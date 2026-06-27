Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

Хотя в летний период наблюдается рост предложения молока, цены на него могут повыситься.

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Когда подорожают молочные продукты / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

Эксперт прогнозирует подорожание молочной продукции

Больше всего может вырасти цена на сметану

Причина — рост затрат производителей и сокращение поголовья коров

В Украине будут дорожать молочные продукты. В частности, цены на молоко, сметану и сливочное масло могут вырасти уже в июле. Об этом в комментарии Главреду сообщил ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус.

По его словам, летний период традиционно характеризуется сезонным увеличением предложения молока, однако высокие температуры негативно влияют на продуктивность коров, особенно в частных хозяйствах, где технологические возможности для минимизации теплового стресса ограничены.

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"Дополнительным фактором остается длительное сокращение поголовья коров, что приводит к уменьшению валового производства молока и соответствующему сокращению предложения сырья на внутреннем рынке", — отметил он.

Эксперт добавил, что существенное влияние на формирование себестоимости молока оказывает также рост затрат на оплату труда, обусловленный дефицитом рабочей силы в аграрном секторе.

"В результате производители молока сталкиваются с постоянным ростом производственных затрат. В то же время молокоперерабатывающие предприятия и торговые сети функционируют в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения, что сдерживает возможности повышения отпускных цен на молочную продукцию", — подчеркнул Свиноус.

По его мнению, в июле 2026 года розничная цена пастеризованного молока жирностью 2,6 % может вырасти до 76,03 грн/кг (+1,1 %), сметаны жирностью 20 % — до 205 грн/кг (+1,7 %), а сливочного масла "Сельское" жирностью 72,5 % — до 666,4 грн/кг (+1,4 %).

Что происходит с ценами на молоко

Народный депутат Дмитрий Соломчук заявлял, что, несмотря на рост цен в магазинах, закупочная стоимость молока у фермеров снизилась с 22 грн до 16,5 грн за литр.

По его словам, это связано с высокими наценками торговых сетей и дополнительными расходами поставщиков.

"На полках магазинов молоко подорожало, а у фермеров закупочная цена упала… маржа розничной торговли достигает около 50%. Это слишком, и нужно делать цены более доступными для потребителей", — подчеркнул он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, Светлана Черемисина говорила, что пшеничный хлеб из муки высшего сорта в июле подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 грн/кг.

В то же время в Украине снижаются цены на помидоры. Причиной удешевления стало массовое поступление на рынок томатов из летних теплиц, что усилило конкуренцию и увеличило предложение практически по всей стране.

Также в Украине снизились отпускные цены на тепличные огурцы. Падение цен спровоцировало увеличение предложения из летних теплиц южных и западных регионов.

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О персоне: Иван Свиноус Иван Свиноус — ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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