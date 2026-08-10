Зачем прокалывать яйцо иглой: секретный кулинарный трюк для хозяек

Яйца легче чистить после небольшого прокола скорлупы. Вареные яйца остаются целыми, если правильно проделать отверстие и не допустить появления трещин

https://glavred.info/lifehack/navishcho-protikati-yayce-golkoyu-sekretniy-kulinarniy-tryuk-dlya-gospodin-10787354.html Ссылка скопирована

Зачем прокалывать яйца / Коллаж: Главред, скриншоты

Читайте в материале:

Как правильно проделать отверстие в скорлупе

Почему яйца могут трескаться во время варки

Как быстро проверить готовность яиц

Перед варкой яиц опытные кулинары часто применяют простой, но эффективный лайфхак - прокалывают скорлупу обычной иглой. Этот нехитрый приём помогает решить одну из самых распространённых проблем на кухне: сложность очистки вареных яиц от скорлупы. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает ТСН, небольшое отверстие в скорлупе способно облегчить процесс приготовления и сделать готовый продукт более аккуратным на вид. Особенно полезен этот способ перед приготовлением салатов, закусок или фаршированных яиц, где важно сохранить целостность белка.

видео дня

Как работает этот лайфхак

Секрет заключается в том, что прокол делают с тупого конца яйца, где расположена воздушная камера. При нагревании воздух внутри расширяется, а небольшое отверстие помогает снизить давление под скорлупой. Благодаря этому риск повреждения яйца во время варки может уменьшиться.

Кроме того, некоторые хозяйки утверждают, что после такого прокола скорлупа отделяется легче, а поверхность белка остается более ровной и гладкой.

Как правильно прокалывать яйцо

Для этого достаточно обычной иглы или тонкой булавки. Прокол должен быть очень маленьким и неглубоким. Важно не давить слишком сильно, чтобы не повредить внутреннюю оболочку и не вызвать появление трещин.

Прокалывать яйцо рекомендуют непосредственно перед варкой. После этого его можно опускать в воду и готовить обычным способом.

Видео о том, как правильно варить яйца, можно посмотреть здесь:

Как избежать трещин при варке

Еще одна распространенная ошибка - опускать яйца в кастрюлю сразу после того, как их достали из холодильника. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин на скорлупе.

Чтобы этого не произошло, яйцам желательно дать немного полежать при комнатной температуре. Также многие хозяйки добавляют в воду несколько ложек соли. Даже если скорлупа треснет, это поможет белку быстрее свернуться и меньше вытекать наружу.

Как проверить готовность яйца

Если возникают сомнения, сварилось ли яйцо, можно воспользоваться простым способом. Покрутите его на ровной поверхности: твёрдо сваренное яйцо будет вращаться быстро и равномерно, тогда как сырое или недоваренное из-за жидкого содержимого будет двигаться медленнее и менее стабильно.

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред