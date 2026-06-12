Гораздо глубже, чем привычка: почему на самом деле кот ложится спать рядом с хозяином

Сон — самое уязвимое состояние для любого животного, поэтому рядом они ложатся только с тем, кого считают безопасным.

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Почему кот спит рядом с вами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему кот спит рядом

Что означают разные позы кошек во время сна

Кошки выбирают место для сна не случайно — именно в этот момент они чувствуют себя наиболее уязвимыми. Поэтому если ваш питомец каждую ночь устраивается под одеялом или ложится на грудь, это осознанный выбор, отмечает Centre of Excellence.

Специалисты объясняют, что таким образом животное демонстрирует доверие. Во время сна кот полагается только на того, кого считает безопасным. Хозяин для него — стабильность, тепло и знакомый запах, который помогает расслабиться.

Как поведение человека влияет на выбор кота

Домашние питомцы внимательно оценивают ночные привычки человека. Спокойный сон, минимум движений и тихая манера поведения делают человека более привлекательным "партнером по отдыху", чем тот, кто часто переворачивается или разговаривает ночью.

Что означает поза, в которой спит кот

Положение тела животного также передает его эмоции:

сон между ног свидетельствует об ощущении защищенности и контроле над пространством;

отдых на груди говорит о сильной эмоциональной связи — ровное дыхание хозяина успокаивает;

если кот ложится спиной к человеку, это одно из высших проявлений доверия, ведь животное не чувствует никакой угрозы.

Почему предпочтения могут меняться

С возрастом кошки пересматривают свои привычки. Котенок может тянуться к тому, кто дает больше тепла, тогда как взрослое животное выбирает человека с более спокойным ритмом жизни, который соответствует его потребности в тишине.

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Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти и область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль туловища, как правило, очень приятно кошкам.

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