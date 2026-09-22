Меган Маркл неожиданно появилась в Британии: её заметили в компании звезды

Меган Маркл стала появляться на публики после того, как вернулась в Англию.

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Меган Маркл засняли папарацци/ Коллаж Главред, фото Instagram/meghan

Кратко:

Где появилась Меган Маркл

Как она выглядела

Актриса и жена принца Гарри Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике в Великобритании после переезда с семьёй.

Как пишет Page Six, Герцогиню Сассекскую заметили в неформальной обстановке - она проводила время в пабе в Оксфордшире.

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По данным СМИ, Маркл общалась с давними знакомыми - Эллен Дедженерес и её супругой Порша де Росси. Очевидцы рассказали, что встреча проходила в непринуждённой атмосфере: звёзды смеялись, оживлённо беседовали и выглядели расслабленными.

Меган Маркл переехала в Британию / Скриншот YouTube

Этот выход стал первым зафиксированным появлением Маркл в Британии после того, как она вместе с Принц Гарри и детьми переехала в страну в августе 2026 года.

Интересно, что ранее герцогиню уже замечали в одном из закрытых клубов, однако тогда она не попала в объективы камер. На этот раз её удалось сфотографировать, и кадры быстро разошлись в сети.

Посмотреть на Меган Маркл можно тут

Сообщается, что во время встречи Маркл тепло попрощалась с друзьями и покинула заведение, не привлекая лишнего внимания. Между тем Принц Гарри в это время находился в Лондоне и участвовал в официальных мероприятиях.

Появление герцогини вновь подогрело интерес к жизни пары в Британии, особенно на фоне их недавнего возвращения и попыток обустроиться в новой реальности.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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