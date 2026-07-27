Жара или дожди осенью: о чем говорят народные приметы 28 июля

Вы узнаете:
- Что означают народные приметы на 28 июля
- Какие обычаи и запреты существовали в этот день
В Украине чтят память князя Владимира Великого - правителя, крестившего Русь. В народной традиции этот день называли "Владимир - Красное Солнышко", а основное внимание наши предки уделяли наблюдениям за природой: по погоде в день Владимира определяли, какими будут август, осень и будущий урожай. Главред расскажет об этом подробнее.
Главные приметы 28 июля
Наблюдения за погодой, птицами и насекомыми помогали людям планировать дальнейшие полевые работы.
О погоде и временах года
- Солнечный день - к теплому и ясному августу.
- Утренний туман предвещает дождливую осень.
- Гроза - осень будет влажной, но урожайной.
- Гром вечером - осень наступит поздно.
- Молния без грома - впереди длительная сухая погода.
- Ветер с юга - к жаре, с севера - к прохладе.
- Обильная роса утром - день будет ясным и солнечным.
Наблюдения за природой
- Тихая вода в реке - осень пройдет спокойно, без бурь.
- Ласточки летают высоко - хорошая погода продержится ещё долго.
- Вечером не слышно сверчков - скоро пойдёт дождь.
- Пчелы активно трудятся - летнее тепло задержится надолго.
Приметы на урожай
- Дождь в этот день сулит обильный урожай хлеба.
- Гроза предвещает урожайную осень.
Традиции и поверья
Помимо примет, с этим днем связаны и древние обычаи. В селах отмечали день воды: купались в реках, мыли скот и чистили колодцы. Считалось, что вода в день Владимира обладает особой силой и смывает болезни.
Также хозяйки пекли хлеб из нового зерна, а мужчины проверяли хозяйство перед жатвой. Тяжёлого труда и ссор в этот день избегали, ведь верили, что "в день Владимира отдыхает душа и очищается сердце".
Народные поговорки
"На день Владимира солнце играет - хороший урожай обещает".
"Если на день Владимира идет дождь - осень будет с грибами".
"Владимир - Красное Солнышко - светом землю благословляет".
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