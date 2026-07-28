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Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правду

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 22:49
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Священник Алексей Филюк прокомментировал народный запрет на употребление яблок до Яблочного Спаса.
Почему нельзя есть яблоки до Спаса: священник раскрыл всю правду
Священник объяснил, можно ли есть яблоки до Спаса / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/galina.tomisinec, скриншот из видео facebook.com/oleksiyfilyk

Вы узнаете:

  • Можно ли есть яблоки до Спаса
  • Откуда взялся запрет есть яблоки до Спаса
  • Что священник сказал об этом суеверии

Накануне праздника Преображения Господня, который в народе называют Яблочным Спасом, вновь возникают споры о том, можно ли есть яблоки до этого дня. В народе до сих пор распространено поверье, что пробовать новый урожай до Спаса нельзя.

Главред выяснил, действительно ли до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки.

видео дня

Почему, согласно поверью, нельзя есть яблоки до Спаса

По словам священника, распространенное мнение о запрете есть яблоки до Спаса не имеет никакого отношения к христианскому вероучению.

"Это выдумки. Бабские выдумки. Придумали, когда церкви были закрыты, не было священников", - сказал Алексей Филюк.

Он пояснил, что именно тогда среди людей начали распространяться различные народные суеверия, которые впоследствии воспринимались как церковные правила.

Правда ли, что из-за яблок ребенок в раю не будет есть плоды

Священник также прокомментировал распространенное поверье, будто если родители будут есть яблоки до Спаса, то их умерший ребенок в раю не будет иметь яблок. Филюк ответил на это ссылкой на слова Христа о жизни после смерти.

"А что там, столовая в раю? В раю люди подобны ангелам. Христос говорит, что там не вступают в брак, не плачут и не умирают", - пояснил он.

Смотрите видео с объяснением священника:

Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса

Алексей Филюк призвал не бояться народных суеверий и не отказываться от плодов нового урожая. Он добавил, что летние сорта яблок быстро портятся, поэтому их лучше вовремя съедать или перерабатывать на компоты и другие домашние заготовки.

"Женщины, ешьте яблоки, заготовляйте, чтобы не пропало. Не слушайте бабские суеверия", - подчеркнул священник.

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О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

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