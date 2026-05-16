ВСУ фиксируют все: 'Мадяр' решительно пригрозил Лукашенко, что известно

"Мадяр" отметил, что Лукашенко лжет своему народу о "нейтралитете".

https://glavred.info/war/vsu-fiksiruyut-vse-madyar-reshitelno-prigrozil-lukashenko-chto-izvestno-10765286.html Ссылка скопирована

"Мадяр" раскритиковал Лукашенко / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, t.me/robert_magyar

Главное из заявления "Мадяра":

ВСУ фиксируют каждый "Шахед", летящий через Беларусь

Минск фактически участвует в войне

Командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что Беларусь фактически участвует в войне против Украины, предоставляя коридор для российских ударных дронов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, "Мадяр" подчеркнул, что Силы беспилотных систем ВСУ фиксируют пролет каждого беспилотника типа "Шахед" через территорию Беларуси.

видео дня

"Мы фиксируем пролет каждого "Шахеда", который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину", — говорится в сообщении.

По его словам, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко может постоянно лгать своему народу о "нейтралитете", но его страна причастна к ударам по украинцам.

"Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса", — подытожил Бровди.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Как россияне начинают защищать "Шахеды"

Специалист по системам связи, советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявлял, что российские оккупанты не прекращают попыток найти способ защитить свои "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков.

По его словам, на некоторых "Шахедах" россияне начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления зенитных дронов, а также для создания помех радиолокационным станциям.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Беларусь — последние новости

Как сообщал Главред, 12 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о продолжении интенсивной подготовки вооруженных сил страны к возможным боевым действиям. В стране начали "точечную мобилизацию".

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко сказал, что придавать серьезное значение заявлениям Александра Лукашенко о якобы "точечной мобилизации" в Беларуси не стоит, ведь ситуация находится под контролем украинских сил.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия готовит новое наступление с территории Беларуси. В планах врага может быть наступление на Чернигов и Киев.

Читайте также:

О личности: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) — украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред