Зачем прокалывать яйцо иглой: секретный кулинарный трюк для хозяек

Читайте в материале:
- Как правильно проделать отверстие в скорлупе
- Почему яйца могут трескаться во время варки
- Как быстро проверить готовность яиц
Перед варкой яиц опытные кулинары часто применяют простой, но эффективный лайфхак - прокалывают скорлупу обычной иглой. Этот нехитрый приём помогает решить одну из самых распространённых проблем на кухне: сложность очистки вареных яиц от скорлупы. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает ТСН, небольшое отверстие в скорлупе способно облегчить процесс приготовления и сделать готовый продукт более аккуратным на вид. Особенно полезен этот способ перед приготовлением салатов, закусок или фаршированных яиц, где важно сохранить целостность белка.
Как работает этот лайфхак
Секрет заключается в том, что прокол делают с тупого конца яйца, где расположена воздушная камера. При нагревании воздух внутри расширяется, а небольшое отверстие помогает снизить давление под скорлупой. Благодаря этому риск повреждения яйца во время варки может уменьшиться.
Кроме того, некоторые хозяйки утверждают, что после такого прокола скорлупа отделяется легче, а поверхность белка остается более ровной и гладкой.
Как правильно прокалывать яйцо
Для этого достаточно обычной иглы или тонкой булавки. Прокол должен быть очень маленьким и неглубоким. Важно не давить слишком сильно, чтобы не повредить внутреннюю оболочку и не вызвать появление трещин.
Прокалывать яйцо рекомендуют непосредственно перед варкой. После этого его можно опускать в воду и готовить обычным способом.
Видео о том, как правильно варить яйца, можно посмотреть здесь:
Как избежать трещин при варке
Еще одна распространенная ошибка - опускать яйца в кастрюлю сразу после того, как их достали из холодильника. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин на скорлупе.
Чтобы этого не произошло, яйцам желательно дать немного полежать при комнатной температуре. Также многие хозяйки добавляют в воду несколько ложек соли. Даже если скорлупа треснет, это поможет белку быстрее свернуться и меньше вытекать наружу.
Как проверить готовность яйца
Если возникают сомнения, сварилось ли яйцо, можно воспользоваться простым способом. Покрутите его на ровной поверхности: твёрдо сваренное яйцо будет вращаться быстро и равномерно, тогда как сырое или недоваренное из-за жидкого содержимого будет двигаться медленнее и менее стабильно.
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Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
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