Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

Ключевые тезисы:
- Эксперт прогнозирует подорожание молочной продукции
- Больше всего может вырасти цена на сметану
- Причина — рост затрат производителей и сокращение поголовья коров
В Украине будут дорожать молочные продукты. В частности, цены на молоко, сметану и сливочное масло могут вырасти уже в июле. Об этом в комментарии Главреду сообщил ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус.
По его словам, летний период традиционно характеризуется сезонным увеличением предложения молока, однако высокие температуры негативно влияют на продуктивность коров, особенно в частных хозяйствах, где технологические возможности для минимизации теплового стресса ограничены.
"Дополнительным фактором остается длительное сокращение поголовья коров, что приводит к уменьшению валового производства молока и соответствующему сокращению предложения сырья на внутреннем рынке", — отметил он.
Эксперт добавил, что существенное влияние на формирование себестоимости молока оказывает также рост затрат на оплату труда, обусловленный дефицитом рабочей силы в аграрном секторе.
"В результате производители молока сталкиваются с постоянным ростом производственных затрат. В то же время молокоперерабатывающие предприятия и торговые сети функционируют в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения, что сдерживает возможности повышения отпускных цен на молочную продукцию", — подчеркнул Свиноус.
По его мнению, в июле 2026 года розничная цена пастеризованного молока жирностью 2,6 % может вырасти до 76,03 грн/кг (+1,1 %), сметаны жирностью 20 % — до 205 грн/кг (+1,7 %), а сливочного масла "Сельское" жирностью 72,5 % — до 666,4 грн/кг (+1,4 %).
Что происходит с ценами на молоко
Народный депутат Дмитрий Соломчук заявлял, что, несмотря на рост цен в магазинах, закупочная стоимость молока у фермеров снизилась с 22 грн до 16,5 грн за литр.
По его словам, это связано с высокими наценками торговых сетей и дополнительными расходами поставщиков.
"На полках магазинов молоко подорожало, а у фермеров закупочная цена упала… маржа розничной торговли достигает около 50%. Это слишком, и нужно делать цены более доступными для потребителей", — подчеркнул он.
Цены на продукты — последние новости
Как сообщал Главред, Светлана Черемисина говорила, что пшеничный хлеб из муки высшего сорта в июле подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 грн/кг.
В то же время в Украине снижаются цены на помидоры. Причиной удешевления стало массовое поступление на рынок томатов из летних теплиц, что усилило конкуренцию и увеличило предложение практически по всей стране.
Также в Украине снизились отпускные цены на тепличные огурцы. Падение цен спровоцировало увеличение предложения из летних теплиц южных и западных регионов.
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О персоне: Иван Свиноус
Иван Свиноус — ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
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