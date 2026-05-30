Уничтожили сразу два самолета Ту и не только: 'Мадяр' заявил о взрывной ночи в РФ

"Мадяр" заявил о нанесении ударов по военным объектам РФ, в частности по комплексу "Искандер", самолетам Ту-142, нефтебазе и объектам топливной инфраструктуры.

ВСУ поразили самолеты Ту, корабль РФ и не только — "Мадяр"

В ночь на 30 мая ВВС атаковали 23 военные цели в тылу РФ

В Таганроге уничтожены "Искандер" и два самолета Ту-142

Удары координировал новый Центр глубинного поражения

В ночь на 30 мая Силы беспилотных систем ВСУ провели масштабную операцию в глубине территории России. Под удар попали военный аэродром в Таганроге, где были поражены два самолета Ту-142 и ракетный комплекс "Искандер". Кроме того, сообщается об атаках на объекты нефтяной инфраструктуры в Таганроге и оккупированной Феодосии, а также о поражении танкера так называемого "теневого флота" РФ. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

"Птицы СБС уничтожили "Искандер" и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге, РФ, ночью 30 мая. Ту-142 — дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика. ОТРК "Искандер" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет "земля-земля", обнаруженный на пусковой позиции на болотах в окрестностях г. Таганрог, Ростовской обл., РФ", — сообщил "Мадяр". видео дня

Командующий Силами беспилотных систем сообщил, что атаку осуществили подразделения 1-го отдельного центра СБС. По его словам, поражение объектов противника произошло при координации вновь созданного Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Также Роберт Бровди заявил, что подразделения СБС нанесли удары по танкеру так называемого теневого флота России, а также по двум нефтебазам в Таганроге и Феодосии.

По его словам, в ночь на 30 мая подразделения СБС атаковали 23 военные цели и объекты в оперативной глубине противника. Среди пораженных объектов, кроме ракетного комплекса "Искандер" и двух самолетов Ту-142, были нефтяной танкер теневого флота и нефтебаза в Таганроге, нефтебаза "Курганнефтепродукт" в Ростовской области, а также морской нефтяной терминал в Феодосии в оккупированном Крыму. Все удары координировал Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Зачем бить по танкерам "теневого флота" — мнение эксперта

Как писал Главред, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что одним из самых болезненных ударов по российской экономике может стать расширение географии атак на нефтяные танкеры. По его словам, Украина потенциально способна проводить такие операции далеко за пределами Черного моря.

В то же время эксперт отметил, что целями могут стать пустые танкеры, чтобы избежать экологических последствий и не создавать дополнительного напряжения в обществах европейских стран, в частности Турции и Греции.

"Это будет делаться для того, чтобы танкеры под угрозой больших потерь и убытков отказывались заходить в российские порты. Например, в Балтийском море пока ничего особенного не происходит, но это дело времени", — указал он.

Удары вглубь России — последние новости по теме

Напомним, что утром 27 мая ВСУ нанесли ракетные удары Storm Shadow по аэродрому и авиазаводу в Таганроге. Таганрог неоднократно становился мишенью для стратегических ударов, что подчеркивает логистическое и инфраструктурное значение этого региона.

Также ранее сообщалось, что в результате атаки на Крым и Кубань возникли пожары на нефтебазах и в штабе ВВС России, что привело к значительным потерям для оккупантов в Севастополе и Туапсе. В рамках этих операций был атакован ряд ключевых объектов нефтяной инфраструктуры, что напрямую влияет на военные возможности врага в регионе.

Как ранее сообщал Главред, Генштаб ВСУ подтвердил нанесение удара по Туапсинскому НПЗ ракетами Storm Shadow, что стало частью серии последних успешных операций по уничтожению командных пунктов и военных складов противника.

О личности: "Мадяр" Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

