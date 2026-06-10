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Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

Анна Косик
10 июня 2026, 04:20
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Рецепт детского хачапури из четырёх ингредиентов.
хачапури в качестве прикорма
Отличный рецепт для прикорма / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

После начала прикорма родителям важно готовить детям разнообразные блюда. Но не всегда кулинарные старания родителей малыши оценивают по достоинству. Однако есть один рецепт завтрака, который станет настоящим спасением для мам.

Главред узнал, что для его приготовления нужно всего 10 минут и четыре простых ингредиента. Рецептом блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Юлия Ревякина.

Хачапури для детей — рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Сыр 50 г
  • Творог 100 г
  • Яйцо 1 шт.
  • Мука 1 ст. л.

Творог переминаем вилкой, а твердый сыр натираем на терке. Смешиваем два вида творога с яйцом и мукой. Затем формируем хачапури и жарим на сухой или слегка смазанной сливочным маслом сковороде с двух сторон под крышкой до золотистого цвета.

Пусть малышам понравится!

Смотрите видео с рецептом:

@user7795853141402 Завтрак-спаситель за 10 минут. Рецепт в комментариях, сохраняйте✨ #прикорм#самоприкорм#мамаблог#блв♬ Vaitimbora - Trinix & Mari Froes

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О персоне: Юлия Ревякина

Юлия Ревякина — украинская блогерша, которая рассказывает о простом и полезном детском питании с 6 месяцев, а также делится рецептами для прикорма. В Instagram на ее страницу подписаны более 9 тысяч пользователей.

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