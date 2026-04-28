РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

Украина следит за действиями российских оккупантов.

Россия строит новые площадки для скоростных "Шахедов"

Ключевые тезисы Бескрестнова:

Базы для запуска "Шахедов" в Беларуси не подтверждены

Россия строит новые объекты для дронов на своей территории у границы с Украиной

Украина отслеживает эти объекты и имеет возможности для реагирования

Россия расширяет военную инфраструктуру вблизи границ Украины, однако информация о строительстве в Беларуси полноценных баз для запуска дронов-камикадзе типа "Шахед" не подтверждается. Об этом советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 24 Каналу.

"У нас нет подтверждения, что прямо в Беларуси будут строиться какие-то базы для "Шахедов". Я понимаю, что наши люди читают новости и думают, что "это ужас, это рядом с нами". Но есть информация, что Россия пытается на своих границах, где-то более чем в 100 километрах от границы с Украиной, строить новую базу для реактивных "Шахедов", — заявил "Флеш". видео дня

По его словам, сообщения о "четырех новых базах" в Беларуси возникли в результате некорректного перевода заявления президента Украины Владимира Зеленского иностранными СМИ. На самом деле речь шла о том, что Украина уничтожила на территории Беларуси четыре пункта управления, из которых россияне руководили "Шахедами". В то же время некоторые СМИ ошибочно подали это как уничтожение и возможное строительство новых баз.

Бескрестнов отметил, что Украина отслеживает строительство базы для реактивных шахидов у границы с Украиной. Он подчеркнул, что Силы обороны имеют возможности для реагирования на угрозы, а увеличение количества российских площадок вблизи границы лишь расширяет потенциальные цели для поражения.

"Действительно, такой процесс происходит, пытаются строить новые площадки для "Шахедов", но сейчас это не в Беларуси. В Беларуси могут быть какие-то башни управления, но никак не плацдармы управления для БПЛА", — добавил советник министра обороны Украины.

БПЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Новые базы и модернизация дронов РФ — новости по теме

Напомним, российские оккупационные войска развивают инфраструктуру для запуска дронов-камикадзе вблизи границ Украины. По данным партизанского движения "Атеш", новый объект зафиксирован в Орловской области РФ, недалеко от поселка Цимбулова, примерно в 170 км от украинской границы.

Также, по данным Business Insider, на базе в Орловской области зафиксировано строительство и модернизация стартовых установок для запуска БПЛА. Эксперты связывают эти изменения с новыми модификациями дронов семейства "Герань", которые постепенно переходят на реактивные двигатели и приближаются по характеристикам к крылатым ракетам.

Как сообщал Главред, в прифронтовой зоне РФ все чаще использует более дешевые дроны типа "Молния" вместо дорогих ударных БПЛА. По словам эксперта по РЭБ Сергея Безкреснова, такие аппараты сложнее обнаруживать и сбивать из-за низкой высоты полета и особенностей конструкции.

Читайте также:

О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

