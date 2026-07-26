РФ атакует обновленным дроном: "Флэш" предупредил об опасности "Бумеранга"

Гавное:
- Появилась обновленная серийная версия российского беспилотника "Бумеранг"
- Дрон получил систему наведения на цель и усовершенствованные решения
Советник президента Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о появлении обновленной серийной версии российского беспилотника "Бумеранг".
В своем Telegram он опубликовал фотографии аппарата и рассказал о его новых технических возможностях.
По словам специалиста, российские разработчики внесли ряд изменений, направленных на повышение эффективности работы дрона.
Что известно о дроне "Бумеранг"
В частности, беспилотник получил систему наведения на цель, а также усовершенствованные решения, связанные с радиоуправлением и передачей сигнала.
Эксперт отметил, что модернизация затронула сразу несколько важных элементов конструкции и электроники.
"Наведение на цель, разнесенный прием, быстрое изменение частот на антеннах, видео выше 6 ГГц", – рассказал об обновлении "Флэш".
По оценке Бескрестнова, перечисленные изменения свидетельствуют о дальнейшем совершенствовании российских беспилотных систем и адаптации их к современным условиям применения.
Новая разработка РФ: в чем опасность
По словам экспертов, впервые был зафиксирован случай, когда российские беспилотники "Молния" управлялись через дрон "Гербера". Ранее подобное взаимодействие между этими двумя системами считалось невозможным из-за отсутствия совместимости.
Отмечается, что МЭШ-модемы, используемые на дронах "Молния" и "Гербера" (которую также называют "Шахедом"), работают в одном диапазоне частот и выпускаются одним китайским производителем. Однако до этого времени они не могли взаимодействовать между собой из-за действовавших лицензионных ограничений.
Российские удары по Украине - новости по теме
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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.
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