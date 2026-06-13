У родителей мало времени: какие документы нужно сделать ребенку после рождения

Если родители не оформят необходимые документы вовремя, им грозят штрафы.

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У новорожденного должны появиться собственные документы в первые месяцы жизни / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Какие документы родители в первую очередь должны оформить, когда родится ребенок

Как получить свидетельство о рождении ребенка

Как зарегистрировать место жительства новорожденного

После рождения ребенка родители заботятся не только о его уходе, но и о первых документах. Их, как выяснилось, нужно оформить в определенные сроки, иначе новоиспеченных родителей могут оштрафовать.

Главред узнал, какие документы нужно оформить ребенку после рождения. Об этом украинцам сообщили на веб-портале "Дія".

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Свидетельство о рождении

Первый документ новорожденного ребенка — свидетельство о рождении. Чтобы его получить, родителям нужно зарегистрировать факт рождения ребенка не позднее, чем через месяц со дня родов.

"Обратите внимание! Несвоевременная без уважительной причины государственная регистрация рождения ребенка влечет за собой наложение штрафа от одного до трех необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 153 грн)", — говорится в сообщении.

Чтобы получить свидетельство о рождении, необходимо обратиться в отдел ГРАГС или ЦПАУ по месту жительства с следующими документами:

заявление одного из родителей;

паспорта или документы, удостоверяющие личность обоих родителей (одного из них);

медицинское свидетельство о рождении;

свидетельство о браке.

Также свидетельство о рождении ребенка можно заказать онлайн через комплексную услугу "єМалятко" на портале "Дія".

Регистрация места жительства

Новорожденный ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства в течение 3-х месяцев со дня государственной регистрации рождения. Местом жительства ребенка до 14 лет должно быть место жительства его родителей (или одного из них).

Для регистрации места проживания необходимо уплатить административный сбор в размере 13 грн 60 коп. В случае обращения с нарушением установленного срока за регистрацию места рождения ребенка вам придется уплатить штраф.

Зарегистрировать ребенка можно онлайн через приложение "Дія" или в ЦПАУ по месту жительства. Для этого необходимы:

заявление одного из родителей;

паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;

свидетельство о рождении;

квитанция об уплате административного сбора;

письменное согласие второго родителя (в случае, если родители зарегистрированы по разным адресам).

Регистрация в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков

Индивидуальный налоговый номер может понадобиться ребенку для подписания декларации с семейным врачом или педиатром, получения наследства, оформления договора купли-продажи или дарения, получения ID-карты в 14 лет, получения вознаграждения за участие в конкурсах.

Получить этот документ можно в рамках комплексной услуги "єМалятко" на портале "Дія" или обратившись в Государственную налоговую службу по месту жительства со следующими документами:

паспорта родителей или документы, удостоверяющие личность;

свидетельство о рождении;

форма 1ДР – заявление, содержащее информацию о фамилии, имени и отчестве, дате и месте рождения несовершеннолетнего лица, для которого будет выдан ИНН.

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Об источнике: Дия Дія (сокращение от "Держава і я", англ. Diia) — это государственное мобильное приложение, веб-портал и одновременно бренд цифрового государства в Украине. Оно было создано Министерством цифровой трансформации Украины (Минцифры) по инициативе и приказу президента Владимира Зеленского. По состоянию на 2024 год приложением пользовались более 21 миллиона украинцев.

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