Что на самом деле означает слово "ерунда" и откуда оно произошло: ответ удивит многих

Лингвисты относят это слово к разговорным заимствованиям и предлагают его исконные эквиваленты - чепуха, ерунда, бессмыслица.

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Что такое "ерунда" / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Что на самом деле означает слово "ерунда"

Как латинский герундий стал синонимом чепухи

Какими словами его заменить в литературном тексте

Слово "ерунда", которое украинцы употребляют ежедневно, не является исконно украинским: оно произошло от латинского грамматического термина "герундий" и закрепилось в речи уже со значением ерунды, сообщает 24 Канал. В современном употреблении лексема обозначает чепуху, бессмыслицу или что-то, не заслуживающее внимания.

Как латинский герундий стал чепухой

Согласно наиболее распространённой этимологической версии, лексема появилась в XVIII–XIX веках - в среде студентов, гимназистов, семинаристов и бурсаков, изучавших латынь. Ключевой для этой истории стала одна из тем курса.

Речь идет о герундии (gerundium) - особой глагольной форме, которую изучали, в частности, в духовных семинариях. Для многих учеников она была слишком сложной и непонятной, поэтому название предмета стали в шутку применять ко всему запутанному: "герундия" превратилась в "герунду", затем исчезла "г" - и в речи осталась "ерунда".

Что касается пути заимствования, версии расходятся: одна из них указывает на Россию, однако более вероятно, что слово пришло из русскоязычной образовательной среды, которая существовала и на территории Украины.

Ресурс "Горох" фиксирует ещё один вариант - "ярунда", со значением "скука", но с тем же происхождением.

Чем заменить слово в литературной речи

Современные словари приводят "ерунду" как разговорное и заимствованное слово. Оно понятно большинству украинцев, однако в литературных и официальных текстах лингвисты рекомендуют отдавать предпочтение исконной лексике.

Среди более естественных соответствий - "дурниця", "нісенітниця", "безглуздя", "нісенітка", "маячня", "абсурд", а также разговорные "бздура" й "дурня".

Термин "герундий", от которого произошла эта словообразовательная история, до сих пор функционирует в лингвистике как название грамматической формы латинского языка. Именно поэтому переход от научного понятия к значению "ерунда" считают одним из самых показательных примеров изменения семантики под влиянием молодежной среды.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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