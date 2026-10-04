Нельзя прогибаться под Путина: Зеленский жестко ответил на призывы к уступкам РФ

Нельзя поддаваться Кремлю и России, потому что Украину сломают, предупредил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявления Алексея Гончаренко / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Facebook/alexeygoncharenko

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Украина не может "прогибаться" под Россию, убежден президент

Зеленский предупредил об опасности паники в обществе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя звучащие призывы к прекращению боевых действий и уступкам РФ, заявил, что Украина не может "прогибаться" под Россию, поскольку это, по его словам, приведет к ее слому.

"Как бы нам ни было сложно, нельзя поддаваться Путину и России, потому что Украину сломают. Это, безусловно, личная ответственность. Я понимаю, что от этих людей точно не зависит переговорный процесс, поэтому народ Украины может быть спокоен", – сказал Зеленский журналистам в воскресенье.

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Президент добавил, что, говоря о единстве, необходимо также понимать, что единство – это ответственность, в частности, "прежде всего народных избранников". Он подчеркнул, что они служат Украине, и сдавать "интересы нашего государства нельзя ни в коем случае".

"Но, тем не менее, сеять панику не нужно. И так хватает всех вызовов, ударов. Хаос никому не нужен. Россия именно этого и добивается", – отметил глава государства.

Что предшествовало

Ранее народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко фактически призвал к уступкам РФ и заявил о необходимости переговоров с Кремлем о достижении договоренностей по прекращению ударов по портам, предприятиям, школам, больницам, жилым домам и мостам.

После этого, по его словам, можно было бы перейти к обсуждению более сложных вопросов, в частности Донбасса и нейтрального статуса Украины. Он также заявил, что Украина должна искать возможность остановить войну.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Алексей Гончаренко Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX ст., член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц. В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI ст. (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета. В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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