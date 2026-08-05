Их слышно отовсюду: каких трех слов на самом деле не существует в украинском языке

Ошибки возникают не случайно - за каждой из них стоит либо калька, либо неверная аналогия с другими словами.

https://glavred.info/culture/ih-slyshno-otovsyudu-kakih-treh-slov-na-samom-dele-ne-sushchestvuet-v-ukrainskom-yazyke-10786115.html Ссылка скопирована

Этих трёх слов в украинском языке нет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, magnific

Вы узнаете:

Какая форма правильная - "природний" или "природній"

Когда в слове "четвер" уместна буква "г"

Какие четыре слова заменяют "слідуючий"

видео дня

Форм слов "природний", "четверг" и "слідуючий" в украинской литературной норме не существует, несмотря на то, что их регулярно употребляют даже люди с хорошим уровнем владения языком. Эксперты объясняют устойчивость этих ошибок двумя причинами: калькированием с русского языка и стремлением говорящего "выровнять" слово по образцу похожих форм. Об этом рассказала лингвист Оксана Николаевна.

Первый случай - чисто внутренняя логика украинского языка, которая работает против самого говорящего. Прилагательное образуется от существительного "природа" с помощью суффикса -н-, поэтому единственная нормативная форма - "природный": "природний добір", "природний газ", "природний колір".

Неправильный вариант возникает из-за аналогии со словами "останній", "передній", "нижній", "верхній", "освітній", где "-ній" является частью основы. Такую норму фиксируют "Украинское правописание 2019 года" и "Словарь украинского языка" в 20 томах.

Лишняя буква, которая появляется только в падеже

Вторая ошибка имеет четкий внешний источник. Правильная форма - "четвер", она происходит от праславянского четvьrtъ, то есть "четвертый день", а распространенный вариант "четверг" является прямым заимствованием из русского языка.

Буква "г" никогда не входила в литературную норму в именительном падеже, однако вполне закономерно возникает при склонении: в родительном падеже правильно говорить "дожити до четверга".

Причастие, которого нет

Третий случай касается словообразования. Причастие "слідуючий" - калька с русского "следующий", и от украинского глагола "слідувати", означающего двигаться за кем-то по определенному пути или придерживаться чего-либо, оно не образуется.

Когда речь идет о последовательности, нормативными являются четыре варианта: "наступний", "подальший", "такий", "черговий". Такие рекомендации дают Александр Авраменко, языковой портал "Словотвір", словарь "Горох" и Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Лингвисты подчеркивают, что знание происхождения ошибки работает лучше, чем механическое заучивание правила: когда понятно, откуда появилась неправильная форма, она перестает повторяться.

Смотрите видео о том, какие слова с ошибками употребляют украинцы:

Интересное по теме:

Об персоне: Оксана Николаевна Оксана Николаевна - репетитор по украинскому языку и литературе, блогер под ником litera.zno, которая в соцсетях публикует видео об особенностях и интересных фактах об украинском языке. В TikTok на страницу Оксаны Николаевны подписались более 235 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред