'Эта зима будет критически тяжелой': почему ПВО не успевает за реактивными дронами

Скоростные БПЛА разгоняются до 600 км/ч, кружат над городом и продлевают воздушную тревогу на сутки, а серийного украинского перехватчика до сих пор нет.

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Реактивные "Шахеды" остаются сложной целью для украинской ПВО / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

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Почему россияне изменили тактику атак

Чем реактивные "Шахеды" опаснее обычных

Почему сложно создать украинские дроны-перехватчики

Какой будет предстоящая зима для Украины

Россия существенно изменила тактику воздушных атак на украинские города, сделав ставку на массированное применение реактивных беспилотников. Скоростные дроны стали не только средством поражения инфраструктуры, но и инструментом изнурения гражданского населения и паралича экономики столицы из-за многочасовых и непрерывных воздушных тревог.

Несмотря на усилия Сил обороны и отечественных разработчиков, быстро достичь 90% перехвата реактивных БПЛА, как это удалось сделать с обычными поршневыми "Шахедами", пока невозможно. Предстоящий зимний период станет критически тяжелым испытанием для украинского тыла, ведь враг пытается вызвать системную дезорганизацию жизни в крупных городах.

Главред собрал ключевые тезисы и разбор экспертов о том, почему реактивные дроны стали серьёзной проблемой для ПВО, с какими вызовами столкнулись украинские производители перехватчиков и как изменение тактики противника влияет на функционирование Киева в преддверии новой зимы.

Украинцев призывают готовиться к суровой зиме и не пренебрегать укрытиями

Юрий Федоренко / Фото: скриншот

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире "Фабрики новостей" предостерег от завышенных ожиданий относительно мгновенного устранения угрозы со стороны реактивных БПЛА. По его словам, для наращивания соответствующих возможностей требуется дополнительное время, хотя Силы обороны обязательно выполнят эту задачу.

Военный подчеркнул, что идеальной системы ПВО не существует даже в странах с самой мощной защитой, поэтому часть ракет и БПЛА может достигать целей. В связи с этим он призвал украинцев обязательно направляться в укрытия во время тревоги:

"Переживем ли мы эту зиму? У нас нет вариантов: мы либо переживем, либо переживем. Будет ли эта зима тяжелой? Эта зима будет критически тяжелой".

Федоренко отметил, что бизнес уже снижает риски и рассредоточивает склады, а столице нужен отдельный план устойчивости на уровне каждого квартала - с четко обозначенными пунктами обогрева и зарядки гаджетов. При этом эвакуация столицы невозможна, поскольку Киев является важным государственным и интеллектуальным центром.

Почему реактивные "Шахеды" сложно сбивать: аргументы специалистов

Как отмечается в материале издания Texty.org, переломный момент в использовании реактивных дронов наступил в августе. Если раньше они залетали поодиночке, то сейчас сообщения о них стали регулярными, а тревоги участились в любое время суток.

Главное отличие реактивных дронов - это скорость (до 500–600 км/ч против 250 км/ч у обычного) и высокая маневренность. Поскольку скоростные БПЛА практически не оставляют шансов мобильным огневым группам с пулеметами, а зенитных ракет на все цели не хватит, основными средствами сбивания остаются ПЗРК и авиация.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) в интервью NV пояснил, что реактивные дроны способны гибко корректировать свой маршрут:

""Герань-3" летала со скоростью 320 км/ч, "Герань-4" летает уже где-то со скоростью 450–500 км/ч. То есть перехватчику нужны большая скорость и достаточное время полёта, чтобы искать цель и дежурить в воздухе".

Эксперт добавил, что у этих дронов нет постоянной крейсерской скорости: россияне анализируют расположение украинских систем РЭБ и ПВО и меняют скоростной режим на отдельных участках. Кроме того, траектории реактивных БПЛА над городом стали значительно более извилистыми - они описывают петли и совершают развороты, что существенно увеличивает продолжительность тревог. В результате Киев оказался перед выбором: либо полностью парализовать работу и нанести ущерб экономике, либо подвергать людей опасности".

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Сложность создания украинских перехватчиков

Украинская оборонная промышленность активно ищет решения для отражения новой угрозы. Сергей Флэш рассказал, что еще в начале года во время совещания у тогдашнего министра обороны Михаила Федорова восемь компаний-производителей заявляли о полной готовности своих разработок. Однако испытания на полигонах не учитывали реальных боевых условий.

Когда начались боевые испытания, оказалось, что создать летательный аппарат, который просто быстро движется по прямой, - это самая легкая часть дела. Перехватчику необходимы высокая маневренность, чтобы следовать за "Шахедом", устойчивый канал управления и достаточный запас топлива.

Самым сложным элементом остается автоматизация: из-за высоких скоростей оператору трудно вручную наводить аппарат, поэтому перехватчикам необходимы системы автоматического захвата цели с помощью машинного зрения.

Бескрестнов также объяснил, почему государство пока не заказывает эти средства тысячами: прежде чем вкладывать миллионы гривен, нужен надежный и простой в использовании образец, который успешно пройдет финальные боевые испытания в обычных подразделениях. После создания такого образца масштабирование производства произойдет быстро.

Причины задержки и системный провал

Михаил Самусь / Фото: УНИАН

Оценивая готовность Украины к новому этапу воздушного террора, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире Radio NV заявил, что враг будет только наращивать угрозу с помощью реактивных дронов и дроно-ракет. По его мнению, в Украине произошел провал в подготовке ПВО и производства к этой угрозе из-за упущенного времени:

"О сценарии, когда россияне начнут так называемую изоляцию наших крупных городов, говорили с апреля. И было понятно, что они будут делать это не обычными дронами, а реактивными".

Самусь подчеркнул, что если бы Министерство обороны начало инвестировать в соответствующие противовоздушные системы ещё в мае–июле, сейчас у Украины уже были бы первые масштабные проекты. Поскольку Россия производит десятки тысяч дронов, для эффективного противодействия Украине требуется не менее 60 тысяч систем перехвата, что создает огромную финансовую и технологическую нагрузку.

Вместе с тем эксперт отметил: хотя для гражданского тыла эта зима будет критически тяжелой, на фронте условия для российских оккупантов будут не менее сложными, что даст украинским подразделениям больше возможностей применять гибкую тактику и новые технологии.

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Об персоне: Михаил Самусь Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦДАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦДАКР и Defense Express в Праге, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦДАКР. Был главным редактором "Вестника экспортного контроля", журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно появляются в известных украинских и зарубежных изданиях.

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