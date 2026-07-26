Деньги не вернуть: люди жалуются на блокировку счетов ПриватБанка

Основные претензии касаются порядка возврата оставшихся на счетах средств.

https://glavred.info/economics/dengi-ne-vernut-lyudi-zhaluyutsya-na-blokirovku-schetov-privatbanka-10783658.html Ссылка скопирована

Клиент рассказал о странном инциденте в Приват24 / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

Клиент заявил об отказе вернуть деньги дистанционно

Банк потребовал личный визит в отделение

Жалобы направлены в НБУ и профильное министерство

Клиент ПриватБанка заявил, что после расторжения договора банк отказался дистанционно перечислить остаток средств на его счет в другом украинском банке. Как рассказал мужчина на портале Минфин, он находится на временно оккупированной территории Украины и не имеет возможности лично посетить отделение.

По словам клиента, ПриватБанк в одностороннем порядке прекратил с ним договорные отношения и закрыл счета. При этом сам факт закрытия счетов мужчина не оспаривает.

видео дня

Основные претензии касаются порядка возврата оставшихся на счетах средств.

Как утверждает клиент, после закрытия счетов он направил в банк официальное заявление с просьбой перевести остаток денег на его счет в другом украинском банке по реквизитам IBAN.

По его словам, документ был подписан квалифицированной электронной подписью через государственный сервис "Дія.Підпис".

Клиент ссылается на законодательство Украины, согласно которому квалифицированная электронная подпись имеет такую же юридическую силу, как и собственноручная.

Однако, как утверждает мужчина, сотрудники банка отказались выполнять перевод и сообщили, что для получения средств необходимо лично обратиться в отделение.

"Поддержка ПриватБанка наотрез отказывается выполнять перевод и цинично заявляет, что я обязан лично явиться в отделение", - говорится в отзыве.

По словам клиента, сейчас он официально находится на временно оккупированной территории Украины, а выезд на подконтрольную Киеву территорию, по его утверждению, невозможен и связан с риском для жизни.

Мужчина считает, что требование личного визита в отделение фактически лишает его возможности распоряжаться собственными средствами.

В своем обращении он просит руководство ПриватБанка принять заявление, подписанное через "Дія.Підпис", и дистанционно перечислить деньги по указанным банковским реквизитам.

Кроме того, клиент сообщил, что уже направил официальные обращения в Национальный банк Украины и Министерство развития общин и территорий Украины, указав, что жалоба также касается вопросов защиты прав граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиент ПриватБанка сделал важное заявление по поводу возврата средств. Он подчеркнул, что блокировка платежей существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, и это требует оперативного вмешательства руководства банка. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что клиент ПриватБанка во время обращения заявил о неполадках в работе сервисов банка. По его словам, проблемы с терминалами поможет решить текущую организационно-техническую проверку и корректировка регламентов обслуживания клиентов в отделениях.

Как ранее сообщал Главред, клиент ПриватБанка высказал позицию по поводу порядка дистанционного перечисления остатка средств. Он обратил внимание на сложные списание средств и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред