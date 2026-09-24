"Война закончится": эксперт сказал, когда РФ не сможет продолжать боевые действия

У Украины появился инструмент давления на Россию, который может сыграть решающую роль в прекращении войны.

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Украина может лишить Россию крайне важного ресурса для продолжения войны / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Загородний:

Украине стоит сосредоточиться на ударах по НПЗ РФ

Дефицит дизельного топлива может существенно ослабить российскую армию

Мобилизация не спасет РФ без достаточных запасов топлива

Украина перешла в завершающую фазу противостояния со страной-агрессором Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия. Это в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

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НПЗ в России / Инфографика: Главред

"Дизельного топлива не будет ни для армии, ни для функционирования российской экономики. А если экономика не будет работать, не будет денег на ведение войны. А если война прекратится, начнётся дезинтеграция России", - отметил эксперт.

Ставка на топливный голод для России уже не теоретическая: подобные удары ВСУ наносят на практике, и их эффективность, по словам эксперта, подтверждают конкретные результаты.

"Украина уже наносит удары по Новому Уренгою, и это уже подтверждено. Тем самым мы показали, что способны "помассировать" Россию еще там, и тогда газа не будет. Ведь мы можем накрыть Ямальский крест или заводы по дегазации, и тогда окажется, что Россия этой зимой останется еще и без газа. А морозы в России более суровые, чем в Украине", - подчеркнул Загородний.

Мобилизация в РФ не спасет ситуацию

Параллельно Россия пытается компенсировать потери новой волной мобилизации, однако, по мнению эксперта, эти шаги Кремля не изменят расстановку сил на фронте.

"И мобилизация в РФ никоим образом не сможет повлиять на наши планы. Во-первых, мобилизовать людей бесплатно не получится - понадобятся деньги. Во-вторых, если не будет дизеля, то Путин может мобилизовать сколько угодно, это будет "до лампочки": как он перевезет мобилизованных, как обучит. Для всего этого нужен дизель, потому что Россия живет на нем. Поэтому мобилизация мало поможет России - как говорится, перед смертью не вдохнешься", - считает Загородний.

Эксперт также отметил, что лишить Россию возможности вести войну в 2027–2028 годах, как это прогнозировала разведка, Украина может. Для этого нужно уже сейчас перекрыть поставки дизельного топлива. В таких условиях РФ войдет в зиму в очень плохом состоянии. И тогда вопрос уже встанет иначе: какая именно часть России будет способна вести войну в 2027–2028 годах.

При каком условии начнутся реальные переговоры о прекращении войны

Главред писал, что, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", председателя благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочка, полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа.

Она может предоставить Киеву конкретные гарантии и выдвинуть встречные требования Москве. Клочок отметил, что о необходимости замораживания конфликта уже открыто говорит президент Зеленский, поэтому вопрос остается в том, что именно для этого должно произойти.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по словам госсекретаря США Марка Рубио, война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров.

Ранее сообщалось, что завершение войны зависит от того, утратит ли Россия способность продолжать боевые действия, а ключевым условием этого может стать масштабный экономический и внутренний кризис в РФ.

Накануне стало известно, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что война России против Украины остается самым сложным из международных конфликтов для урегулирования, однако выразил уверенность в её окончательном завершении.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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