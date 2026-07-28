Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

Анна Ярославская
28 июля 2026, 06:48обновлено 28 июля, 07:51
google news Подпишитесь
на нас в Google
Президенты США и Украины проведут переговоры за закрытыми дверями 28 июля в 16:30 по киевскому времени.
Зеленский, Трамп, Белый дом
Переговоры Зеленского и Трампа пройдут за закрытыми дверями / Коллаж: Главред, фото: ОП

Ключевые факты:

  • Встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 июля в 16:30 без прессы
  • На повестке закрытых переговоров стоят ПВО и мирный план США
  • Позже лидеры посетят церемонию прощания с сенатором Грэмом

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом 28 июля во второй половине дня по киевскому времени. Переговоры пройдут за закрытыми дверями.

Как сообщил журналист Deutsche Welle Михаил Комадовский в соцсети Х, встреча лидеров Украины и США состоится в 9:30 по восточному времени (16:30 по киевскому). Доступа прессы не будет.

видео дня

Темы переговоров двух лидеров:

  • поставки ракет к системам ПВО;
  • переговорный процесс о мире и форматы его проведения (у команды Трампа подготовлены три идеи).

После встречи с Зеленским в 11:00 (18:00 по Киеву) Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча также пройдет без прессы.

"После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма", - написал журналиста, вероятно, имея ввиду, что и Зеленский, и Нетаньяху, будут вместе с Трампом на похоронах.

График президента США Трампа
График президента США Трампа / x.com/komadovsky

Все сенаторы приглашены на встречу с Зеленским

Президент Зеленский встретится с сенаторами США во вторник в 18:00 (по киевскому времени это уже будет 01:00 среды, 29 июля) в Капитолии США. Приглашены все 100 сенаторов, сообщает The Hill.

Встреча будет проходить на фоне рассмотрения Сенатом США законопроекта, который предусматривает введение более жестких санкций против России и ее торговых партнеров из-за агрессии Москвы против Украины.

Речь идет о пакете санкций, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. И этот законопроект, который имеет поддержку обеих партий, вероятно, станет предметом обсуждения на встрече Зеленского и сенаторов.

Известно также, что президент США Дональд Трамп одобрил этот законопроект, но потребовал, чтобы он включал расширение санкций против Ирана и "Хазболлы".

The Hill отмечает, что в течение нескольких месяцев небольшие группы встречались с президентом Украины, обсуждая помощь Киеву и введение дополнительных санкций против РФ.

Кроме того, в феврале в Мюнхене с Зеленским встретилась большая группа сенаторов от обеих партий, а некоторые законодатели США встречались с ним и во время его предыдущих визитов в Вашингтон.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США - новости

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

24 июля Суспільне со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что Зеленский встретится с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Визит Зеленского в США намечен на 28 июля.

По данным CNN во время переговоров Зеленский и США сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне," - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

Отметим, ранее Трамп выразил надежду, война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме.

Другие новости:

Об источнике: The Hill

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Из изгоя в фавориты:Зеленский едет в США на волне побед - Politico

Из изгоя в фавориты:Зеленский едет в США на волне побед - Politico

07:57Мир
Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

06:48Украина
В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

Путин заговорил о целях "СВО" и объявил "решающий этап" для России

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

"Не Зеленскому говорить": в Кремле сделали резкое заявление о войне

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Страха больше нет: кого август 2026 заставит пересмотреть всю жизнь

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Тельцам — прибыль, Скорпионам — успех

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Тельцам — прибыль, Скорпионам — успех

Последние новости

07:57

Из изгоя в фавориты: Зеленский едет в США на волне побед - Politico

06:48

Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

05:48

Гороскоп на завтра, 29 июля: Девам — обида, Весам — радость

05:11

Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

04:46

Зеленые помидоры покраснеют за считанные дни: приём, о котором дачники умалчиваютВидео

Если Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — ШапранЕсли Россия проведет новую мобилизацию, то может исчерпать экономические резервы за 6-12 месяцев — Шапран
04:16

Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке вафель за 16 с

03:33

Зачем сыпать соль под кровать — какие свойства ей приписывают

03:14

Как смыть суперклей с рук за две минуты, не повредив кожу — простой лайфхак

Реклама
02:30

Секрет Марса раскрыт: в NASA нашли удивительное сходство с Землей

01:34

В Киеве прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

01:15

Одно растение резко увеличивает урожайность помидоров: садоводы раскрыли секретВидео

00:40

Встреча Зеленского с Трампом: в CNN узнали главную тему переговоров

27 июля, понедельник
23:56

Украинцев избили из-за акцента: новые детали громкого скандала в Польше

23:00

Китайский гороскоп на август: Змеям — ясность, а Обезьянам — давление

22:53

Постель снова станет белоснежной: три ложки какого дешевого средства добавить в барабан

22:52

Война РФ с Украиной затянется: СМИ раскрыли планы Путина и назвали сроки

22:30

После заявления Зеленского Трамп пообещал поговорить с Путиным: что произошло

22:06

Бунт в РФ против Кремля: появился прогноз, какие регионы отделятся первымиВидео

22:04

Кому срыв планов принесет удачу: Таро-прогноз на август 2026Видео

Реклама
21:52

Можно ли называть животных человеческими именами — какие существуют ограничения

21:44

Пятна на помидорах — первый признак беды: чем обработать томаты во время плодоношенияВидео

21:43

Украинцев призвали не выбрасывать старые шариковые ручки: в чём причина

21:20

Как долго действует сертификат НМТ — что нужно знать абитуриентам

20:55

Эксперты разрешили спор и дали точный совет: где и как правильно хранить яйцаВидео

20:42

Сколько моркови добавлять в бульон — что советуют опытные повара

20:31

Как правильно обрезать огурцы, чтобы собирать урожай до осени — секрет огородникаВидео

20:24

Красивое, но забытое украинское слово "погіддя": что оно на самом деле означает

20:00

Громкие угрозы Ирана в адрес Украины: в ВМС жестко предупредили Тегеран

19:43

Когда Украина начнет бить баллистическими ракетами по Москве - названы срокиВидео

19:24

Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

19:21

Прыжок цен на АЗС: почему дорожает топливо и пересечет ли дизель отметку 100 грн за литр

19:10

Почему блокада Чёрного моря открывает для РФ возможность для мирных переговоров: Денисенко назвал причинумнение

19:01

Замораживание вредит продуктам — что не стоит класть в морозилку

18:56

Зачем дачники закапывают чайные пакетики: результат удивит через несколько днейВидео

18:55

Сантехник не понадобится: простой трюк быстро справится с сильным засоромВидео

18:20

Россия начала наносить удары по-новому: Игнат предупредил об опасном изменении

17:45

"Мамин сынок": языковой лайфхак, как назвать любимчика на украинском языке

17:35

Запах секонд-хенда исчезнет после первой обработки: трюк, о котором мало кто знает

17:34

Россия потеряла самолет L-39 "Альбатрос" в Краснодарском крае - подробности

Реклама
17:34

Названы цели новых массированных ударов по городам Украины: куда будет бить Россия

17:26

Не дает покоя Бандера: в Польше поставила свои условия для вступления Украины в ЕС

17:09

Август 2026 года: какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака

16:53

Путь к богатству откроется для трех знаков зодиака — кто скоро разбогатеет

16:53

За 5 лет НАПК так и не смогло наказать Главу ДРС Алексея Кучера за миллионы долларов в крипте неизвестного происхождения

16:49

Не всё то золото, что земля: как долго придётся выходить в кэш?

16:44

Где сейчас золото Полуботка и почему его не отдали украинцам: история получила продолжениеВидео

16:35

Необычный трюк поваров: зачем добавлять тёртое яблоко в фарш

16:32

Путин внезапно начал выходить к людям: в СМИ раскрыли причину необычного поведения

16:29

Зачем в СССР делали заправки с подачей бензина сверху: настоящая причина удивит

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять