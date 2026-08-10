Что на самом деле означает слово "ерунда" и откуда оно произошло: ответ удивит многих

Вы узнаете:
- Что на самом деле означает слово "ерунда"
- Как латинский герундий стал синонимом чепухи
- Какими словами его заменить в литературном тексте
Слово "ерунда", которое украинцы употребляют ежедневно, не является исконно украинским: оно произошло от латинского грамматического термина "герундий" и закрепилось в речи уже со значением ерунды, сообщает 24 Канал. В современном употреблении лексема обозначает чепуху, бессмыслицу или что-то, не заслуживающее внимания.
Как латинский герундий стал чепухой
Согласно наиболее распространённой этимологической версии, лексема появилась в XVIII–XIX веках - в среде студентов, гимназистов, семинаристов и бурсаков, изучавших латынь. Ключевой для этой истории стала одна из тем курса.
Речь идет о герундии (gerundium) - особой глагольной форме, которую изучали, в частности, в духовных семинариях. Для многих учеников она была слишком сложной и непонятной, поэтому название предмета стали в шутку применять ко всему запутанному: "герундия" превратилась в "герунду", затем исчезла "г" - и в речи осталась "ерунда".
Что касается пути заимствования, версии расходятся: одна из них указывает на Россию, однако более вероятно, что слово пришло из русскоязычной образовательной среды, которая существовала и на территории Украины.
Ресурс "Горох" фиксирует ещё один вариант - "ярунда", со значением "скука", но с тем же происхождением.
Чем заменить слово в литературной речи
Современные словари приводят "ерунду" как разговорное и заимствованное слово. Оно понятно большинству украинцев, однако в литературных и официальных текстах лингвисты рекомендуют отдавать предпочтение исконной лексике.
Среди более естественных соответствий - "дурниця", "нісенітниця", "безглуздя", "нісенітка", "маячня", "абсурд", а также разговорные "бздура" й "дурня".
Термин "герундий", от которого произошла эта словообразовательная история, до сих пор функционирует в лингвистике как название грамматической формы латинского языка. Именно поэтому переход от научного понятия к значению "ерунда" считают одним из самых показательных примеров изменения семантики под влиянием молодежной среды.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.
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