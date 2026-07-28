Трамп встретится с Зеленским без камер: время встречи и темы переговоров

Президенты США и Украины проведут переговоры за закрытыми дверями 28 июля в 16:30 по киевскому времени.

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Переговоры Зеленского и Трампа пройдут за закрытыми дверями / Коллаж: Главред, фото: ОП

Ключевые факты:

Встреча Зеленского и Трампа пройдет 28 июля в 16:30 без прессы

На повестке закрытых переговоров стоят ПВО и мирный план США

Позже лидеры посетят церемонию прощания с сенатором Грэмом

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой США Дональдом Трампом 28 июля во второй половине дня по киевскому времени. Переговоры пройдут за закрытыми дверями.

Как сообщил журналист Deutsche Welle Михаил Комадовский в соцсети Х, встреча лидеров Украины и США состоится в 9:30 по восточному времени (16:30 по киевскому). Доступа прессы не будет.

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Темы переговоров двух лидеров:

поставки ракет к системам ПВО;

переговорный процесс о мире и форматы его проведения (у команды Трампа подготовлены три идеи).

После встречи с Зеленским в 11:00 (18:00 по Киеву) Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Встреча также пройдет без прессы.

"После этого оба лидера, как ожидается, примут участие в похоронах сенатора Линдси Грэма", - написал журналиста, вероятно, имея ввиду, что и Зеленский, и Нетаньяху, будут вместе с Трампом на похоронах.

График президента США Трампа / x.com/komadovsky

Все сенаторы приглашены на встречу с Зеленским

Президент Зеленский встретится с сенаторами США во вторник в 18:00 (по киевскому времени это уже будет 01:00 среды, 29 июля) в Капитолии США. Приглашены все 100 сенаторов, сообщает The Hill.

Встреча будет проходить на фоне рассмотрения Сенатом США законопроекта, который предусматривает введение более жестких санкций против России и ее торговых партнеров из-за агрессии Москвы против Украины.

Речь идет о пакете санкций, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм. И этот законопроект, который имеет поддержку обеих партий, вероятно, станет предметом обсуждения на встрече Зеленского и сенаторов.

Известно также, что президент США Дональд Трамп одобрил этот законопроект, но потребовал, чтобы он включал расширение санкций против Ирана и "Хазболлы".

The Hill отмечает, что в течение нескольких месяцев небольшие группы встречались с президентом Украины, обсуждая помощь Киеву и введение дополнительных санкций против РФ.

Кроме того, в феврале в Мюнхене с Зеленским встретилась большая группа сенаторов от обеих партий, а некоторые законодатели США встречались с ним и во время его предыдущих визитов в Вашингтон.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Визит Зеленского в США - новости

Как писал Главред, 23 июля президент Зеленский анонсировал свой визит в США в ближайшие дни или в течение недели.

24 июля Суспільне со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщило, что Зеленский встретится с Трампом во время своего визита в США на следующей неделе. Визит Зеленского в США намечен на 28 июля.

По данным CNN во время переговоров Зеленский и США сосредоточатся на обсуждении путей завершения войны России против Украины. По информации источника издания, ключевое внимание во время переговоров будет уделено текущим усилиям, направленным на достижение мирного урегулирования.

"Пора положить конец войне," - заявил собеседник издания, комментируя предстоящие переговоры между двумя президентами.

Отметим, ранее Трамп выразил надежду, война в Украине завершится к концу его каденции в Белом доме.

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Об источнике: The Hill The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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