Сигнал, который нельзя игнорировать: почему кот прячется и кричит по ночам

Тревога у кошек часто проявляется в виде странного поведения. Зооэксперты объяснили, почему кошка прячется, кричит по ночам и отказывается от еды.

https://glavred.info/dim/signal-kotoryy-nelzya-ignorirovat-pochemu-kot-pryachetsya-i-krichit-po-nocham-10769024.html Ссылка скопирована

Почему кот кричит по ночам — причины беспокойства у кошек / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошка прячется

Почему кот мяукает ночью

Почему кот кричит по ночам

Многие владельцы кошек воспринимают изменения в поведении питомца как временную прихоть или особенность характера. Однако за чрезмерным прятанием, ночным мяуканьем или внезапной агрессией может стоять гораздо более серьезная проблема — тревога. Специалисты проекта Animal Wised в видео на YouTube предупреждают, что стресс у кошек способен не только изменять поведение животного, но и негативно влиять на его физическое здоровье. Важно вовремя заметить тревожные сигналы и понять, что именно вызывает дискомфорт у домашнего питомца.

Главред выяснил, какие бывают признаки стресса у кошки.

видео дня

Почему кот постоянно прячется

Одним из самых распространенных признаков тревоги является стремление кота уединиться.

"Кошки по своей природе любят тихие места, но если ваш кот вдруг начинает проводить большую часть дня под кроватями, в шкафах или избегает общения, причиной может быть стресс", — отмечают эксперты.

Такое поведение часто возникает после переезда, появления нового животного в доме, изменения распорядка дня или из-за громких звуков. В таких ситуациях кот воспринимает окружающую среду как потенциальную угрозу и ищет место, где будет чувствовать себя в безопасности.

Почему кот кричит и мяукает ночью

Если домашний питомец вдруг стал значительно громче, это также может быть следствием эмоционального дискомфорта.

"Тревога может заставить кошек чрезмерно мяукать, особенно ночью. Эти звуки часто являются попытками получить успокоение или выразить дискомфорт", — объясняют специалисты.

Помимо обычного мяуканья, испытывающие стресс животные могут рычать, выть или издавать необычные звуки, которых раньше не было. Если такое поведение появилось внезапно, его не стоит оставлять без внимания.

Смотрите видео о том, как проявляется стресс у кошек:

Почему кот сильно вылизывает шерсть

Иногда тревога проявляется не через голос или прятание, а через навязчивый уход за собой.

"Если ваша кошка навязчиво облизывает себя, это может быть стресс и тревога, заставляющие ее чрезмерно ухаживать за шерстью как механизм адаптации", — отмечают специалисты.

В тяжелых случаях это может привести к появлению проплешин или раздражению кожи. Чаще всего проблема возникает в области живота, лап и хвоста.

Если вам интересно узнать больше интересных фактов о кошках, рекомендуем наш материал: Почему кошки боятся воды – настоящая причина удивит многих.

Почему кот стал агрессивным

Внезапные проявления агрессии также могут быть связаны со стрессом.

"Сичание, царапание, кусание или махание лапой иногда могут быть защитными реакциями, вызванными страхом или стрессом", — отмечают эксперты.

По словам специалистов, даже спокойные и кроткий кошки могут становиться раздражительными, если чувствуют себя перегруженными или ощущают угрозу своей территории.

"Помните, что агрессия часто является способом общения, а не плохим поведением", — подчеркивают специалисты.

Почему кот перестал есть

Стресс напрямую влияет на аппетит животного. Эксперты предупреждают, что длительный отказ от еды представляет серьезную угрозу для здоровья кота.

"Если ваш кот отказывается от еды более 24 часов, немедленно обратитесь к ветеринару", — советуют специалисты.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Почему кот перестал ходить в лоток

Еще одним распространенным признаком тревоги являются проблемы с использованием лотка.

"Стрессированная кошка может внезапно перестать пользоваться лотком, особенно после изменений в окружающей среде", — объясняют эксперты.

Причиной могут быть страх, территориальная неуверенность, изменения в доме или даже грязный лоток.

"Никогда не наказывайте кота за это. Тревога только усилится", — предупреждают специалисты.

Как понять, что кот находится в состоянии хронического стресса

Некоторые симптомы можно заметить даже без изменений в поведении.

"Вы можете заметить расширенные зрачки, прижатые уши, дрожание хвоста или внезапные реакции на шумы. Это классические признаки того, что ваш кот чувствует себя в опасности или перевозбужден", — отмечают эксперты.

Также тревожные кошки могут либо чрезмерно привязываться к хозяину, либо, наоборот, избегать любого контакта с людьми.

"Внезапные изменения характера часто являются важными эмоциональными подсказками", — подчеркивают специалисты.

Что вызывает тревогу у кошек

Причин для развития тревожного состояния может быть много. Среди самых распространенных — изменения в привычном распорядке дня, появление новых людей или животных, громкие звуки, недостаточное количество стимулов, пережитые травматические события или даже определенные заболевания.

"Поскольку кошки — очень чувствительные животные, даже незначительные изменения в окружении могут повлиять на их эмоциональное состояние", — объясняют специалисты.

Как помочь коту справиться со стрессом

Эксперты советуют придерживаться стабильного режима дня, обустроить для животного безопасные места для уединения и обеспечить достаточное количество игрушек и возможностей для активности.

"Терпение и последовательность чрезвычайно важны. Самое главное — убедитесь, что ваша кошка чувствует себя в безопасности", — подчеркивают эксперты.

Специалисты также рекомендуют регулярно проходить ветеринарные осмотры, чтобы исключить медицинские причины необычного поведения.

В Animal Wised подчеркивают, что тревожные расстройства у кошек встречаются гораздо чаще, чем кажется многим владельцам. Вовремя замеченные сигналы помогут не только улучшить эмоциональное состояние животного, но и сохранить его здоровье.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: AnimalWised AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред