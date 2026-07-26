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РФ атакует обновленным дроном: "Флэш" предупредил об опасности "Бумеранга"

Алексей Тесля
26 июля 2026, 16:25
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Российские разработчики внесли ряд изменений, направленных на повышение эффективности работы дрона.
Бумеранг
РФ применяет дроны Бумеранг / Коллаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Гавное:

  • Появилась обновленная серийная версия российского беспилотника "Бумеранг"
  • Дрон получил систему наведения на цель и усовершенствованные решения

Советник президента Украины и эксперт по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил о появлении обновленной серийной версии российского беспилотника "Бумеранг".

В своем Telegram он опубликовал фотографии аппарата и рассказал о его новых технических возможностях.

видео дня

По словам специалиста, российские разработчики внесли ряд изменений, направленных на повышение эффективности работы дрона.

Screenshot
/ t.me/serhii_flash

Что известно о дроне "Бумеранг"

В частности, беспилотник получил систему наведения на цель, а также усовершенствованные решения, связанные с радиоуправлением и передачей сигнала.

Эксперт отметил, что модернизация затронула сразу несколько важных элементов конструкции и электроники.

"Наведение на цель, разнесенный прием, быстрое изменение частот на антеннах, видео выше 6 ГГц", – рассказал об обновлении "Флэш".

По оценке Бескрестнова, перечисленные изменения свидетельствуют о дальнейшем совершенствовании российских беспилотных систем и адаптации их к современным условиям применения.

Новая разработка РФ: в чем опасность

По словам экспертов, впервые был зафиксирован случай, когда российские беспилотники "Молния" управлялись через дрон "Гербера". Ранее подобное взаимодействие между этими двумя системами считалось невозможным из-за отсутствия совместимости.

Отмечается, что МЭШ-модемы, используемые на дронах "Молния" и "Гербера" (которую также называют "Шахедом"), работают в одном диапазоне частот и выпускаются одним китайским производителем. Однако до этого времени они не могли взаимодействовать между собой из-за действовавших лицензионных ограничений.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия может усилить удары баллистическими ракетами по Киеву из-за стремления Кремля одержать "победу" накануне выборов в Госдуму РФ в сентябре.

Напомним, заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Андрей Лебеденко рассказал, что Россия сократила масштабы ракетных программ и сосредоточилась на развитии ударных беспилотников, в частности новых модификаций "Шахедов".

Ранее сообщалось, что Россия изменила тактику ударов по Киеву, чаще применяя баллистические ракеты и быстрые реактивные дроны. Новые типы БПЛА, в частности "Бандероль", затрудняют работу украинской ПВО из-за высокой скорости.

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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

С июля 2026 года - советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны.

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