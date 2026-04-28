Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

Руслана Заклинская
28 апреля 2026, 18:38
Украина следит за действиями российских оккупантов.
Россия строит новые площадки для скоростных "Шахедов"

Ключевые тезисы Бескрестнова:

  • Базы для запуска "Шахедов" в Беларуси не подтверждены
  • Россия строит новые объекты для дронов на своей территории у границы с Украиной
  • Украина отслеживает эти объекты и имеет возможности для реагирования

Россия расширяет военную инфраструктуру вблизи границ Украины, однако информация о строительстве в Беларуси полноценных баз для запуска дронов-камикадзе типа "Шахед" не подтверждается. Об этом советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу.

"У нас нет подтверждения, что прямо в Беларуси будут строиться какие-то базы для "Шахедов". Я понимаю, что наши люди читают новости и думают, что "это ужас, это рядом с нами". Но есть информация, что Россия пытается на своих границах, где-то более чем в 100 километрах от границы с Украиной, строить новую базу для реактивных "Шахедов", — заявил "Флеш".

По его словам, сообщения о "четырех новых базах" в Беларуси возникли в результате некорректного перевода заявления президента Украины Владимира Зеленского иностранными СМИ. На самом деле речь шла о том, что Украина уничтожила на территории Беларуси четыре пункта управления, из которых россияне руководили "Шахедами". В то же время некоторые СМИ ошибочно подали это как уничтожение и возможное строительство новых баз.

Бескрестнов отметил, что Украина отслеживает строительство базы для реактивных шахидов у границы с Украиной. Он подчеркнул, что Силы обороны имеют возможности для реагирования на угрозы, а увеличение количества российских площадок вблизи границы лишь расширяет потенциальные цели для поражения.

"Действительно, такой процесс происходит, пытаются строить новые площадки для "Шахедов", но сейчас это не в Беларуси. В Беларуси могут быть какие-то башни управления, но никак не плацдармы управления для БПЛА", — добавил советник министра обороны Украины.

Напомним, российские оккупационные войска развивают инфраструктуру для запуска дронов-камикадзе вблизи границ Украины. По данным партизанского движения "Атеш", новый объект зафиксирован в Орловской области РФ, недалеко от поселка Цимбулова, примерно в 170 км от украинской границы.

Также, по данным Business Insider, на базе в Орловской области зафиксировано строительство и модернизация стартовых установок для запуска БПЛА. Эксперты связывают эти изменения с новыми модификациями дронов семейства "Герань", которые постепенно переходят на реактивные двигатели и приближаются по характеристикам к крылатым ракетам.

Как сообщал Главред, в прифронтовой зоне РФ все чаще использует более дешевые дроны типа "Молния" вместо дорогих ударных БПЛА. По словам эксперта по РЭБ Сергея Безкреснова, такие аппараты сложнее обнаруживать и сбивать из-за низкой высоты полета и особенностей конструкции.

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
18:55Экономика
18:44Война
18:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять