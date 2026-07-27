Жара или дожди осенью: о чем говорят народные приметы 28 июля

Народные приметы 28 июля подсказывают, какими будут август и осень. Традиции этого дня также связаны с урожаем, погодой и древними верованиями.

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Приметы на 28 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что означают народные приметы на 28 июля

Какие обычаи и запреты существовали в этот день

В Украине чтят память князя Владимира Великого - правителя, крестившего Русь. В народной традиции этот день называли "Владимир - Красное Солнышко", а основное внимание наши предки уделяли наблюдениям за природой: по погоде в день Владимира определяли, какими будут август, осень и будущий урожай. Главред расскажет об этом подробнее.

Главные приметы 28 июля

Наблюдения за погодой, птицами и насекомыми помогали людям планировать дальнейшие полевые работы.

видео дня

О погоде и временах года

Солнечный день - к теплому и ясному августу.

Утренний туман предвещает дождливую осень.

Гроза - осень будет влажной, но урожайной.

Гром вечером - осень наступит поздно.

Молния без грома - впереди длительная сухая погода.

Ветер с юга - к жаре, с севера - к прохладе.

Обильная роса утром - день будет ясным и солнечным.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Наблюдения за природой

Тихая вода в реке - осень пройдет спокойно, без бурь.

Ласточки летают высоко - хорошая погода продержится ещё долго.

Вечером не слышно сверчков - скоро пойдёт дождь.

Пчелы активно трудятся - летнее тепло задержится надолго.

Приметы на урожай

Дождь в этот день сулит обильный урожай хлеба.

Гроза предвещает урожайную осень.

Традиции и поверья

Помимо примет, с этим днем связаны и древние обычаи. В селах отмечали день воды: купались в реках, мыли скот и чистили колодцы. Считалось, что вода в день Владимира обладает особой силой и смывает болезни.

Также хозяйки пекли хлеб из нового зерна, а мужчины проверяли хозяйство перед жатвой. Тяжёлого труда и ссор в этот день избегали, ведь верили, что "в день Владимира отдыхает душа и очищается сердце".

Народные поговорки

"На день Владимира солнце играет - хороший урожай обещает".

"Если на день Владимира идет дождь - осень будет с грибами".

"Владимир - Красное Солнышко - светом землю благословляет".

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