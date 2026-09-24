Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

Дарья Пшеничник
24 сентября 2026, 18:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Скоростные БПЛА разгоняются до 600 км/ч, кружат над городом и продлевают воздушную тревогу на сутки, а серийного украинского перехватчика до сих пор нет.
'Эта зима будет критически тяжелой': почему ПВО не успевает за реактивными дронами
Реактивные "Шахеды" остаются сложной целью для украинской ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

видео дня
  • Почему россияне изменили тактику атак
  • Чем реактивные "Шахеды" опаснее обычных
  • Почему сложно создать украинские дроны-перехватчики
  • Какой будет предстоящая зима для Украины

Россия существенно изменила тактику воздушных атак на украинские города, сделав ставку на массированное применение реактивных беспилотников. Скоростные дроны стали не только средством поражения инфраструктуры, но и инструментом изнурения гражданского населения и паралича экономики столицы из-за многочасовых и непрерывных воздушных тревог.

Несмотря на усилия Сил обороны и отечественных разработчиков, быстро достичь 90% перехвата реактивных БПЛА, как это удалось сделать с обычными поршневыми "Шахедами", пока невозможно. Предстоящий зимний период станет критически тяжелым испытанием для украинского тыла, ведь враг пытается вызвать системную дезорганизацию жизни в крупных городах.

Главред собрал ключевые тезисы и разбор экспертов о том, почему реактивные дроны стали серьёзной проблемой для ПВО, с какими вызовами столкнулись украинские производители перехватчиков и как изменение тактики противника влияет на функционирование Киева в преддверии новой зимы.

Украинцев призывают готовиться к суровой зиме и не пренебрегать укрытиями

Юрий Федоренко
Юрий Федоренко / Фото: скриншот

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Фабрики новостей" предостерег от завышенных ожиданий относительно мгновенного устранения угрозы со стороны реактивных БПЛА. По его словам, для наращивания соответствующих возможностей требуется дополнительное время, хотя Силы обороны обязательно выполнят эту задачу.

Военный подчеркнул, что идеальной системы ПВО не существует даже в странах с самой мощной защитой, поэтому часть ракет и БПЛА может достигать целей. В связи с этим он призвал украинцев обязательно направляться в укрытия во время тревоги:

"Переживем ли мы эту зиму? У нас нет вариантов: мы либо переживем, либо переживем. Будет ли эта зима тяжелой? Эта зима будет критически тяжелой".

Федоренко отметил, что бизнес уже снижает риски и рассредоточивает склады, а столице нужен отдельный план устойчивости на уровне каждого квартала - с четко обозначенными пунктами обогрева и зарядки гаджетов. При этом эвакуация столицы невозможна, поскольку Киев является важным государственным и интеллектуальным центром.

Почему реактивные "Шахеды" сложно сбивать: аргументы специалистов

Как отмечается в материале издания Texty.org, переломный момент в использовании реактивных дронов наступил в августе. Если раньше они залетали поодиночке, то сейчас сообщения о них стали регулярными, а тревоги участились в любое время суток.

Главное отличие реактивных дронов - это скорость (до 500–600 км/ч против 250 км/ч у обычного) и высокая маневренность. Поскольку скоростные БПЛА практически не оставляют шансов мобильным огневым группам с пулеметами, а зенитных ракет на все цели не хватит, основными средствами сбивания остаются ПЗРК и авиация.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) в интервью NV пояснил, что реактивные дроны способны гибко корректировать свой маршрут:

""Герань-3" летала со скоростью 320 км/ч, "Герань-4" летает уже где-то со скоростью 450–500 км/ч. То есть перехватчику нужны большая скорость и достаточное время полёта, чтобы искать цель и дежурить в воздухе".

Эксперт добавил, что у этих дронов нет постоянной крейсерской скорости: россияне анализируют расположение украинских систем РЭБ и ПВО и меняют скоростной режим на отдельных участках. Кроме того, траектории реактивных БПЛА над городом стали значительно более извилистыми - они описывают петли и совершают развороты, что существенно увеличивает продолжительность тревог. В результате Киев оказался перед выбором: либо полностью парализовать работу и нанести ущерб экономике, либо подвергать людей опасности".

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Сложность создания украинских перехватчиков

Украинская оборонная промышленность активно ищет решения для отражения новой угрозы. Сергей Флэш рассказал, что еще в начале года во время совещания у тогдашнего министра обороны Михаила Федорова восемь компаний-производителей заявляли о полной готовности своих разработок. Однако испытания на полигонах не учитывали реальных боевых условий.

Когда начались боевые испытания, оказалось, что создать летательный аппарат, который просто быстро движется по прямой, - это самая легкая часть дела. Перехватчику необходимы высокая маневренность, чтобы следовать за "Шахедом", устойчивый канал управления и достаточный запас топлива.

Самым сложным элементом остается автоматизация: из-за высоких скоростей оператору трудно вручную наводить аппарат, поэтому перехватчикам необходимы системы автоматического захвата цели с помощью машинного зрения.

Бескрестнов также объяснил, почему государство пока не заказывает эти средства тысячами: прежде чем вкладывать миллионы гривен, нужен надежный и простой в использовании образец, который успешно пройдет финальные боевые испытания в обычных подразделениях. После создания такого образца масштабирование производства произойдет быстро.

Причины задержки и системный провал

Михаил Самусь
Михаил Самусь / Фото: УНИАН

Оценивая готовность Украины к новому этапу воздушного террора, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV заявил, что враг будет только наращивать угрозу с помощью реактивных дронов и дроно-ракет. По его мнению, в Украине произошел провал в подготовке ПВО и производства к этой угрозе из-за упущенного времени:

"О сценарии, когда россияне начнут так называемую изоляцию наших крупных городов, говорили с апреля. И было понятно, что они будут делать это не обычными дронами, а реактивными".

Самусь подчеркнул, что если бы Министерство обороны начало инвестировать в соответствующие противовоздушные системы ещё в мае–июле, сейчас у Украины уже были бы первые масштабные проекты. Поскольку Россия производит десятки тысяч дронов, для эффективного противодействия Украине требуется не менее 60 тысяч систем перехвата, что создает огромную финансовую и технологическую нагрузку.

Вместе с тем эксперт отметил: хотя для гражданского тыла эта зима будет критически тяжелой, на фронте условия для российских оккупантов будут не менее сложными, что даст украинским подразделениям больше возможностей применять гибкую тактику и новые технологии.

Вас может заинтересовать:

Об персоне: Михаил Самусь

Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦДАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦДАКР и Defense Express в Праге, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦДАКР. Был главным редактором "Вестника экспортного контроля", журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно появляются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине дроны атака дронов Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

20:03Война
Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

19:11Мир
"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

18:26Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

Фортуна выбрала фаворитов: три знака зодиака получат все, о чем мечтали

Фортуна выбрала фаворитов: три знака зодиака получат все, о чем мечтали

Последние новости

20:03

"Анкориджские договоренности" исчезли из переговоров: Зеленский назвал причину

19:58

Что "погасит" экономику РФ: раскрыт сценарий краха режима Путина

19:44

Один тип кухонной доски сильно затупляет ножи: как выбрать лучший вариантВидео

19:31

Точно не "сиюминутно": как сказать на украинском правильно

19:11

Украинец устроил резню в Польше - Зеленский отреагировал

Зимой Россию ждет большой "туапсец": Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить УкраинаЗимой Россию ждет большой «туапсец»: Загородний назвал болевые точки, по которым будет бить Украина
18:34

Как сушить белье в квартире в холод: простой способ без лишней сыростиВидео

18:26

"Эта зима будет критически тяжелой": почему ПВО не успевает за реактивными дронами

18:25

Перехватчики реактивных "Шахедов" были "готовы" ещё зимой: что с ними случилось

18:23

Какой праздник 25 сентября: верующим рекомендуют не скупиться на добрые дела

Реклама
17:26

Как подготовить грядки под озимый чеснок — что внести осенью для рекордного урожаяВидео

17:00

"Война закончится": эксперт сказал, когда РФ не сможет продолжать боевые действия

16:49

Единственная дочь Курта Кобейна впервые за 8 лет появилась на публике — как она выглядит

16:44

Зеленский раскрыл 3 требования США к Украине и РФ: что должно произойти первым

16:27

"Это — ловушка для Трампа": названы главные сигналы встречи Зеленского с президентом США

16:09

Новый управляющий "Моршинской" планирует немедленно приступить к аудиту группы — Герман

16:04

"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

16:02

Эльнур Мехтиев дал интервью: ENSO, "Урбан" и знакомство со Столаром актуально

16:00

Доллар резко взлетел, евро падает: новый курс валют на 25 сентября

15:59

"Всё зависит от него": назван единственный сценарий и условие завершения войны

15:44

Как избавиться от разводов на посуде: секрет блестящих тарелок от повара

Реклама
15:28

Инсценировал самоубийство в Одессе и сбежал: кем был настоящий прототип Джеймса БондаВидео

15:16

Как подобрать цвет колготок к образу: блогер назвала 6 правилВидео

14:56

Атака РФ оставила бизнес в руинах: уничтожены "Новая почта", бренд Dukachi и фабрикаФото

14:52

После атаки РФ парень угостил коммунальщиц кофе: видео растрогало украинцев

14:00

Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

13:58

Интернет в Украине существенно подорожает: провайдер предупредил о росте тарифов

13:37

"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

13:31

Многие украинцы без света: из-за атак РФ зафиксированы обесточивания в 8 областях

13:03

Дрова нужно класть наоборот: хитрый способ разжигания камина

12:59

В Украине потепление почти полностью вытеснит дожди: когда изменится погода

12:48

"Посочувствовать новой пассии": экс-жена Ращука сделала резкое заявление

12:33

Абсолютно новый рецепт драников из цветной капусты – готовятся 15 минут

12:08

РФ ударила по ферме на Харьковщине: погибли шесть аграриев, 12 - ранены

12:02

Проблема не в сложном характере: почему дети непослушны, психолог ответила

11:37

В Украине может исчезать мобильная связь и интернет: предупреждение эксперта

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

11:21

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:20

Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

11:18

Центр ответственной игры и группа экспертов из Украины изучили эстонский опыт профилактики игровой зависимости

11:01

Буданов в ОП отказался от практики ручного контроля над правительством, - СМИ

Реклама
10:53

Вкус будет как в дорогой кофейне: что нужно добавить в кофе вместо сахара

10:51

Евро может готовиться к новому движению: неожиданный прогноз курса валют в Украине

10:46

Зеленская решилась на модный эксперимент для встречи с Меланией ТрампВидео

10:17

"Не уверен, что справляюсь": Зеленский сделал откровенное признание о войне

10:16

РФ может напасть на страны НАТО: эксперт назвал самое опасное в плане Кремля

10:02

Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ

09:56

"Повредил голову": мать Соседова раскрыла причину смерти путиниста

09:51

Почему финал войны в Украине станет кошмаром для Балтии и Польши: ответ эксперта

09:37

Новая магнитная буря красного уровня накрывает Землю: какой силы будет шторм

09:07

"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять