасности, не находящихся на фронте. По его словам, под проверку попадут налоговая служба, АРМА и инспекции с высокими коррупционными рисками.

Ранее Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора. В обращении президент призвал Раду безотлагательно поддержать увольнение и отметил, что отстранение произведено указом № 905/2026. Указ датирован 14 сентября 2026 года и издан в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины о правовом режиме военного положения.

До этого Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора. Он подчеркнул, что это было политическое решение, и попросил президента и Верховную Раду одобрить его увольнение. Кравченко также отметил, что его позиция в отношении ранее выдвинутых обвинений остается неизменной.

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О персоне: Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции "Европейская солидарность", член украинской делегации в ПАСЕ, председатель Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам. В августе–ноябре 2014 года - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета. В 2005–2014 годах - член Партии регионов, сторонник придания русскому языку статуса государственного в Украине.

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