Скандальный сын фигуриста Плющенко жестко набросился на родного брата

Сыновья российского фигуриста поскандалили между собой. Младший отличился.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская воспитали хама

В террористической России - очередной звездный скандал, связанный с хамоватым сыном российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской - Сашей.

Российские пропагандисты буквально захлебнулись, обсуждая взрослую ситуацию, в которую влез младший Плющенко. Дело касается старшего сына фигуриста - Егора. Тот дал интервью, в котором обвинил отца в том, что тот вычеркнул его из своей жизни.

На это, средний сын Плющенко Саша, который растет в полной семье и с отцом, записал длинное видео, в котором на протяжении всего ролика унижал старшего брата.

У Плющенко большие проблемы в семье / Скриншот

В видео, мальчик, который славится своим грубым и наглым поведением, припоминает бату подарки и ранее сказанные слова.

"Егорушка, дорогой Егорушка, почему ты не рассказал правду, когда ты приехал к нам после юбилея Алексея Мишина с микрофоном и журналистами? Сам-то не пробовал заработать деньги? Тебя отец устроил в футбольную команду "Зенит". Люди мечтают там играть. А ты бросил футбол, хоккей и бокс. Я теперь не могу назвать тебя братом. Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко!" - возмутился сын Плющенко и Рудковской.

Он также отметил, что вместе с младшим братом Арсением якобы зарабатывает с раннего возраста, участвуя в ледовых шоу, и поэтому знает цену деньгам. В этой связи он упрекнул Ермака в том, что тот, по его словам, регулярно "клянчит" деньги у отца.

"Я теперь не могу больше тебя назвать братом. Слушай, и хорошо, что ты Ермак. Ты не заслуживаешь фамилию Плющенко. Заслуживает фамилию Плющенко тот, кто действительно Плющенко. А ты – Ермак!" – вызверился сын фигуриста.

Кто такой Евгений Плющенко? Евгений Плющенко — российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира.

В 2022 году поддержал вторжение России в Украину. 18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма Россией под названием "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa".

В декабре 2022 года Украина внесла Плющенко в санкционный список публичных лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины".

