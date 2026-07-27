Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

Маринованные огурцы без уксуса готовятся по венгерскому рецепту с естественной ферментацией. Венгерский рецепт позволяет получить хрустящую закуску за 3–7 дней.

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Венгерские маринованные огурцы / Коллаж: Главред, скриншоты

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Как приготовить огурцы без уксуса

Для чего добавляют кусок хлеба

Венгерские kovászos uborka - традиционные маринованные огурцы, которые готовят без единой капли уксуса. Естественную кислинку они приобретают благодаря ферментации в солевом рассоле, а запускает этот процесс обычный кусок хлеба, положенный сверху. На приготовление уходит от трёх до семи дней, а банку в это время держат в солнечном месте - подробнее расскажет Главред.

Какие ингредиенты понадобятся

Как сообщают на Paprika and Friends, на1 кг небольших огурцов потребуется:

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4–5 зубчиков чеснока;

2–3 веточки свежего укропа или 1 ст. л. семян укропа;

около 3 л воды;

2–3 ст. л. морской соли;

1 толстый кусок хлеба.

По желанию можно добавить:

небольшой кусочек корня хрена;

1 ст. л. черного перца горошком;

1 ст. л. семян горчицы;

2–3 лавровых листа.

Как приготовить венгерские маринованные огурцы

Огурцы тщательно вымойте и срежьте кончики. Крупные плоды разрежьте пополам или на четыре части и плотно уложите в чистую стеклянную банку, равномерно распределив между ними чеснок, укроп, хрен и другие специи.

Для рассола доведите воду с солью до кипения, после чего немного остудите. Залейте огурцы тёплым рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху положите кусок хлеба - именно его дрожжи запускают процесс естественной ферментации.

Банку накройте блюдцем или небольшой тарелкой, чтобы защитить содержимое от пыли и насекомых, и оставьте в солнечном месте. Во время ферментации особенно важно соблюдать чистоту посуды и рук.

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Когда огурцы будут готовы

Первую пробу можно снимать уже через три дня. Точное время зависит от температуры воздуха и желаемой кислинки, поэтому ферментация может длиться от трех до семи дней.

Когда вкус вас устроит, процедите рассол и удалите из него чеснок, укроп и другие специи. Огурцы переложите в чистые банки, залейте процеженным рассолом и поставьте в холодильник. Низкая температура замедлит ферментацию и поможет сохранить вкус.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Kovászos uborka подают в качестве гарнира или самостоятельной закуски. Они прекрасно сочетаются с мясными блюдами, холодными закусками и сэндвичами.

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Об источнике: Paprika & Friends Paprika & Friends - венгерский кулинарный онлайн-проект и интернет-магазин, посвященный традиционной венгерской кухне. На сайте публикуются рецепты аутентичных блюд, кулинарные советы и материалы о национальных продуктах, а также предлагается широкий ассортимент венгерских продуктов питания и специй. Проект работает с 2011 года и популяризирует гастрономические традиции Венгрии среди международной аудитории.

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