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Почему кота может резко "переклинить" во время игры – когда начинать переживать

Юрий Берендий
2 июня 2026, 22:34
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Многие владельцы кошек пугаются гримасы, которую делает их питомец при обнюхивании. Эксперт рассказала, почему такое поведение вполне естественно.
Почему кота может резко 'переклинить' во время игры – когда начинать переживать
Почему кот замирает с открытой пастью — как кошка анализирует запахи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кошка открывает рот, когда что-то нюхает
  • Почему кошка замирает с открытой пастью
  • Как кот нюхает

Многие владельцы кошек хотя бы раз замечали странное поведение своего питомца: животное что-то нюхает, вдруг замирает, немного открывает рот и корчит гримасу, которая может напоминать отвращение или удивление. Из-за этого многие люди начинают волноваться, считая, что кот почувствовал что-то неприятное или даже заболел. На самом деле такая реакция имеет научное объяснение и является абсолютно нормальной частью кошачьего поведения. Сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" Шанни в видео на YouTube объяснила, что на самом деле происходит в такие моменты.

Главред выяснил, почему кот резко замирает со странной гримасой.

видео дня

Что такое реакция Флемена у кошек

Эксперт отмечает, что странная гримаса после нюхания имеет официальное название.

"То выражение лица, которое делает ваша кошка, когда чувствует какой-то запах, а затем останавливается, открывает рот и выглядит немного отвращенной, будто только что почувствовала что-то неприятное, называется "реакцией Флемена", — пояснила специалистка.

Несмотря на внешний вид, такое поведение не означает, что животное испытывает отвращение или дискомфорт. Наоборот, в этот момент кот получает важную информацию об окружающем мире.

Почему кота может резко 'переклинить' во время игры – когда начинать переживать
/ Скриншот

Почему кошка замирает с открытым ртом

По словам специалистки, причина связана с особенностями строения органов чувств кошек.

"Они анализируют запах на совершенно другом уровне", — отметила эксперт.

У кошек есть дополнительный орган обоняния, который называют вомероназальным органом или органом Якобсона. Он расположен на нёбе за передними зубами и помогает животным распознавать сложные химические сигналы.

"Поэтому, когда они делают такое лицо, они на самом деле вдыхают этот запах в этот орган, "вкушают" его и собирают химическую информацию", — пояснила Шанни.

Именно поэтому кот может выглядеть так, будто застыл на месте. На самом деле в этот момент его мозг активно обрабатывает полученные данные.

Смотрите видео о том, почему кот странно реагирует на запахи:

Какие запахи чаще всего вызывают реакцию Флемена

Специалист отмечает, что такое поведение обычно возникает после контакта с особенно интересными или необычными запахами.

Речь идет прежде всего о запахах других кошек, особенно мочи и территориальных меток, а также следах других животных. Кроме того, реакцию могут вызвать обувь или одежда, принесенные с улицы, новые вещи в доме, одеяла, постельное белье или предметы, которые сохраняют посторонние запахи.

"Подумайте о феромонах, других животных, вас или сложных химических сигналах, которые предоставляют информацию об идентичности, репродуктивном статусе и территории", — рассказала эксперт.

Почему кошки так внимательно изучают запахи

Обоняние — один из важнейших инструментов ориентации кошек в мире. Благодаря запахам они могут получать информацию о других животных, людях и окружающей среде.

"Но она просто как криминалист и находится в глубоком научном режиме, пытаясь выяснить, откуда взялся этот запах", — пояснила специалистка.

Именно поэтому животное может выглядеть очень сосредоточенным и даже забавным. На самом деле оно проводит своеобразное "расследование".

Стоит ли беспокоиться из-за такого поведения кошки

В большинстве случаев причин для беспокойства нет.

"Так что это вполне нормальное поведение. Это просто ваша кошка, которая является высокочувствительным детективом запахов, потому что кошки используют обоняние больше, чем любой другой орган чувств", — подчеркнула эксперт.

Поэтому в следующий раз, когда кот застынет с открытой пастью после обнюхивания нового предмета или запаха, не стоит думать, что он обиделся или почувствовал что-то отвратительное.

"Она просто анализирует улики", — подытожила специалист.

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Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: Wild at Heart Cats

Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде.

Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарному поведению. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем.

Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружелюбным изложением, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

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