Еда больше не будет прилипать к сковороде: шеф-повар раскрыл секрет

Чтобы блюда больше не прилипали ко дну и сохраняли аппетитный вид, кулинарный эксперт советует правильно разогревать сковороду.

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Почему еда прилипает к сковороде / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему еда прилипает к сковороде

Какие три ошибки при приготовлении приводят к пригоранию пищи

Как правильно разогревать сковороду

Если во время приготовления еда прилипает ко дну кастрюли или сковороды, из-за чего блюдо теряет вид и распадается, многие сразу думают о неисправной посуде. Однако проблема часто вовсе не в сковороде, а в ошибках во время самого процесса приготовления.

Главред узнал, как избежать пригорания пищи при ежедневном приготовлении.

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Почему еда прилипает к сковороде

Известный шеф-повар Джастин Чаппл объяснил, как пишет Daily Express, что существует несколько распространенных причин, из-за которых еда пригорает или прилипает. По его словам, прилипание еды "не обязательно связано с посудой". Даже качественная антипригарная сковорода может не справиться, если неправильно выбрать температуру или поторопиться во время приготовления.

Чаппл подчеркнул, что одна из самых распространенных ошибок - попытка перевернуть еду слишком рано.

"Пища сама отстанет, когда будет готова к переворачиванию. Если она сопротивляется, дайте ей ещё минуту, потому что, вероятно, она ещё не приготовилась", - пояснил шеф-повар.

Почему нельзя торопиться переворачивать блюдо

Когда продукт еще не образовал корочку, он сильнее прилипает к поверхности. Из-за этого при попытке перевернуть его блюдо может разорваться или потерять привлекательный вид.

Особенно это касается мяса, рыбы или овощей, которые готовятся на сковороде. Стоит дождаться момента, когда еда будет легко отходить от поверхности.

Как правильно разогревать сковороду

Еще одна причина пригорания - неправильно подобранная температура. Шеф-повар подчеркнул, что сковороду нужно хорошо разогреть перед началом приготовления, но не перегревать.

По его словам, жир на сковороде должен "блестеть, а не дымиться". Если масло начинает дымиться, это означает, что температура слишком высокая.

"Не нужно, чтобы было слишком жарко, и не нужно, чтобы было слишком холодно", - отметил Чаппл.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Почему слишком сильный огонь вредит еде

Еще одно распространенное заблуждение - слишком высокая температура во время приготовления. В таком случае еда может подгореть снаружи раньше, чем успеет приготовиться внутри.

Например, при приготовлении курицы одна сторона может пережариться, а другая остаться недожаренной.

Кроме того, чрезмерный нагрев может повредить антипригарное покрытие сковороды и сократить срок её службы.

Смотрите видео о том, как избежать прилипания пищи:

Как избежать пригорания пищи

Шеф-повар советует уменьшать огонь во время предварительного нагрева и самого приготовления. Хотя блюдо может готовиться немного дольше, это дает больше контроля над процессом и помогает избежать пригорания.

Основные правила, которые помогут готовить без проблем:

правильно разогревать сковороду;

контролировать температуру;

не спешить переворачивать пищу;

использовать достаточное количество жира для покрытия поверхности.

В комментариях пользователи также поделились собственными советами. Один из них подчеркнул, что не стоит разогревать сухую сковороду или кастрюлю, а перед нагреванием лучше добавить немного масла или другого жира.

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Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, которая входит в состав холдинга Northern & Shell, единственным владельцем которого является Ричард Десмонд.

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