Рубио назвал единственный способ завершить войну в Украине

Госсекретарь США убежден, что боевые действия остановит только договоренность за столом переговоров. И чем раньше это произойдет, тем меньше будет жертв.

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Победителей в войне не будет ни с одной стороны - Марко Рубио / Коллаж: Главред, фото: ОП

Ключевые тезисы:

В войне не будет победителя ни с одной стороны

Трамп готов действовать при первой возможности

Чем быстрее финал, тем меньше жертв

Война России против Украины завершится не военным разгромом одной из сторон, а договоренностью за столом переговоров - так очертил перспективы боевых действий госсекретарь США Марко Рубио. По его оценке, победителей в этой войне не будет, поэтому ее продолжение лишено рациональной логики, сообщает 77 WAB.

Оценивая положение обеих армий, глава Госдепа сосредоточился прежде всего на положении российской стороны и на том, что дает ей фронт после почти четырех лет боев.

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"Очевидно, она не идет на пользу Украине, а для России она просто ужасна. Я имею в виду, что они не добиваются успехов в этой войне. Просто не добиваются. Поэтому прекратить ее было бы совершенно логично... Она не закончится какой-то сокрушительной военной победой одной из сторон над другой. Она закончится путем заключения договоренности на переговорах", - заявил Рубио.

В то же время госсекретарь предостерег от чрезмерных ожиданий: во внешней политике, по его словам, то, что выглядит разумным решением, далеко не всегда становится реальностью.

Мирного соглашения пока нет

На сегодняшний день ни одного оформленного документа между сторонами не существует, признал высокопоставленный чиновник Госдепа. Позицию Белого дома он описал как готовность вмешаться тогда, когда появится реальное пространство для сближения позиций Москвы и Киева.

Президент Дональд Трамп, по изложению Рубио, настроен воспользоваться любым шансом устранить противоречия между участниками войны, как только такой шанс возникнет.

Цена каждого месяца войны

Финальный тезис госсекретарь свел к арифметике потерь - человеческих и материальных, которые накапливаются до тех пор, пока длится вооруженное противостояние.

"Мы продолжим пытаться это сделать. Но очевидно, что сегодня мы находимся не там. Я надеюсь, что это изменится. И думаю, что в конечном итоге так и будет. В какой-то момент эта война должна будет закончиться. И война в Украине закончится путем заключения договоренности на переговорах... И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше разрушений будет", - резюмировал Рубио.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Переговоры Зеленского и Трампа - новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Зеленского, президент США заявил о намерении сделать все возможное для завершения войны.

Украина готова к энергетическому перемирию с Россией при одном условии - прекращении ударов по электросетям, системам отопления и водоснабжения. Предложение Киева российской стороне передадут Соединенные Штаты. Позиция Кремля по этому вопросу неизвестна.

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке удалось добиться определенного продвижения в вопросе предоставления Украине лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: мнение эксперта

Стране-агрессору России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода. Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью Главреду.

Экономист ставит под сомнение оценки, согласно которым Россия якобы сможет поддерживать нынешнюю интенсивность боевых действий до 2028-го или 2030 года. Он связывает возможности Кремля прежде всего с финансовыми ресурсами и доступностью топлива.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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