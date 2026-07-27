Маринованные огурцы без уксуса — зачем венгры кладут в банку хлеб

Читайте в материале:
- Как приготовить огурцы без уксуса
- Для чего добавляют кусок хлеба
Венгерские kovászos uborka - традиционные маринованные огурцы, которые готовят без единой капли уксуса. Естественную кислинку они приобретают благодаря ферментации в солевом рассоле, а запускает этот процесс обычный кусок хлеба, положенный сверху. На приготовление уходит от трёх до семи дней, а банку в это время держат в солнечном месте - подробнее расскажет Главред.
Какие ингредиенты понадобятся
Как сообщают на Paprika and Friends, на1 кг небольших огурцов потребуется:
- 4–5 зубчиков чеснока;
- 2–3 веточки свежего укропа или 1 ст. л. семян укропа;
- около 3 л воды;
- 2–3 ст. л. морской соли;
- 1 толстый кусок хлеба.
По желанию можно добавить:
- небольшой кусочек корня хрена;
- 1 ст. л. черного перца горошком;
- 1 ст. л. семян горчицы;
- 2–3 лавровых листа.
Как приготовить венгерские маринованные огурцы
Огурцы тщательно вымойте и срежьте кончики. Крупные плоды разрежьте пополам или на четыре части и плотно уложите в чистую стеклянную банку, равномерно распределив между ними чеснок, укроп, хрен и другие специи.
Для рассола доведите воду с солью до кипения, после чего немного остудите. Залейте огурцы тёплым рассолом так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Сверху положите кусок хлеба - именно его дрожжи запускают процесс естественной ферментации.
Банку накройте блюдцем или небольшой тарелкой, чтобы защитить содержимое от пыли и насекомых, и оставьте в солнечном месте. Во время ферментации особенно важно соблюдать чистоту посуды и рук.
Видео о том, как заквасить огурцы на зиму с перцем и горчицей, можно посмотреть здесь:
Когда огурцы будут готовы
Первую пробу можно снимать уже через три дня. Точное время зависит от температуры воздуха и желаемой кислинки, поэтому ферментация может длиться от трех до семи дней.
Когда вкус вас устроит, процедите рассол и удалите из него чеснок, укроп и другие специи. Огурцы переложите в чистые банки, залейте процеженным рассолом и поставьте в холодильник. Низкая температура замедлит ферментацию и поможет сохранить вкус.
Kovászos uborka подают в качестве гарнира или самостоятельной закуски. Они прекрасно сочетаются с мясными блюдами, холодными закусками и сэндвичами.
Читайте также:
- Получится в разы вкуснее магазинной: как заготовить сладкую кукурузу в банках на зиму
- Котлеты получатся в разы сочнее: что нужно добавить в фарш вместо хлеба
- Очень вкусный салат из баклажанов: рецепт оригинального блюда за 25 минут
Об источнике: Paprika & Friends
Paprika & Friends - венгерский кулинарный онлайн-проект и интернет-магазин, посвященный традиционной венгерской кухне. На сайте публикуются рецепты аутентичных блюд, кулинарные советы и материалы о национальных продуктах, а также предлагается широкий ассортимент венгерских продуктов питания и специй. Проект работает с 2011 года и популяризирует гастрономические традиции Венгрии среди международной аудитории.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред