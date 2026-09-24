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РФ меняет тактику: генерал раскрыл цель затяжных атак на Киев

Алексей Тесля
24 сентября 2026, 21:12
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Существующую систему оповещения необходимо сделать более гибкой, считает Игорь Романенко.
дрон
Раскрыта цель затяжных атак РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Романенко:

  • Цель РФ - парализовать столицу и не дать возможности людям работать
  • Существующую систему оповещения необходимо сделать более гибкой

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что продолжительные российские атаки направлены не только непосредственно на военные цели, но и на создание постоянного психологического и организационного напряжения в городах, расположенных в тылу.

"Это цель россиян - парализовать столицу, не дать возможности работать, заблокировать работу садиков и школ, офисов, магазинов. И для киевлян это серьезная проблема, потому что от нас зависит: как нам адаптироваться к таким условиям, в которые нас ставит противник", - рассказал он ТСН.

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Одной из ключевых проблем он считает чрезмерную концентрацию принятия решений на верхних уровнях. По словам эксперта, информация и распоряжения поступают сверху вниз, тогда как представители местных органов и руководители учреждений зачастую ограничены установленными алгоритмами и стараются не брать на себя дополнительную ответственность.

Эксперт полагает, что существующую систему оповещения необходимо сделать более гибкой. Общие для всей страны уровни воздушной опасности, по его мнению, должны дополняться более точной информацией, учитывающей ситуацию в отдельных городах, районах и даже небольших территориях. Такой подход, считает эксперт, позволил бы людям лучше понимать происходящее и принимать решения без лишней паники.

"Информация об уровне опасности в небе должна поступать руководителям нижних звеньев - городские и районные администрации, директора детсадов, школ, руководители торговых сетей или автозаправок. И они должны принимать дальнейшие решения, как действовать в конкретных обстоятельствах и делать это очень быстро. "Красная" и "желтая" тревога - это для всей страны, а нам нужно детализировать ее для района, улицы, микрорайона, квартала. Тогда люди получат возможность не паниковать и быть увереннее в своих действиях", - говорит генерал-лейтенант.

При этом эксперт признает, что продолжительное действие ограничений в условиях войны может быть объективно необходимым. Однако, по его мнению, параллельно с введением таких мер необходимо выстраивать более эффективное взаимодействие между властью, руководителями учреждений и населением. Это позволило бы учитывать реальные обстоятельства и одновременно сохранять возможность нормальной работы города там, где это возможно.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

РФ может готовить баллистический удар: раскрыты цели

Ранее Главред сообщал, что заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил о дальнейшем наращивании Россией ракетно-дроновых атак. По данным украинской разведки, Москва постепенно повышает интенсивность ударов, рассчитывая не только нанести ущерб военным объектам, но и усилить социально-экономическое давление на Украину.

В разведке также предполагают, что до конца текущего года Россия намерена завершить испытания нового класса баллистических ракет. Заявленная дальность их применения может достигать 800 километров, что потенциально расширяет перечень украинских регионов, которые могут оказаться в зоне угрозы.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как ранее писал Главред, Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС разразился масштабный пожар.

Напомним, российские беспилотники атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате атаки РФ поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар.

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О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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война в Украине Игорь Романенко
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