Меган Маркл неожиданно появилась в Британии: её заметили в компании звезды

Кратко:
- Где появилась Меган Маркл
- Как она выглядела
Актриса и жена принца Гарри Меган Маркл впервые за долгое время появилась на публике в Великобритании после переезда с семьёй.
Как пишет Page Six, Герцогиню Сассекскую заметили в неформальной обстановке - она проводила время в пабе в Оксфордшире.
По данным СМИ, Маркл общалась с давними знакомыми - Эллен Дедженерес и её супругой Порша де Росси. Очевидцы рассказали, что встреча проходила в непринуждённой атмосфере: звёзды смеялись, оживлённо беседовали и выглядели расслабленными.
Этот выход стал первым зафиксированным появлением Маркл в Британии после того, как она вместе с Принц Гарри и детьми переехала в страну в августе 2026 года.
Интересно, что ранее герцогиню уже замечали в одном из закрытых клубов, однако тогда она не попала в объективы камер. На этот раз её удалось сфотографировать, и кадры быстро разошлись в сети.
Посмотреть на Меган Маркл можно тут
Сообщается, что во время встречи Маркл тепло попрощалась с друзьями и покинула заведение, не привлекая лишнего внимания. Между тем Принц Гарри в это время находился в Лондоне и участвовал в официальных мероприятиях.
Появление герцогини вновь подогрело интерес к жизни пары в Британии, особенно на фоне их недавнего возвращения и попыток обустроиться в новой реальности.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что супермодель Синди Кроуфорд тяжело переживает трагическую гибель своего сына Пресли Гербера. По словам источников, близких к семье, она буквально "раздавлена горем" и находится в состоянии сильнейшего эмоционального потрясения.
Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.
Вас также может заинтересовать:
- Меган Маркл отвергла Гарри: что произошло между принцем и его женой
- Мира не будет: Меган Маркл приняла серьезное решение в отношении Кейт
- Поездки детей Меган и Гарри в школу названы "самым опасным" риском
О персоне: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред