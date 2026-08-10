Столовые приборы покрываются ржавчиной: виновата не только вода

Появление ржавчины на ножах и вилках после мытья связано с несколькими факторами. Простые изменения в уходе помогут избежать повторной коррозии.

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Нержавеющая сталь не обладает абсолютной защитой от коррозии / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Почему нержавеющая сталь неожиданно покрывается ржавчиной

Какая привычка вредит столовым приборам каждый день

Как избавиться от рыжих пятен без покупки новых приборов

Несколько рыжих пятен на ножах или вилках после мытья в посудомоечной машине или раковине вовсе не означают, что столовые приборы пора выбрасывать. В большинстве случаев проблему можно устранить, если понять, почему появляется ржавчина и какие ошибки при эксплуатации техники ее провоцируют.

Несмотря на распространенное мнение, нержавеющая сталь не обладает абсолютной защитой от коррозии. Если ее защитный слой повреждается или металл долго остается влажным, на поверхности могут появиться следы ржавчины. Особенно часто это касается ножей, изготовленных из стали с повышенным содержанием углерода. Об этом пишет Real Simple.

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Почему ржавчина появляется именно на ножах

Специалисты объясняют, что большинство современных столовых приборов производится из разных видов нержавеющей стали. Наиболее устойчивой к коррозии считается сталь 300-й серии, которая содержит никель. Именно из нее обычно делают ложки и вилки.

Для ножей чаще используют сталь 400-й серии. Она лучше сохраняет заточку благодаря более высокому содержанию углерода, однако значительно легче подвергается воздействию влаги и со временем может покрываться ржавыми пятнами.

Большинство современных столовых приборов производится из разных видов нержавеющей стали / Фото: скриншот с Youtube

Кроме состава металла, значение имеет и качество стали. Более бюджетные модели быстрее теряют защитные свойства, поэтому вероятность появления коррозии у них выше.

Какие ошибки ускоряют коррозию

Даже качественные столовые приборы могут покрыться ржавчиной, если регулярно допускать несколько распространенных ошибок:

использовать слишком высокую температуру мытья;

добавлять чрезмерное количество моющего средства;

оставлять на приборах остатки кислой или соленой пищи;

перегружать корзину посудомойки, из-за чего металл соприкасается друг с другом;

долго не доставать приборы, позволяя влаге задерживаться на поверхности.

Именно длительное воздействие влаги считается одной из самых распространенных причин появления рыжих пятен.

Как убрать ржавчину со столовых приборов

Если повреждения небольшие, вернуть приборам прежний вид можно в домашних условиях. Одним из самых простых способов является приготовления густой пасты из пищевой соды и воды, аккуратно нанести ее на пятно мягкой губкой, затем тщательно смыть и сразу вытереть насухо.

Сода помогает очистить столовые приборы / Фото: скриншот с Youtube

Для удаления легкой коррозии также подходит белый уксус, однако специалисты предупреждают, что оставлять приборы в нем надолго не стоит.

Если ржавчина уже проникла глубоко в металл и появились небольшие углубления, полностью восстановить поверхность, скорее всего, не удастся.

Смотрите в видео о том, как почистить столовые приборы:

Ранее Главред писал о том, как хранить чашки после мытья. У каждого человека есть бытовые привычки, которые кажутся правильными, пока не становятся предметом жарких споров. Одна из таких тем неожиданно вызвала активные обсуждения в сети.

Также сообщалось о том, что полотенца снова станут мягкими и пушистыми. Это связано с силиконовым покрытием, которое производители используют для защиты волокон.

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Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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