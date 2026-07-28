Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правду

Священник Алексей Филюк прокомментировал народный запрет на употребление яблок до Яблочного Спаса.

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Священник объяснил, можно ли есть яблоки до Спаса / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/galina.tomisinec, скриншот из видео facebook.com/oleksiyfilyk

Вы узнаете:

Можно ли есть яблоки до Спаса

Откуда взялся запрет есть яблоки до Спаса

Что священник сказал об этом суеверии

Накануне праздника Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом, вновь возникают споры о том, можно ли есть яблоки до этого дня. В народе до сих пор распространено поверье, что пробовать новый урожай до Спаса нельзя.

Главред выяснил, действительно ли до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки.

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Почему, согласно поверью, нельзя есть яблоки до Спаса

По словам священника, распространенное мнение о запрете есть яблоки до Спаса не имеет никакого отношения к христианскому вероучению.

"Это выдумки. Бабские выдумки. Придумали, когда церкви были закрыты, не было священников", - сказал Алексей Филюк.

Он пояснил, что именно тогда среди людей начали распространяться различные народные суеверия, которые впоследствии воспринимались как церковные правила.

Правда ли, что из-за яблок ребенок в раю не будет есть плоды

Священник также прокомментировал распространенное поверье, будто если родители будут есть яблоки до Спаса, то их умерший ребенок в раю не будет иметь яблок. Филюк ответил на это ссылкой на слова Христа о жизни после смерти.

"А что там, столовая в раю? В раю люди подобны ангелам. Христос говорит, что там не вступают в брак, не плачут и не умирают", - пояснил он.

Смотрите видео с объяснением священника:

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Алексей Филюк призвал не бояться народных суеверий и не отказываться от плодов нового урожая. Он добавил, что летние сорта яблок быстро портятся, поэтому их лучше вовремя съедать или перерабатывать на компоты и другие домашние заготовки.

"Женщины, ешьте яблоки, заготовляйте, чтобы не пропало. Не слушайте бабские суеверия", - подчеркнул священник.

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О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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