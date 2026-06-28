"Деньги не могли испариться": с терминалами ПриватБанка начались серьезные проблемы

Недовольны клиент банка рассказал подробности.

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Банкоматы Приватбанка выдают не все наличные / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Терминал не вернул 2000 грн после отмены операции

Клиент требует повторной проверки заявки банка

Клиент ПриватБанка пожаловался на работу терминала самообслуживания, который, по его словам, во время пополнения карты не вернул часть наличных после отмены операции.

Несмотря на обращение в банк, заявитель получил отказ в возврате средств, поделился он на портале Минфин.

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Соответствующий отзыв мужчина опубликовал на специализированном финансовом портале.

По его словам, инцидент произошел 18 июня около 17:50 в терминале ПриватБанка, расположенном по адресу: Хмельницкий, улица Заричанская, 5/3.

Клиент рассказал, что попытался пополнить банковскую карту, внеся в терминал 10 купюр по 500 гривен — всего 5000 гривен.

Однако после проверки наличных терминал отобразил на экране сумму всего 3000 гривен.

Поскольку отображенная сумма не соответствовала внесенной, мужчина сразу отменил операцию.

"Терминал вернул мне 3000 грн (6 купюр), а 2000 грн (4 купюры по 500) просто оставил себе", — утверждает клиент.

Сразу после происшествия он обратился на горячую линию банка, где было зарегистрировано обращение о возврате средств.

Однако спустя неделю ожидания банк отказал в удовлетворении заявки №31642519.

По словам клиента, причиной отказа стало заключение о том, что во время инкассации терминала никаких излишков денежных средств обнаружено не было.

Мужчина не согласился с таким объяснением и повторно обратился в службу поддержки. Там ему пообещали провести более детальную проверку, однако заявитель сомневается в эффективности стандартной процедуры.

По его мнению, сотрудники могли проверить только основные кассеты терминала, тогда как купюры могли остаться в другом отсеке устройства.

"Они застряли в сбросной кассете или непосредственно в тракте подачи купюр после того, как я нажал "Отменить". Деньги не могли испариться, они находятся внутри терминала", — заявил клиент.

В своем обращении он попросил представителей банка взять заявку №31642519 под личный контроль и провести дополнительную техническую проверку.

В частности, мужчина требует проанализировать электронные журналы работы валидатора, а также физически осмотреть кассету для сброса банкнот и тракт приема наличных.

На момент публикации официального комментария ПриватБанка по данной ситуации не поступало.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиент ПриватБанка сделал важное заявление по поводу проблем с возвратом средств. Он подчеркнул, что исчезновение наличных существенно повлияет на дальнейшее развитие ситуации и потребует тщательной технической проверки со стороны банка. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что клиент ПриватБанка в своём отзыве на портале Минфин заявил о несоответствии внесённой и отображённой суммы в терминале. По его словам, пролонгация депозита и подобные инциденты отражают системные риски и требуют вмешательства руководства для защиты интересов клиентов.

Как ранее сообщал Главред, клиент ПриватБанка потребовал взять заявку №31642519 под личный контроль. Клиент обратил внимание на сложные случаи блокировки платежей и затяжные сроки рассмотрения жалоб, и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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