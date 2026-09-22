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РФ ударила по торговому центру в Запорожье: бушует масштабный пожар

Руслана Заклинская
22 сентября 2026, 22:49обновлено 22 сентября, 23:30
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Россияне нанесли удар по торговому центру в Южном микрорайоне.
РФ ударила по торговому центру в Запорожье: бушует масштабный пожар
Последствия атаки на ТЦ в Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Что известно:

  • Россия атаковала торговый центр в Запорожье
  • В результате попадания возник пожар
  • Удар пришелся на Южный микрорайон города

Российские войска атаковали торговый центр в Запорожье. В результате удара возник пожар. Об этом сообщил и.о.главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

"Очередной вражеский удар по очередному торговому центру. На этот раз - в Южном микрорайоне", - заявил он.

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По его словам, информация о пострадавших пока не поступала. Глава ОВА призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Враг не прекращает терроризировать запорожцев, уничтожает запасы продуктов и рабочие места людей", - подчеркнул Семикин.

  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА
  • Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября
    Удар по ТЦ в Запорожье 22 сентября Фото: Запорожская ОВА

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров подтвердил вражеский удар по торговому центру. Он добавил, что в результате попадания возник пожар.

"Горит крыша торгового центра. К счастью, обошлось без раненых", - уточнил Семикин.

Обновлено 23:29: Двое мужчин ранены из-за вражеского удара по торговому центру в Запорожье. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Какова цель атак РФ по гражданским объектам - объяснение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в интервью Главреду, что Россия не может переломить ситуацию на фронте в свою пользу, поэтому пытается оказать давление на Украину ударами по гражданской инфраструктуре. Такие атаки могут свидетельствовать о проблемах РФ на поле боя.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

По словам Новака, ситуация на фронте всё меньше соответствует целям, которые Москва декларирует во время переговоров. В частности, украинские военные продолжают отвоевывать населённые пункты в Донецкой области, которую Россия считает ключевой для своих требований.

"Россия уже беспомощна в войне. На фронте, как мы видим, Украина начала отвоевывать значительные участки оккупированных территорий, причем в Донецкой области - ключевой для РФ территории. Ведь Москва в ходе переговоров требует, чтобы Украина покинула последние районы Донецкой области, которые она еще контролирует. И даже на этой "сакральной" для врага территории наши защитники отвоевывают населенные пункты", - отметил Новак.

Экономист считает, что из-за отсутствия успехов на фронте Россия пытается психологически воздействовать на украинцев, нанося удары по гражданским объектам. Он также заявил, что эффективность украинских ударов средней и большой дальности, по его оценке, значительно выше, чем у аналогичных ударов РФ.

Удары РФ по Украине 22 сентября - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о баллистических ударах по Днепру, Кривому Рогу и Павлограду. Он добавил, что удары по трем городам повредили предприятия и складские помещения.

Начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил об очередном ударе по предприятию с иностранными инвестициями в Житомирской общине. Он отметил, что обошлось без жертв и пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях как минимум в двух районах столицы во время вечерней атаки. Он уточнил, что в результате удара загорелись резервуары с топливом в Оболонском районе. В результате атак пострадали восемь человек.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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