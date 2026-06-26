Бензин со спиртом, доплата за посылки и тариф на воду: что изменится для украинцев с 1 июля

Середина лета для украинцев будет насыщена переменами.

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Что изменится с 1 июля 2026 года — список / Коллаж: Главред

Уже с 1 июля в Украине вступит в силу ряд нововведений, которые могут отразиться как на кошельках граждан, так и на повседневной жизни. Водителям придется привыкать к бензину со спиртом, части украинцев — платить больше за воду, а тем, кто отправляет посылки в Евросоюз, — учитывать новые сборы и правила оформления.

Какие решения вступают в силу уже в ближайшие дни, кому придется платить больше, а кто сможет воспользоваться новыми возможностями — разбирался Главред.

Бензин со спиртом — что изменится для водителей

С 1 июля на АЗС в Украине начнет действовать новый стандарт топлива Е10, который предусматривает добавление в бензин до 10% биоэтанола. Этот шаг является частью перехода к европейским нормам топливного рынка и унификации стандартов с ЕС. Как пояснил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, существенного удара по карману водителей не будет.

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"Эти 50–75 копеек за литр никто и не заметит на фоне 75 грн/л на заправке, и никто даже не станет пересматривать цену из-за этого. Никаких изменений в качестве топлива и его свойствах не произойдет. Раньше использовался нефтехимический октаноподвышатель, теперь будет использоваться растительный. У нас уже много биоэтанола, а в течение 2–3 лет его станет в десять раз больше — соответствующие мощности уже строятся. Это позволит нам сократить импорт бензина (для чего нужно не останавливаться, а массово внедрять топлива с высоким содержанием биоэтанола, включая Е85), нарастить экспорт биоэтанола (хотя Европа не очень нас ждет), загрузить агрокомплекс", — объясняет Куюн.

О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Посылки из Украины в ЕС подорожают

Глава "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что с 1 июля все 27 стран ЕС начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок (стоимостью свыше 45 евро).

Из-за очень сжатых сроков страны будут вводить новые правила постепенно. В частности, если НДС уже уплачен на маркетплейсе — будет взиматься сервисный сбор в размере 3 евро (примерно 155 гривен) за каждый товарный код. Если НДС не уплачен, а страна уже технически готова — "Укрпочта" сразу будет оформлять и НДС (сначала это будут 5 стран, остальные присоединятся позже). Также могут взиматься национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.

Ежедневный поезд и платный проезд для школьников — кому нужно подготовиться

В "Укрзализныце" сообщили, что начиная с 28 июня пассажирский поезд Киев-Кишинев будет курсировать ежедневно. Также изменено время отправления из Кишинева. В частности, с 29 июня поезд будет отправляться в 19:52 вместо 17:42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты. В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны.

Также в КГГА заявили, что с 1 июля по 31 августа проезд в общественном транспорте столицы для школьников будет платным. На время каникул скидка по проездным составит 75%.

Стоимость проездных:

325 грн — безлимитный на месяц;

162,50 грн – безлимитный на вторую половину месяца;

72,50 грн – 46 поездок;

97,50 грн – 62 поездки;

143,75 грн – 92 поездки;

192,50 грн – 124 поездки.

Приобрести льготный проездной можно несколькими способами:

в приложении "Киев Цифровой";

в терминалах самообслуживания;

на сайте КП "ГИОЦ";

в приложении EasyPay.

Разовые поездки также можно приобрести по ученическому билету, однако скидка 75% на них не распространяется.

Кроме того, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить и курсанты высших военных учебных заведений города.

Новые проверки Гоструда

С 1 июля полномочия по осуществлению контроля за выполнением норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью переданы Государственной службе по вопросам труда. Соответствующее постановление Кабинет Министров утвердил еще 27 мая 2026 года.

Теперь контролирующий орган сможет проводить мониторинг по месту деятельности предпринимателя. Инспекторам будет разрешено:

изучать документы и реестры;

получать письменные и устные объяснения;

требовать заверенные копии документов;

пользоваться государственными реестрами и открытыми базами данных;

получать сведения от других государственных органов и юридических лиц.

По результатам проверки составляется акт с расчетом выполнения или невыполнения норматива трудоустройства лиц с инвалидностью. Работодателям следует заранее провести внутренний аудит кадровой документации, чтобы успеть исправить недостатки до вмешательства Гоструда.

Тарифы на воду – что изменится с 1 июля

В июле общенационального повышения тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение в Украине не предусмотрено, однакостоимость водоснабжения и водоотведения меняется решениями отдельных водоканалов и местных властей, поэтому ситуация различается в зависимости от города.

Таким образом,вряде городов уже утверждено или рассматривается существенное повышение тарифов:

Ивано-Франковск — предлагается повышение совокупного тарифа на воду и водоотведение до 65,51 грн за кубометр, что более чем вдвое превышает действующий уровень.

— предлагается повышение совокупного тарифа на воду и водоотведение до 65,51 грн за кубометр, что более чем вдвое превышает действующий уровень. Ужгород — рассматривается тариф около 91,24 грн за кубометр, что примерно на 120% больше текущего.

— рассматривается тариф около 91,24 грн за кубометр, что примерно на 120% больше текущего. Запорожье — местный водоканал инициировал значительное повышение, которое может вступить в силу с июля после необходимых согласований.

— местный водоканал инициировал значительное повышение, которое может вступить в силу с июля после необходимых согласований. Тернополь — также продолжается процесс пересмотра тарифов, обсуждаются значительные изменения стоимости услуг.

В ряде других городов и общин (в частности, Винница, Днепр, Одесса, Бородянка и другие) водоканалы представили расчеты новых тарифов или уже приняли решения о повышении.

Основные причины, которые называют водоканалы:

подорожание электроэнергии;

рост стоимости реагентов для очистки воды;

увеличение расходов на ремонт сетей;

повышение зарплат и стоимости топлива;

многолетнее сдерживание тарифов, из-за чего они перестали покрывать фактические расходы предприятий.

При этом тарифы на электроэнергию, природный газ, тепло и горячую воду в июле останутся без изменений.

"еОселя" по-новому – что меняется

17 июля 2026 года вступят в силу решения Кабинета Министров относительно механизма использования средств в рамках программы "Жилье для ВПЛ из ТОТ".

Как сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины, ваучеры на сумму до 2 млн гривен разрешается использовать непосредственно на покупку объекта недвижимости и некоторые другие нужды. Уже скоро диапазон применения расширят для ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые:

имеют статус участника боевых действий;

являются лицами с инвалидностью вследствие войны.

Жилищные ваучеры можно будет использовать для погашения первого взноса по доступной ипотеке "еОселя". Также в правительстве уточнили порядок оформления таких сделок и действия нотариуса при покупке недвижимости.

Кроме того, с 17 июля льготной ипотечной ставкой 3% по государственной программе "еОселя" смогут воспользоваться ветераны, участники войны и члены семей погибших воинов. По состоянию на июнь 2026 года для них действуют стандартные условия кредита: 7% годовых в течение первых 10 лет, 10% годовых — с 11-го года.

Заявители смогут взять кредит на срок до 20 лет. Если участникам программы не исполнилось 25 лет, для них минимальный первоначальный взнос составляет от 10%. Для заемщиков от 26 лет размер взноса составляет 20% от стоимости жилья и более.

Обязательная эвакуация в Черниговской области — кому придется переехать

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что по запросу военных с 1 июля в регионе объявлена обязательная эвакуация еще из 12 приграничных сел.

Речь идет о 12 приграничных населенных пунктах в четырёх общинах:

Корюковская ТГ:

Прибинь

Шишковка

Рудня

Городнянская ТГ:

Лемешевка

Мощенка

Новгород-Северская ТГ:

Воробьевка

Камень

Каменская Слобода

Карабаны

Чайкино

Семеновская ТГ:

Газопроводная

Александровка

Также принято решение о продлении мер обязательной эвакуации из семи приграничных сел, где она была объявлена зимой.

Речь идет о следующих населенных пунктах:

Сновская ТГ:

Горск

Городнянская ТГ:

Бериловка

Новгород-Северская ТГ:

Бучки

Гремьяч

Будо-Воробьевская

Семеновская ТГ:

Костобобров

Железный Мост

Жителей проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы задействованы. Есть утвержденные эвакуационные маршруты и транспорт. Расселение людей — обязательное условие. Места для временного проживания будут обеспечены. Эвакуацию должны завершить за два месяца.

Курс валют в июле – сколько будут стоить доллар и евро

Как рассказал в комментарии Главреду директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в июле валютный рынок может оставаться чувствительным к нескольким факторам.

Один из главных — активность импортеров.

"В этот период бизнес традиционно увеличивает закупки топлива, техники, оборудования и товаров, необходимых для подготовки к осенне-зимнему сезону. Это формирует дополнительный спрос на валюту и может влиять на динамику курса", — добавил Лесовой.

Еще один важный фактор — ситуация на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. По словам банкира, подорожание энергоносителей автоматически увеличивает валютные потребности импортеров топлива. Не менее важной остается и регулярность поступления международной финансовой поддержки: чем стабильнее эти поступления, тем спокойнее реагирует рынок. При этом наиболее непредсказуемым риском по-прежнему остается война. В частности, удары по энергетической, транспортной или другой критической инфраструктуре могут быстро изменить ожидания бизнеса и граждан. В такие периоды спрос на валюту часто носит не экономический, а защитный характер: люди покупают доллар или евро, чтобы снизить собственные риски в условиях неопределенности. Именно этот психологический фактор способен время от времени вызывать краткосрочные всплески спроса.

"По нашим оценкам, в июле курс доллара, скорее всего, будет находиться в пределах 44,5–45,5 грн/$. Евро может колебаться в диапазоне 51–53 грн/€, если соотношение евро/доллар на мировом рынке будет оставаться в пределах 1,14–1,18. То есть общая ситуация на валютном рынке будет оставаться в приемлемом режиме — без чрезмерных колебаний", — уточнил Лесовой.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

Цены в июле — сколько будут стоить продукты

По словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ивана Свиноуса, летний период традиционно характеризуется сезонным увеличением предложения молока, однако высокие температуры негативно влияют на продуктивность коров, особенно в частных хозяйствах, где технологические возможности для минимизации теплового стресса ограничены.

Дополнительным фактором остается длительное сокращение поголовья коров, что приводит к уменьшению валового производства молока и соответствующему сокращению предложения сырья на внутреннем рынке.

Существенное влияние на формирование себестоимости молока оказывает также рост затрат на оплату труда, обусловленный дефицитом рабочей силы в аграрном секторе.

В результате производители молока сталкиваются с постоянным повышением производственных затрат. Вместе с тем молокоперерабатывающие предприятия и торговые сети функционируют в условиях ограниченного платежеспособного спроса населения, что сдерживает возможности повышения отпускных цен на молочную продукцию.

Ситуация осложняется усилением конкуренции со стороны импортных производителей. По итогам января-мая 2026 года отрицательное сальдо внешней торговли молочными продуктами Украины достигло 85,7 млн долл. США. При этом сократились поступления от экспорта, тогда как объемы импорта продолжили расти: ввоз сыров увеличился на 9%, а сыворотки — почти в два раза.

Учитывая это, эксперты в июле прогнозируют незначительное повышение закупочных цен на молоко, поступающее от сельскохозяйственных предприятий на переработку.

"Ожидается, что цена молока сорта "экстра" составит около 21,90 грн/кг без НДС, что на 3,6 % больше по сравнению с апрелем текущего года. Для молока высшего сорта прогнозируемый уровень цены составит 20,2 грн/кг (+2,2 %), а первого сорта – 18,04 грн/кг (+2,1 %)", – пояснил Свиноус.

Однако, по мнению специалиста, даже такое повышение не компенсирует рост затрат на корма, энергоносители, оплату труда и другие производственные ресурсы.

"По прогнозным расчетам, в июле 2026 года розничная цена пастеризованного молока жирностью 2,6 % может вырасти до 76,03 грн/кг (+1,1 %), сметаны жирностью 20 % — до 205 грн/кг (+1,7%), а масла "Селянское" жирностью 72,5 % — до 666,4 грн/кг (+1,4%)", — добавил эксперт.

В то же время, по мнению ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Натальи Копытец, в июле 2026 года розничные цены на основные виды мяса — говядина, свинина, курица — не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

Также в июле будет наблюдаться подорожание хлеба и ряда круп. Главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина пояснила, что пшеничный хлеб из муки высшего сорта подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 грн/кг.

"Цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта может вырасти до 57 грн/кг (+3–5 %), ржаной хлеб — до 58–59 грн/кг (+2,5–4 %), а на батон — до 35 грн за 500 граммов (+3–4 %). Основными причинами дальнейшего роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия остаются повышение производственных затрат на всех этапах цепочки создания продукции. Наибольшее влияние оказывают подорожание электроэнергии и горюче-смазочных материалов, рост логистических затрат, увеличение расходов на оплату труда в условиях дефицита кадров, а также повышение стоимости сырья и вспомогательных материалов", — пояснила эксперт.

Также тенденция к подорожанию, как отмечает Черемисина, сохраняется и на рынке круп.

"Наиболее заметный рост цен наблюдается в сегменте традиционных для украинских потребителей круп. С начала года гречневая крупа подорожала до 79,29 грн/кг, что на 76,7 % превышает показатель начала года. Пшено подорожало до 57,11 грн/кг (+70,1 %). Менее стремительное, но также ощутимое подорожание зафиксировано для ячной крупы, которая сейчас стоит 25,93 грн/кг (+8,6 %), и пшеничной крупы – 23,78 грн/кг (+8,3 %). Манная крупа подорожала до 30,05 грн/кг (+2,1 %), а рис – до 52,65 грн/кг (+1,5 %)", – добавила эксперт.

Основными факторами роста цен на крупы остаются повышение затрат на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, увеличение стоимости энергоресурсов, логистики и топлива, а также рост затрат на оплату труда. Дополнительное влияние оказывают последствия военных действий, затрудняющие производственные процессы и функционирование продовольственных цепочек. Причем особенно чувствительным к воздействию этих факторов остается рынок гречки.

"При текущей рыночной конъюнктуре и с учетом имеющихся затратных факторов в июле 2026 года ожидается дальнейшее повышение цен на крупичную продукцию. Наиболее заметное подорожание, вероятно, сохранится в сегменте гречки, где цена может вырасти еще на 5–10 % и достичь 84–88 грн/кг. Пшено, по прогнозным оценкам, может подорожать еще на 3–5 % и стоить 60–63 грн/кг. Рис также имеет потенциал к дальнейшему подорожанию. По прогнозным расчетам ученых Института аграрной экономики, его стоимость может вырасти на 3–5 % и приблизиться к отметке 55 грн/кг. Рост цен в этом сегменте в значительной степени зависит от ситуации на мировом рынке, валютных колебаний и логистических затрат, поскольку значительная часть риса поступает на внутренний рынок за счет импорта", — резюмировала Черемисина.

Зато цены на овощи и фрукты в июле, как ожидается, снизятся. По словам главного научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", Инны Сало, с постепенным сезонным расширением предложения ожидается снижение цен по сравнению с нынешними на овощи борщевого набора — до 15%, на фрукты, а также на ягоды и косточковые — до 10%.

Цены на салатные овощи в течение июля 2026 года, вероятно, снизятся на 20% по сравнению с нынешними ценами.

Об источнике: Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" — это ведущее государственное научное учреждение Украины, которое уже более века формирует стратегию развития сельского хозяйства страны. Именно здесь разрабатываются законопроекты, программы реформирования АПК и стратегии продовольственной безопасности, которые затем рассматриваются Верховной Радой и Кабинетом министров. На протяжении многих лет учреждение возглавляет академик Юрий Лупенко. Его прогнозы относительно развития агросектора считаются одними из самых авторитетных в Украине. Учёные центра (например, Александр Захарчук, Николай Пугачёв) постоянно публикуют аналитические материалы об экспортных возможностях Украины на рынках ЕС и Азии. В настоящее время институт активно работает над адаптацией к требованиям ЕС — подготовкой украинского фермерства к вступлению в Евросоюз и интеграцией в Общую сельскохозяйственную политику (CAP).

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