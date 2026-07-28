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Какой водой заливать огурцы - кипятком или холодной: ответ удивит многих

Марина Иваненко
28 июля 2026, 12:50
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Засолка огурцов зависит от температуры воды. Хрустящие огурцы получатся гораздо вкуснее, если правильно подобрать воду и не использовать кипяток.
Какой водой поливать огурцы
Какой водой поливать огурцы / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

  • Почему кипяток может испортить огурцы
  • Какая температура воды считается идеальной
  • Когда можно использовать воду из-под крана

Температура воды при засолке огурцов имеет решающее значение для того, останутся ли они твердыми, хрустящими и вкусными. Несмотря на распространенные советы, не все способы заливки обеспечивают хороший результат. Главред расскажет об этом подробнее.

Об этом сообщает OBOZ.UA. Одни хозяйки убеждены, что огурцы нужно заливать только кипятком, тогда как другие используют холодную воду из-под крана. Однако специалисты предупреждают, что кипяток может ухудшить структуру овощей, сделать их мягкими и снизить содержание части витаминов не только в огурцах, но и в чесноке и хрене. Кроме того, слишком горячая вода подавляет естественные молочнокислые бактерии, которые обеспечивают правильное брожение.

видео дня

Видео о том, как приготовить вкусные огурцы без лишних хлопот, можно посмотреть здесь:

Почему кипяток и хлорированная вода могут испортить засолку

Обычную водопроводную воду можно использовать только при условии, что она пригодна для питья и не имеет резкого запаха хлора. Хлор препятствует развитию полезных бактерий, поэтому такую воду рекомендуют предварительно прокипятить, дать ей отстояться несколько часов или использовать фильтрованную.

Какая температура воды считается идеальной

Лучшим вариантом для засолки является теплая вода комнатной температуры - примерно 20–24 °C. В таких условиях соль быстро и равномерно растворяется, а молочнокислые бактерии получают оптимальную среду для активного развития. Именно это способствует правильной ферментации и помогает сохранить хрусткость огурцов.

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Об источнике: "Обозреватель"

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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