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Назван лучший способ хранения моркови: она останется сочной до весны

Инна Ковенько
27 июля 2026, 03:13
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Морковь может оставаться сочной и хрустящей до самой весны, если правильно ее хранить.
Назван лучший способ хранения моркови: она останется сочной до весны
Как сохранить морковь свежей до весны / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как сохранить морковь свежей до весны
  • Можно ли хранить морковь в холодильнике
  • Где нельзя хранить морковь

Морковь относится к тем овощам, которые чаще всего доставляют хлопоты при хранении. Она может быстро потерять упругость, прорасти или загнить.

Главред расскажет о проверенных методах, которые помогут сохранить урожай до весны сочным и хрустящим.

видео дня

Как сохранить морковь свежей до весны

Для длительного хранения важно правильно выкопать морковь. Делать это следует в сухую погоду, осторожно, чтобы не повредить корнеплоды, пишет News You. Ботву рекомендуем обрезать сразу, оставляя небольшой хвостик длиной в несколько миллиметров. Это предотвращает потерю влаги через зелень. Морковь не мойте, а лишь отряхните от земли и подсушите в тени. Влага на поверхности провоцирует гниль, поэтому мокрые плоды в хранилище класть нельзя.

Хранение в песке

Самый распространенный способ - укладка моркови в ящики с влажным песком. Корнеплоды размещают слоями так, чтобы они не соприкасались друг с другом, пересыпая каждый слой песком. Благодаря этому поддерживается стабильная влажность, и морковь не вянет. Некоторые вместо песка используют опилки хвойных пород, которые также хорошо удерживают влагу.

Глиняная оболочка

Еще один надежный метод - окунуть каждую морковку в жидкую глину и подсушить. Такая "рубашка" образует защитный барьер, предотвращающий высыхание и развитие болезней. Морковь, обработанная глиной, может храниться очень долго и оставаться сочной.

Что нельзя хранить в холодильнике
Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Оптимальные условия

Лучше всего морковь хранится в погребе при температуре около нуля или на несколько градусов выше. Если урожай небольшой, его можно хранить и в холодильнике. Для этого морковь складывают в полиэтиленовый пакет с несколькими отверстиями для вентиляции.

Даже при правильных условиях морковь нужно время от времени перебирать. Попорченные корнеплоды следует сразу убирать, чтобы они не портили остальные. Такой контроль поможет сохранить запасы свежими и хрустящими в течение всей зимы.

Смотрите видео о том, как правильно хранить морковь:

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Об источнике: News You

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